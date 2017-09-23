«Поклонская зря переживала»: в Новосибирске показали «Матильду»

В Новосибирске состоялась премьера нашумевшей картины Алексея Учителя «Матильда» — её показали горожанам за месяц до официальной премьеры. Решение показать картину в сибирской столице и вообще выпускать её в российский прокат сопровождалось множеством скандалов, угроз кинотеатрам и в принципе недовольством общественности. Как прошёл показ скандальной киноленты в Новосибирске и стоил ли он затянувшейся шумихи, выяснила корреспондент НГС.НОВОСТИ.

22 сентября в Новосибирске состоялся премьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Сибирская столица стала вторым городом, где картину показали больше чем за месяц до всероссийской премьеры, которая намечена на 26 октября.







Фильм сопровождает информационный шум: его сюжет, основанный на романе последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, сильно взволновал РПЦ, православных активистов и, как оказалось, страстную поклонницу монарха и по совместительству депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Они требовали не допустить широкого проката фильма в России – он, дескать, порочит образ причисленного к лику святых Николая Романова. В одном из новосибирских храмов даже появился призыв воздержаться от его просмотра.







После выдачи фильму прокатного удостоверения от Минкульта по стране прошла волна угроз кинотеатрам от организации «Христианское Государство». Активисты движения пообещали обязательно прийти на премьеру — в ответ руководство кинотеатра пообещало повысить внимание к безопасности зрителей.



Кинотеатр своё обещание выполнил: на входе в ТРЦ «Галерея» дежурил автомобиль вневедомственной охраны, по периметру кинотеатра и на входе стояли сотрудники полиции и кинологи с собаками. Кроме того, перед показом «Матильды» в буфете кинотеатра не продавали напитки в стеклянной таре, хотя в холодильниках они были, — ну так, на всякий случай.







За порядком следили полицейские с собаками

Активисты появились ближе к началу фильма, но, как иронично заметили в кинотеатре, провокации не получилось. «Зашли 4 молодых человека, развернули 4 нелепых плаката, очень наспех нарисованных, подошёл сотрудник подразделения «Д» и сказал: до свидания, пожалуйста. И они убежали. Всё. Где зелёнка мне в лицо?», - со смехом комментирует один из сотрудников. В результате акция ограничилась одиночными уличными пикетами.







Угрозы поджогов новосибирцев не остановили: билеты в самый большой зал кинотеатра раскупили за несколько часов, и «Люксору» пришлось открыть для продаж ещё один зал. В итоге же фильм показали даже не в двух, а в четырёх залах: по подсчётам кинотеатра, его посмотрели 585 человек.







«Я просто хотела в кино сходить, смотрю — "Матильда". Взяла билет, потом испугалась немного, что будет провокация», — призналась одна из зрительниц Татьяна. «Террористов бояться — в кинотеатры не ходить», — твёрдо возражает молодой человек, представившийся Игорем Александровичем. Никаких ожиданий от фильма, рассказал он, у него не было — просто захотелось проверить, «стоят ли страсти по фильму выеденного яйца».







Провести полноценную акцию протеста активистам не удалось, и они ограничились одиночными пикетами





Собственно, практически все опрошенные перед показом «Матильды» зрители ничего конкретного от него не ждали, не были до этого знакомы с творчеством Алексея Учителя, а на вопрос, пошли бы они на фильм, не будь этих «страстей» и угроз от активистов, честно отвечают: вряд ли.







«Я бы про него даже не вспомнил, — говорит Игорь Александрович. — Я как-то читал статью, в феврале, ещё до страстей, и там он (режиссёр фильма Алексей Учитель. — Л.П.) говорил, что снимает фильм о Николае II и его романе с Матильдой Кшесинской. Ну, снимает и ладно — это не моя любимая эпоха, мне этот фильм был неинтересен. Моё терпение лопнуло тогда, когда все эти письма угрожающие пришли, по слухам, даже к нашему губернатору. Вот это меня уже раззадорило».







«Эта провокация только на руку фильму, делает ему рекламу: может, и не пошла бы, а пойдёшь», — добавляет Татьяна. «Именно шумиха и подтолкнула. Скорее всего, я бы посмотрел потом где-нибудь в интернете, а в кинотеатр вряд ли бы пошёл», — соглашается ещё один зритель Иван.







Из залов зрители выходили со смешанными чувствами: «Сыр-бор-то где весь?» — недоумевали они. Удивлялись невиданной толпе и шедшие ей навстречу — те, кто о скандальной премьере не знал и пришёл посмотреть совсем другое кино.







В первый день показа «Матильду» посмотрели более пятисот новосибирцев





«Это же издевательство над русской историей, я вам как профессиональный историк скажу, — возмутился после фильма новосибирец Владимир Кузменкин. — Вы видели мультик "Анастасия"? Вот это оно и есть».







«Фильм красив, конечно, в плане костюмов, в том плане, что актёры будто сошли с фотографий конца 19 века, но с художественной точки зрения, мне кажется, слабоват сценарий, не дотянут до конца. Поклонская зря переживала», — улыбается другой зритель, представившийся Сергеем.







Побывавшая на премьерном показе Татьяна Людмилина подчеркнула, что фильм — не документальный, а художественный, и снят так, как историю видит режиссёр. Критика выбора Учителем на главные роли зарубежных актёров её удивляет. «Мне кажется, что Алексей Учитель был абсолютно прав, — считает она. — Не ставя исторический фильм, он очень чётко историческую эпоху нам преподнёс именно приглашением на ведущие роли зарубежных исполнителей. Я сегодня для себя открыла высокопрофессионального актёра Ларса Айдингера, который очень точно исполнил задачу режиссёра и в силу своей европейской школы, в силу ментальности всё-таки внёс новые краски в образ Николая Романова».







Бывший священнослужитель ничего порочащего образ признанного святым царя в фильме не нашёл





Среди выходящих из залов оказался и бывший настоятель новосибирского мужского монастыря Александр Чернейкин: не смотря на то, что Новосибирская митрополия РПЦ лишила его сана, он пришёл на премьеру в монашеском одеянии и со священническим крестом. Фильм Алексея Учителя на него произвёл очень сильное впечатление.







«Очень красочная, красивая реальность, перемешанная со сказкой, — поделился он. — Я не вижу в этом фильме ничего зазорного, ничего оскорбительного ни для верующих, ни для неверующих. Понимаете, в чём беда: [считается] если человек святой — значит, у него в жизни ничего не было никогда. Я думаю, что и сам он (Николай II. — Л.П.), и его отец показаны очень благородными людьми».







Посмотревшая «Матильду» с первого ряда Анна Терешкова после него призналась, что «выдохнула». «Потому что увидела действительно высоко художественный фильм, действительно красивый, про любовь. И, наверное, это очень важно, — объяснила она. — Сегодня нам показали живого человека, и мне кажется, я даже больше полюбила Николая, в отличие от того, что раньше читала [о нём]».







У новосибирцев, не попавших на премьеру, ещё есть возможность сложить о фильме собственное мнение — показы стартуют в октябре, а уже завтра на нашем сайте появится рецензия на фильм от Елены Поляковой.

