«Хитрила» превратился в люкс

Тест-драйв: французы переделали знаменитый Nissan X-Trail — теперь он блестит, а в салоне как Tesla

На российский рынок вышел новый флагман компании Renault, кроссовер Koleos свежего поколения. Это такой перелицованный Nissan X-Trail с элементами, скажем так, люксовости. А по сути — та же база, тот же кузов, те же агрегаты. Ну и цена чуть повыше. Так кто же купит Koleos вместо X-Trail, являющегося хитом продаж, — об этом в материале редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко.





Renault Koleos (предоставлен официальным дилером «Автомир») — эдакий «богатый» вариант Nissan X-Trail, прозванного в народе «Хитрилой». И выглядит «француз», конечно, по-другому. Чего стоит только «морда» «Колеоса» — современная, роскошная, массивная.















Куча хрома, большие фары, агрессивные «клыки» светодиодных ходовых огней. «Морду» хорошо продолжает хром-полоса по переднему крылу и декоративная «жабра» на передней двери.















Массивная задняя часть — так это же Audi Q7 первого поколения! И скат крыши, и плечо, и наружная часть задних фонарей.















При виде строго сзади фонари приобретают самобытность — красиво так сходятся к центру, но не смыкаются, как это сейчас модно.















О брате-близнеце Nissan X-Trail напоминает боковина — тот же профиль дверей, пропорции, оконные проёмы. «Колеос» длиннее «Ниссана» на 3,2 см, но, по сути, всё пошло на массивные бамперы.















В салоне это, конечно, не «японец», а довольно лощёный «француз». Первым в глаза бросается вертикально ориентированный дисплей мультимедиа — то ли «Тесла», то ли «Вольво».















Вертикальные дефлекторы воздуховодов вокруг дисплея — «Порше Кайен». От него же идёт решение с обитыми кожей ручками возле селектора АКП, за которые можно держаться.















Интересная «приборка» с кучей вариантов дизайна и красивой мощной подсветкой, например сиреневой.















Пластик передней панели и дверей здесь более качественный, нежели в «японце», — мягкий, приятный на ощупь. Недурно сделаны вставки из благородной коричневой кожи.















Сиденья из этой же кожи удобны, имеют электрорегулировки, поясничный подпор.















Руль можно было бы сделать и лучше. Такие массивные серединки сейчас уже не в моде. А электрообогрев греет только боковые четвертинки руля.















Старомодный подрулевой джойстик управления музыкой. Но в принципе удобно.













Дисплей мультимедиасистемы достаточно подвижный и отзывчивый. Есть быстрый доступ к климат-контролю — свайп снизу, как на «айфоне». Можно выбрать стили декоративной подсветки.















Есть навигация, но она не очень быстро грузится и перерисовывает графику.















Сзади просторно, удобные сиденья, высокая посадка, дефлекторы обдува, розетки.













И чудо эргономики — кнопки подогрева сидений на торце подлокотника.















Вместительный багажник имеет электродверь, но толстый бампер может чуть помешать процессу погрузки/выгрузки. Места больше, чем в «Икстрейле»: 538 литров против 497.















Этот автомобиль оснащён автоматическим парковщиком, который предлагает аж четыре вида парковки. Попробуем параллельную — машинка быстро находит место, бодро крутит рулём, пищит всеми сонарами, закладывает «миллиметражи» и, наконец, встаёт на место.















Вот результат автопарковки — точно как в аптеке.















Шумоизоляция у «Колеоса» неплохая, но прорывается звук мотора при наборе скорости. Практически у всех «Рено» это такой отчётливый «Р-р-р».















Здесь стоит 2,5-литровый мотор мощностью 171 л.с., но его, похоже, маловато. Приходится сильно крутить «Р-р-р».















Хороша мягкость хода, машина даёт необходимый комфорт на нашем асфальте. И даже без твёрдого покрытия автомобиль старается сглаживать толчки и пинки.















Здесь стоит система 4WD с тремя вариантами привода: только на передние колёса, автоматического распределения тяги по осям и фиксирования тяги по осям 50/50.















Да и неплохо «Колеос» ползает по склизкой грязи, цепляется изо всех сил. Но всё же это городской кроссовер.















Купить «Колеос» можно минимум за 1 749 000 рублей. Здесь сразу 2-литровый мотор (144 л.с.), вариатор, полный привод, климат-контроль, запуск двигателя с кнопки, подогрев руля, парктроники, круиз/лимитер, датчики света/дождя. Аналогичный «Икстрейл» с таким же мотором в комплектации SE+ будет стоить чуть дороже — 1 778 000 рублей, но у него есть ещё система кругового обзора.















В богатой версии Premium с 2,5-литровым мотором «Колеос» стоит 2 059 000 рублей. Здесь появляются кожаный салон, полностью светодиодная оптика, электрорегулировки передних сидений, контроль мёртвых зон. За пакет, включающий автопарковщик, вентиляцию передних сидений и подогрев задних сидений, придётся доплатить 64 990 . Итого 2 123 900 рублей. А вот аналогичный «Икстрейл» в комплектации LE+ дешевле — 2 014 000 рублей.











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