«Хитрила» превратился в люкс
Тест-драйв: французы переделали знаменитый Nissan X-Trail — теперь он блестит, а в салоне как Tesla
На российский рынок вышел новый флагман компании Renault, кроссовер Koleos свежего поколения. Это такой перелицованный Nissan X-Trail с элементами, скажем так, люксовости. А по сути — та же база, тот же кузов, те же агрегаты. Ну и цена чуть повыше. Так кто же купит Koleos вместо X-Trail, являющегося хитом продаж, — об этом в материале редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко.
Renault Koleos (предоставлен официальным дилером «Автомир») — эдакий «богатый» вариант Nissan X-Trail, прозванного в народе «Хитрилой». И выглядит «француз», конечно, по-другому. Чего стоит только «морда» «Колеоса» — современная, роскошная, массивная.
Куча хрома, большие фары, агрессивные «клыки» светодиодных ходовых огней. «Морду» хорошо продолжает хром-полоса по переднему крылу и декоративная «жабра» на передней двери.
Массивная задняя часть — так это же Audi Q7 первого поколения! И скат крыши, и плечо, и наружная часть задних фонарей.
При виде строго сзади фонари приобретают самобытность — красиво так сходятся к центру, но не смыкаются, как это сейчас модно.
О брате-близнеце Nissan X-Trail напоминает боковина — тот же профиль дверей, пропорции, оконные проёмы. «Колеос» длиннее «Ниссана» на 3,2 см, но, по сути, всё пошло на массивные бамперы.
В салоне это, конечно, не «японец», а довольно лощёный «француз». Первым в глаза бросается вертикально ориентированный дисплей мультимедиа — то ли «Тесла», то ли «Вольво».
Вертикальные дефлекторы воздуховодов вокруг дисплея — «Порше Кайен». От него же идёт решение с обитыми кожей ручками возле селектора АКП, за которые можно держаться.
Интересная «приборка» с кучей вариантов дизайна и красивой мощной подсветкой, например сиреневой.
Пластик передней панели и дверей здесь более качественный, нежели в «японце», — мягкий, приятный на ощупь. Недурно сделаны вставки из благородной коричневой кожи.
Сиденья из этой же кожи удобны, имеют электрорегулировки, поясничный подпор.
Руль можно было бы сделать и лучше. Такие массивные серединки сейчас уже не в моде. А электрообогрев греет только боковые четвертинки руля.
Старомодный подрулевой джойстик управления музыкой. Но в принципе удобно.
Дисплей мультимедиасистемы достаточно подвижный и отзывчивый. Есть быстрый доступ к климат-контролю — свайп снизу, как на «айфоне». Можно выбрать стили декоративной подсветки.
Есть навигация, но она не очень быстро грузится и перерисовывает графику.
Сзади просторно, удобные сиденья, высокая посадка, дефлекторы обдува, розетки.
И чудо эргономики — кнопки подогрева сидений на торце подлокотника.
Вместительный багажник имеет электродверь, но толстый бампер может чуть помешать процессу погрузки/выгрузки. Места больше, чем в «Икстрейле»: 538 литров против 497.
Этот автомобиль оснащён автоматическим парковщиком, который предлагает аж четыре вида парковки. Попробуем параллельную — машинка быстро находит место, бодро крутит рулём, пищит всеми сонарами, закладывает «миллиметражи» и, наконец, встаёт на место.
Вот результат автопарковки — точно как в аптеке.
Шумоизоляция у «Колеоса» неплохая, но прорывается звук мотора при наборе скорости. Практически у всех «Рено» это такой отчётливый «Р-р-р».
Здесь стоит 2,5-литровый мотор мощностью 171 л.с., но его, похоже, маловато. Приходится сильно крутить «Р-р-р».
Хороша мягкость хода, машина даёт необходимый комфорт на нашем асфальте. И даже без твёрдого покрытия автомобиль старается сглаживать толчки и пинки.
Здесь стоит система 4WD с тремя вариантами привода: только на передние колёса, автоматического распределения тяги по осям и фиксирования тяги по осям 50/50.
Да и неплохо «Колеос» ползает по склизкой грязи, цепляется изо всех сил. Но всё же это городской кроссовер.
Купить «Колеос» можно минимум за
В богатой версии Premium с 2,5-литровым мотором «Колеос» стоит
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Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой