Камерзанов на краю света

Известный новосибирец покорил самую жаркую пустыню на Земле и нашел родину советского «Мимино»

Солончаково-песчаная пустыня Лут
Солончаково-песчаная пустыня Лут

Совершить кругосветку — мечта, наверное, каждого второго жителя Земли. Известный новосибирский путешественник исполняет ее в несколько этапов — сейчас идет третий. Всего за время кругосветки «Мир наш» пройдено 46 тысяч километров. В этот раз Алексей Камерзанов с командой отправился покорять Восток. Еще зимой он катался по льду Северного Ледовитого океана на машине-амфибии, а уже неделю назад был в самой жаркой пустыне мира. НГС.НОВОСТИ следят за его приключениями.

Команда уже проехала Грузию, Турцию, Азербайджан, Иран и Дубай. Сейчас путешественники находятся в Омане и будут пробовать пробиться в Иорданию. Пока непонятно, получат ли они визы Саудовской Аравии. 



Очередь на границе с Грузией. Путешественники едут на внедорожниках Toyota Hilux и Toyota Land Crusier.


Команда много лет путешествует в относительно стабильном составе. Кто-то присоединяется, кто-то отсоединяется, всего 6-7 человек. Алексей говорит, что это все больше российская сборная — есть ребята из Омска, Москвы и Калининграда.



Путешественники проехали всю Грузию. Самое сильное впечатление, говорит Алексей, оставила Тушетия.


«Это то место, где снимался известный советский фильм "Мимино" — туда идет совершенно потрясающая дорога. Такая, что потом, когда спишь, еще долго перед глазами картина, как ты бесконечно карабкаешься по краю обрыва и не можешь понять, когда это закончится (подъем длится 5–6 часов). Мы нашли ту самую деревеньку (спросили у местных), где снимался фильм "Мимино". Нашли кадры из фильма и все восстановили», — делится эмоциями путешественник.



Сверху кадр из фильма «Мимино» , ниже — съёмка команды кругосветки. Село Шенако в Тушетии



Фото называется «В ожидании телепортации». «Ретранслятор на перевале Абано в Тушетии атаковали бараны. Похоже, они увидели надпись Wi-Fi и решили поближе законнектиться», — шутит Алексей в своем блоге в Instagram.


В Баку путешественники познакомились с иранскими джиперами, и они присоединились к экспедиции. 


Тегеран


«Многие наши друзья, когда слышали, что у нас есть Иран в маршруте, говорили: да вы что, там опасно, махали руками. У многих людей есть такой стереотип, что Иран — ужасная страна. Основные ассоциации — это санкции и ядерная программа. В этот раз мы заехали в Тегеран, Астару и Йезд. Проехали некоторые небольшие городки — нормальная страна, очень добродушные люди. Везде с нами пытались заговорить», — рассказывает Алексей.


Еще один стереотип оказался мифом: женщины в Иране почти не носят никаб (мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо. — В.Т.), в отличие от стран Аравийского полуострова.


Солончаково-песчаная пустыня Лут


«Наши друзья помогли нам с внедорожным путешествием — мы два дня провели в пустыни Лут — это то место, где была зафиксирована самая высокая температура на Земле — плюс 71 градус в 2005 году. Мы там переночевали, погоняли на машинах и после этого уже отправились в Дубай», — в следующем этапе кругосветки команда «Мир наш» планирует проехать Африку до ЮАР.



В пустыне путешественники встретили лисичку — фенека. Приманили едой, которую оставили на ночь. Посмотрите, какая милая. 


Пробег третьего этапа кругосветного путешествия сейчас —  6500 километров. Команда уже месяц в пути, впереди еще пара недель и 3–4 тысячи километров.


Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Прочтений: 2149
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено