Город наизнанку

Сибирячка делает необычные снимки города — глядя на них, невозможно догадаться, что это Новосибирск

33-летняя Виктория Сухова уже 7 лет гуляет по городу и фотографирует скрытые от большинства новосибирцев места: это расписные подъезды, удивительные граффити и просто красивые дома. Лучшие снимки девушка публикует в своем профиле в Instagram, который уже набрал более 1,5 тысяч подписчиков. НГС.НОВОСТИ публикуют самые красивые снимки Виктории — глядя на них, сложно поверить, что они сделаны в Новосибирске.



По словам Виктории, увлекаться подобными фотозагадками она начала примерно с 2010 года. Сначала снимала то, на что случайно натыкалась, а затем занялась настоящей фотоохотой. На фото — удачная находка, красивые граффити с маками во дворе дома на Писарева, 20.


Расписной парадняк 👍🏾🌧🎨 Мы как и планировали , поехали фоткать джержинку, но у нас кончился бенз ⛽️, ни копья лаврухи 💸, ни одной дебетовой карты 💳 и идёт дождь🌧мы вдвоём , машина в луже 🚗. Обделаться какая веселуха 😡 #vsconsk#новосибирск#oldhouse#nskcity#nsklove#nsk_love#novosibirsk#novosibirsklife#novosibirsk_best_city#instansk#insta_nsk#instagram_nsk#ig_novosibirsk#loves_novosibirsk#nsk_novosibirsk#i_love_novosibirsk1#HELLONOWNSK#tipich_nsk#in_nsk#onlinensk#ilovensk#nskinsta#nsk_life#architecture#nskgram#падик#падики_tus23#rus_atmos#эстетикаебеней#непарадныйновосибирск

Публикация от Cибирская Язва☠️⚠️☣️ (@tus23)


А это — расписной вход в подъезд одного из домов на улице Республиканской. «Чаще случайно [нахожу необычные места] или увижу тоже у кого-нибудь фотки в "Инстаграме" и потом стараюсь найти место. Или с семьёй гуляем там, где ранее не были, и натыкаемся на что-то необычное. Ещё работа связана ранее была с выездами по разным местам, и таким образом попадала на такие улицы, на которые просто так не за чем было ехать. Вот так тоже находились закоулки, дворы, места», — рассказала Виктория корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке во «ВКонтакте». 


🐋💠🚿 всем пт! Не зря поперлась после работы 📞 в дождь 🌧 с температурой 🤒 фоткать дом) кстати, лабеан этого дома в том , что со двора там простой кирпич и красоты фасада даже рядом не предвидится 🤧 🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋🐋 Локация- Сад Кирова #непарадныйновосибирск#neparadniy_nsk#neparadniy#nsklifestories#in_nsk#ilovensk#instansk#insta_nsk#ir_windows#instagram_nsk#ir_doorsandwindows#windowlove#whatawindow#windowsaroundtheworld#tv_editz#tv_allwindows#tut_nsk#doors_or_windows#doorsandwindows_greatshots#rsa_windows#jj#nskgram#эстетикаебеней#windows#nsk_life#rus_atmos#sojanelas#ОкнаНовосибирска#nsklifestories_house

Публикация от Cибирская Язва☠️⚠️☣️ (@tus23)


А на этом снимке Виктория запечатлела «сталинку» на Котовского, 17 — многие каждый день проходят мимо неё и не замечают красоты.


🏢🎙🕯 #25медсанчасть , эта #заброшка находится буквально через дорогу от моего дома, метрах в 50 всего то. И вот мы решили туда сходить)) здание продувается все насквозь , полуразрушено, так что мы быстро пофотали там что успели , замёрзли и ушли домой греться и пить чай 🌬☕️🍫 6/4/17 ⚓️🚧🏚 #nsk54#nsklove#nsk_love#gorodnovosib#novosibirsklife#novosibirsk_best_city#instansk#insta_nsk#instagram_nsk#ig_novosibirsk#loves_novosibirsk#nsk_novosibirsk#i_love_novosibirsk1#HELLONOWNSK#tipich_nsk#in_nsk#onlinensk#ilovensk#nskinsta#nsk_life#типичныйновосибирск#nskgram#graffitinsk#graffitiporn#loves_novosibirsk#streetart#graffitiwall#streetartnsk#tut_nsk

Публикация от Cибирская Язва☠️⚠️☣️ (@tus23)


В профиле у Виктории есть не только проходные места, но и «заброшки». Например, такую фотографию она сделала в разрушенном здании 25-й медсанчасти. «Всегда нравились такие места, нравилось в них гулять. Там, как сейчас модно говорить, своя атмосфера», — говорит она.


🙌🏾🏠🌧 забаяненное местечко, которое видно невооружённым глазом 👁 серый квартал 👥в котором остановилось время 🕰🏘🌫 18/8/17 #vsconsk#новосибирск#tut_nsk#эстетикаебеней#nskcity#nsklove#nsk_love#novosibirsk#novosibirsklife#novosibirsk_best_city#instansk#insta_nsk#instagram_nsk#ig_novosibirsk#русскиедворы#transfer_visions#yebenyaalive#rus_atmos#tipich_nsk#in_nsk#nskinsta#nsk_life#nskgram#tut_nsk#this_is_novosibirsk#аритектурнаяэкзема#сталинскийампир#suburbs#graffiti#balkony#русскиедворы#rsa_photo_of_the_day

Публикация от Cибирская Язва☠️⚠️☣️ (@tus23)


А у Берёзовой рощи можно увидеть целый квартал, где как будто остановилось время.



