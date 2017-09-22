Навальный в кипятке
Новосибирцы вышли на улицы — признаться в любви Ким Чен Ыну и послушать Навального
Вечером в пятницу, 22 сентября, в Новосибирске проходят сразу две публичные акции — коммунисты вышли на площадь Пименова, чтобы выразить солидарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну, а на набережной Оби потихоньку собирается толпа на митинге оппозиционера Алексея Навального. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ следят за обоими событиями в режиме онлайн. Мы также ждем ваших фото и сообщений - присылайте фото, видео и описание происходящего на редакционную почту news@ngs.ru, в приложение Whatsapp на номер 8-923-157-0000, а также через форму «Сообщить свою новость» на нашем сайте.
Около парапета набережной стоят полицейские КамАЗы — в целом безопасность мероприятия на уровне. На такой митинг идти нестрашно.
Ещё пару слов о потопе на набережной, который случился за пару часов до митинга. Энергокомпания «СИБЭКО» уже заявила, что прорыв трубы с кипятком случился из-за дефекта при запуске системы отопления. На месте находятся рабочие, но починить неполадку они планируют только к завтрашнему полудню.
Уже около 1000 человек на набережной. В ожидании Навального молодёжь фотографируется с брендированными шариками и на фоне растяжки с портретом оппозиционера. Сам Навальный ещё не подошёл — очередь у рамок только растёт. Организаторы считают, что новосибирская полиция организовала слишком долгий осмотр.
Сотовая связь на набережной работает нестабильно, жалуются наши корреспонденты. Несмотря на это, они умудряются кидать нам фото. Похоже, народу всё больше и больше.
Срочно! Первые задержания на набережной. По предварительной информации, их двое.
Наш корреспондент проник на место митинга сторонников Навального, лишившись бутылки с питьевой водой.
На набережной первые маленькие заварушки. Студента Рустама, который раздавал агитационные газеты Навального, задержал полицейский и составил протокол.
Коммунисты вдруг уже закончили. Под «Интернационал» и «И вновь продолжается бой» — публика подпевала.
Кстати, если вы вдруг хотите поделиться собственными снимками с митинга Алексея Навального — присылайте интересные кадры на редакционную почту news@ngs.ru (с пометкой «Митинг Навального»), через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также через приложения WhatsApp и Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.
В то же время на набережной большинство собравшихся — молодёжь, есть даже школьники. Посмотрите несколько фотографий с места от нашего фотокора Александра Ощепкова.
На митинге коммунистов выступил живой кубинец. Риторика собрания вызывает определённые ассоциации. Например, ораторы говорят о том, что «американские империалисты хотят утопить в крови». Киму искренне не желают повторения судьбы ливийского лидера Муаммара Каддафи, а в небо запускают чучело, напоминающее американского президента Дональда Трампа. Воистину, ничто не интересует русского человека так, как внешняя политика.
Если вы забыли, митинг Навального начался с инцидента — менее чем за 2 часа до начала митинга в нескольких метрах от сцены прорвало трубы с горячей водой.
Тем временем живее становится и на Михайловской набережной. По сообщению нашего корреспондента, тут уже около 200 человек. Всех сторонников Навального досматривают через рамки.
Ренат Сулейманов произнёс пламенную речь — напомнил о высадке американских интервентов после Октябрьской революции. Если Северную Корею уничтожат, их военные базы окажутся в 70 км от российской границы, предупредил коммунист.
Среди участников митинга замечен мэр Анатолий Локоть, хотя накануне он заявлял, что планирует сходить на театральную премьеру и проигнорирует как митинг своих однопартийцев, так и сторонников Навального. Но без сторонников последнего красный митинг всё равно не обошёлся.
В начале шестого на митинге собралось около 50 человек. При этом, по словам секретаря новосибирского обкома КПРФ Рената Сулейманова, анонс о митинге прочитали 300 тысяч раз. Ещё бы. Корреспонденты охотно верят, что мало кто поверил в идею провести митинг в поддержку Ким Чен Ына — пришлось несколько раз перечитывать.
Коммунисты Новосибирска собрались сегодня у ГПНТБ на митинг в поддержку КНДР. Митинг организован местным отделением КПРФ под лозунгом «Руки прочь от Северной Кореи!». Поводом для этой акции стало обострение отношений между КНДР и США, после того как корейцы осуществили несколько пусков баллистических ракет. Во время последнего такого пуска, 15 сентября, ракета пролетела через территорию Японии и упала в Тихом океане. В ответ президент США Дональд Трамп, выступая в ООН, заявил, что его страна может «уничтожить КНДР». Обострение отношений между США и КНДР Трамп в своей речи, в частности, связал с политикой, которую проводит нынешний лидер этого государства Ким Чен Ын, сын прежнего лидера Ким Чен Ира и внук основателя КНДР Ким Ир Сена.
«Сегодня народ и руководство Северной Кореи прилагает все усилия для того, чтобы обезопасить своё государство от агрессии Соединенных Штатов Америки. Новосибирские коммунисты говорят решительное "нет" империалистической политике США и их угрозам народу Северной Кореи», — сказано в официальном заявлении новосибирских коммунистов, которое они распространили накануне митинга.
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НГС.НОВОСТИ
Фото Стаса Соколова