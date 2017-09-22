Навальный в кипятке

Вечером в пятницу, 22 сентября, в Новосибирске проходят сразу две публичные акции — коммунисты вышли на площадь Пименова, чтобы выразить солидарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну, а на набережной Оби потихоньку собирается толпа на митинге оппозиционера Алексея Навального. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ следят за обоими событиями в режиме онлайн. Мы также ждем ваших фото и сообщений - присылайте фото, видео и описание происходящего на редакционную почту news@ngs.ru, в приложение Whatsapp на номер 8-923-157-0000, а также через форму «Сообщить свою новость» на нашем сайте.

Трансляция обновляется





18:24





Около парапета набережной стоят полицейские КамАЗы — в целом безопасность мероприятия на уровне. На такой митинг идти нестрашно.









18:21





Ещё пару слов о потопе на набережной, который случился за пару часов до митинга. Энергокомпания «СИБЭКО» уже заявила, что прорыв трубы с кипятком случился из-за дефекта при запуске системы отопления. На месте находятся рабочие, но починить неполадку они планируют только к завтрашнему полудню.





Клубы пара рядом с площадкой митинга. Фото Александра Ощепкова





18:19





Уже около 1000 человек на набережной. В ожидании Навального молодёжь фотографируется с брендированными шариками и на фоне растяжки с портретом оппозиционера. Сам Навальный ещё не подошёл — очередь у рамок только растёт. Организаторы считают, что новосибирская полиция организовала слишком долгий осмотр.





Фото Александра Ощепкова









18:14





Сотовая связь на набережной работает нестабильно, жалуются наши корреспонденты. Несмотря на это, они умудряются кидать нам фото. Похоже, народу всё больше и больше.





Фото Александра Ощепкова





18:13





Срочно! Первые задержания на набережной. По предварительной информации, их двое.





18:11





Наш корреспондент проник на место митинга сторонников Навального, лишившись бутылки с питьевой водой.





17:56





На набережной первые маленькие заварушки. Студента Рустама, который раздавал агитационные газеты Навального, задержал полицейский и составил протокол.





Беседа полицейского со студентом-распространителем газет. Фото Кирилла Шматкова





17:54





Коммунисты вдруг уже закончили. Под «Интернационал» и «И вновь продолжается бой» — публика подпевала.





На митинге КПРФ в поддержку Северной Кореи. Фото Стаса Соколова





17:53





Кстати, если вы вдруг хотите поделиться собственными снимками с митинга Алексея Навального — присылайте интересные кадры на редакционную почту news@ngs.ru (с пометкой «Митинг Навального»), через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также через приложения WhatsApp и Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.





17:46





В то же время на набережной большинство собравшихся — молодёжь, есть даже школьники. Посмотрите несколько фотографий с места от нашего фотокора Александра Ощепкова.





На набережной по-прежнему парит. Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Очереди у входа на площадку митинга Навального. Фото Александра Ощепкова





Последствия потопа на набережной — плакаты с Навальным в грязи. Фото Александра Ощепкова





17:39





На митинге коммунистов выступил живой кубинец. Риторика собрания вызывает определённые ассоциации. Например, ораторы говорят о том, что «американские империалисты хотят утопить в крови». Киму искренне не желают повторения судьбы ливийского лидера Муаммара Каддафи, а в небо запускают чучело, напоминающее американского президента Дональда Трампа. Воистину, ничто не интересует русского человека так, как внешняя политика.





Фигура американского президента улетела в новосибирское небо на воздушных шарах. Фото Стаса Соколова





17:38





Если вы забыли, митинг Навального начался с инцидента — менее чем за 2 часа до начала митинга в нескольких метрах от сцены прорвало трубы с горячей водой.





Публикация от Алексей Навальный (@navalny) Сен 21 2017 в 8:03 PDT









17:30





Тем временем живее становится и на Михайловской набережной. По сообщению нашего корреспондента, тут уже около 200 человек. Всех сторонников Навального досматривают через рамки.





На набережной Оби уже около 200 сторонников Алексея Навального. Фото Кирилла Шматкова





17:28





Ренат Сулейманов произнёс пламенную речь — напомнил о высадке американских интервентов после Октябрьской революции. Если Северную Корею уничтожат, их военные базы окажутся в 70 км от российской границы, предупредил коммунист.





Ренат Сулейманов (у микрофона) рассказал об угрозе вмешательства США в ситуацию на Корейском полуострове. Фото Стаса Соколова





Митингуют у ГПНТБ около 50 человек. Фото Стаса Соколова





17:24





Среди участников митинга замечен мэр Анатолий Локоть, хотя накануне он заявлял, что планирует сходить на театральную премьеру и проигнорирует как митинг своих однопартийцев, так и сторонников Навального. Но без сторонников последнего красный митинг всё равно не обошёлся.





Сторонники Навального на митинге коммунистов. Фото Стаса Соколова





17:13





Коммунисты просят убрать руки от КНДР. Фото Стаса Соколова





В начале шестого на митинге собралось около 50 человек. При этом, по словам секретаря новосибирского обкома КПРФ Рената Сулейманова, анонс о митинге прочитали 300 тысяч раз. Ещё бы. Корреспонденты охотно верят, что мало кто поверил в идею провести митинг в поддержку Ким Чен Ына — пришлось несколько раз перечитывать.





17:09





Некоторые митингующие держат в руках плакаты на корейском языке. Фото Стаса Соколова





Коммунисты Новосибирска собрались сегодня у ГПНТБ на митинг в поддержку КНДР. Митинг организован местным отделением КПРФ под лозунгом «Руки прочь от Северной Кореи!». Поводом для этой акции стало обострение отношений между КНДР и США, после того как корейцы осуществили несколько пусков баллистических ракет. Во время последнего такого пуска, 15 сентября, ракета пролетела через территорию Японии и упала в Тихом океане. В ответ президент США Дональд Трамп, выступая в ООН, заявил, что его страна может «уничтожить КНДР». Обострение отношений между США и КНДР Трамп в своей речи, в частности, связал с политикой, которую проводит нынешний лидер этого государства Ким Чен Ын, сын прежнего лидера Ким Чен Ира и внук основателя КНДР Ким Ир Сена.







«Сегодня народ и руководство Северной Кореи прилагает все усилия для того, чтобы обезопасить своё государство от агрессии Соединенных Штатов Америки. Новосибирские коммунисты говорят решительное "нет" империалистической политике США и их угрозам народу Северной Кореи», — сказано в официальном заявлении новосибирских коммунистов, которое они распространили накануне митинга.