Ещё одна расписная парадная. Трудно поверить, но это в Новосибирске — дом во 2-м Краснодонском переулке.


А под этими прекрасными балконами мы с мужем сидели в жиге🚗 и ели большие наши любимые смайки 🍔🍔 Необычный клевый дом! Но меня постигло разочарование в том что сзади он вполне себе ординарный 🙄😒плоский , без таких необычных балконов и без украшений всяких😞 хотелось бы тут осенью пофотать ещё , но хз как там что со временем ☹️ #vsconsk#новосибирск#tut_nsk#эстетикаебеней#nskcity#nsklove#nsk_love#novosibirsk#novosibirsklife#novosibirsk_best_city#instansk#insta_nsk#instagram_nsk#ig_novosibirsk#русскиедворы#transfer_visions#yebenyaalive#rus_atmos#tipich_nsk#in_nsk#nskinsta#nsk_life#nskgram#tut_nsk#this_is_novosibirsk#аритектурнаяэкзема#brickporn#suburbs#graffiti#balkony#русскиедворы#rsa_photo_of_the_day

Публикация от Cибирская Язва☠️⚠️☣️ (@tus23)


Необычный дом в военном городке на улице Тополёвой — Виктория удивилась, что сзади этот дом выглядит вполне обычно.


Доброе утро ☀️ Прекрасный день и прекрасное настроение 😘 Я ем хэйтеров как харибо 🐻😜🍭© yanix 🚏локация - кальянная на коммунистической the sherbet 🍨 . #rsa_windows#windows#windowlove#vscocam#vsco#old#oldbuilding#beautyindecay#window_door#rsa_preciousjunk#insta_nsk#windowlove#whatawindow#window_filth#windowsaroundtheworld#urban_decay#urban_explorer#rus_and_the_village#nalichniki#старыйдом#резныеналичники#sojanelas#kings_doorsandwindows#nsk#instagram_nsk#ставни#nsklifestories#непарадныйновосибирск#ОкнаНовосибирска#neparadniy_nsk

Публикация от Cибирская Язва☠️⚠️☣️ (@tus23)


Кальянная в деревянном доме со ставнями на улице Коммунистической. 


🖤🐾🕷🌚👣 всем доброе утро)) я невероятно везучая-давно хотела найти эту стену, и сегодня совершенно случайно ☝🏽 она мне попалась на глаза👁👁 ещё мне повезло-я жива/здорова, родители, дочь и муж живы здоровы, я работаю, а что ещё надо?)) счастье в простых вещах и это не вещи в буквальном смысле🙋🏼 спасибо Богу за все 😇⛪️💖 #nskgram#urban#nsk54#nskcity#nsklove#nsk_love#novosibirsk#novosibirsklife#instansk#insta_nsk#instagram_nsk#ig_novosibirsk#nsk_novosibirsk#HELLONOWNSK#tipich_nsk#in_nsk#onlinensk#ilovensk#nskinsta#graffitinsk#rsa_graffiti#ihaveathingforwalls#graffitiporn#nsk_life#эстетикаебеней#handstyle#urbanwalls#wallart#nskgraffiti#vandalism

Публикация от Cибирская Язва☠️⚠️☣️ (@tus23)


Оперный театр не на площади Ленина, а на серой стене дома на Нарымской, 4. Виктория давно её искала и в итоге наткнулась на неё случайно, уверяет она в подписи к снимку.


Вот такой прекрасный падик ждал нас сегодня в этих забытых дворах🏘🍇🌧 и погода была как надо 👍🏾 и компания - подходящая [как обычно, муж со мной ] Завернули в эти дворы и как будто попали в другую страну 😋🇮🇹🎻 #vsconsk#новосибирск#tut_nsk#эстетикаебеней#nskcity#nsklove#nsk_love#novosibirsk#novosibirsklife#instansk#insta_nsk#instagram_nsk#русскиедворы#transfer_visions#yebenyaalive#rus_atmos#in_nsk#nskinsta#tut_nsk#this_is_novosibirsk#аритектурнаяэкзема#сталинскийампир#suburbs#падики_tus23#падики#nsklifestories_house#nsklifestories#непарадныйновосибирск#neparadniy_nsk#kings_doorsandwindows#rsa_doorsandwindows

Публикация от Cибирская Язва☠️⚠️☣️ (@tus23)


Парадную в одном из домов неподалёку от Железнодорожного суда украшает навес из дикого винограда. 


Фотографии Виктории набирают в среднем по сотне «лайков» и заставляют комментаторов восхищаться её находками, а первые комментарии к ним, как правило, с вопросами: «Где это?» и «Это в Новосибирске?».


Кстати, популярный instagram-профиль с красивыми снимками есть и у НГС.НОВОСТИ — недавно количество его подписчиков перевалило за 20 тысяч

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