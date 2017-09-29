Камерзанов на краю света

Совершить кругосветку — мечта, наверное, каждого второго жителя Земли. Известный новосибирский путешественник исполняет ее в несколько этапов — сейчас идет третий. Всего за время кругосветки «Мир наш» пройдено 46 тысяч километров. В этот раз Алексей Камерзанов с командой отправился покорять Восток. Еще зимой он катался по льду Северного Ледовитого океана на машине-амфибии , а уже неделю назад был в самой жаркой пустыне мира. НГС.НОВОСТИ следят за его приключениями.

Команда уже проехала Грузию, Турцию, Азербайджан, Иран и Дубай. Сейчас путешественники находятся в Омане и будут пробовать пробиться в Иорданию. Пока непонятно, получат ли они визы Саудовской Аравии.





Публикация от Alexey (@kamerzanov) Авг 27 2017 в 7:42 PDT





Очередь на границе с Грузией. Путешественники едут на внедорожниках Toyota Hilux и Toyota Land Crusier.





Команда много лет путешествует в относительно стабильном составе. Кто-то присоединяется, кто-то отсоединяется, всего 6-7 человек. Алексей говорит, что это все больше российская сборная — есть ребята из Омска, Москвы и Калининграда.





Публикация от Alexey (@kamerzanov) Сен 4 2017 в 12:19 PDT





Путешественники проехали всю Грузию. Самое сильное впечатление, говорит Алексей, оставила Тушетия.





«Это то место, где снимался известный советский фильм "Мимино" — туда идет совершенно потрясающая дорога. Такая, что потом, когда спишь, еще долго перед глазами картина, как ты бесконечно карабкаешься по краю обрыва и не можешь понять, когда это закончится (подъем длится 5–6 часов). Мы нашли ту самую деревеньку (спросили у местных), где снимался фильм "Мимино". Нашли кадры из фильма и все восстановили», — делится эмоциями путешественник.





Публикация от Alexey (@kamerzanov) Сен 5 2017 в 11:19 PDT





Сверху кадр из фильма «Мимино» , ниже — съёмка команды кругосветки. Село Шенако в Тушетии





Публикация от Alexey (@kamerzanov) Сен 3 2017 в 10:31 PDT





Фото называется «В ожидании телепортации». «Ретранслятор на перевале Абано в Тушетии атаковали бараны. Похоже, они увидели надпись Wi-Fi и решили поближе законнектиться», — шутит Алексей в своем блоге в Instagram.





В Баку путешественники познакомились с иранскими джиперами, и они присоединились к экспедиции.





Публикация от Alexey (@kamerzanov) Сен 13 2017 в 6:54 PDT

Тегеран





«Многие наши друзья, когда слышали, что у нас есть Иран в маршруте, говорили: да вы что, там опасно, махали руками. У многих людей есть такой стереотип, что Иран — ужасная страна. Основные ассоциации — это санкции и ядерная программа. В этот раз мы заехали в Тегеран, Астару и Йезд. Проехали некоторые небольшие городки — нормальная страна, очень добродушные люди. Везде с нами пытались заговорить», — рассказывает Алексей.





Еще один стереотип оказался мифом: женщины в Иране почти не носят никаб (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо. — В.Т.), в отличие от стран Аравийского полуострова.





Публикация от Alexey (@kamerzanov) Сен 19 2017 в 9:02 PDT

Солончаково-песчаная пустыня Лут





«Наши друзья помогли нам с внедорожным путешествием — мы два дня провели в пустыни Лут — это то место, где была зафиксирована самая высокая температура на Земле — плюс 71 градус в 2005 году. Мы там переночевали, погоняли на машинах и после этого уже отправились в Дубай», — в следующем этапе кругосветки команда «Мир наш» планирует проехать Африку до ЮАР.





Публикация от Alexey (@kamerzanov) Сен 19 2017 в 12:20 PDT





В пустыне путешественники встретили лисичку — фенека. Приманили едой, которую оставили на ночь. Посмотрите, какая милая.





Пробег третьего этапа кругосветного путешествия сейчас — 6500 километров. Команда уже месяц в пути, впереди еще пара недель и 3–4 тысячи километров.





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