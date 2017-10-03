Город наизнанку
Сибирячка делает необычные снимки города — глядя на них, невозможно догадаться, что это Новосибирск
33-летняя Виктория Сухова уже 7 лет гуляет по городу и фотографирует скрытые от большинства новосибирцев места: это расписные подъезды, удивительные граффити и просто красивые дома. Лучшие снимки девушка публикует в своем профиле в Instagram, который уже набрал более 1,5 тысяч подписчиков. НГС.НОВОСТИ публикуют самые красивые снимки Виктории — глядя на них, сложно поверить, что они сделаны в Новосибирске.
По словам Виктории, увлекаться подобными фотозагадками она начала примерно с 2010 года. Сначала снимала то, на что случайно натыкалась, а затем занялась настоящей фотоохотой. На фото — удачная находка, красивые граффити с маками во дворе дома на Писарева, 20.
А это — расписной вход в подъезд одного из домов на улице Республиканской. «Чаще случайно [нахожу необычные места] или увижу тоже у кого-нибудь фотки в "Инстаграме" и потом стараюсь найти место. Или с семьёй гуляем там, где ранее не были, и натыкаемся на что-то необычное. Ещё работа связана ранее была с выездами по разным местам, и таким образом попадала на такие улицы, на которые просто так не за чем было ехать. Вот так тоже находились закоулки, дворы, места», — рассказала Виктория корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке во «ВКонтакте».
А на этом снимке Виктория запечатлела «сталинку» на Котовского, 17 — многие каждый день проходят мимо неё и не замечают красоты.
В профиле у Виктории есть не только проходные места, но и «заброшки». Например, такую фотографию она сделала в разрушенном здании 25-й медсанчасти. «Всегда нравились такие места, нравилось в них гулять. Там, как сейчас модно говорить, своя атмосфера», — говорит она.
А у Берёзовой рощи можно увидеть целый квартал, где как будто остановилось время.
Ещё одна расписная парадная. Трудно поверить, но это в Новосибирске — дом во 2-м Краснодонском переулке.
Необычный дом в военном городке на улице Тополёвой — Виктория удивилась, что сзади этот дом выглядит вполне обычно.
Кальянная в деревянном доме со ставнями на улице Коммунистической.
Оперный театр не на площади Ленина, а на серой стене дома на Нарымской, 4. Виктория давно её искала и в итоге наткнулась на неё случайно, уверяет она в подписи к снимку.
Парадную в одном из домов неподалёку от Железнодорожного суда украшает навес из дикого винограда.
Фотографии Виктории набирают в среднем по сотне «лайков» и заставляют комментаторов восхищаться её находками, а первые комментарии к ним, как правило, с вопросами: «Где это?» и «Это в Новосибирске?».
Кстати, популярный instagram-профиль с красивыми снимками есть и у НГС.НОВОСТИ — недавно количество его подписчиков перевалило за 20 тысяч.
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Кирилл Шматков
Фото пользователя tus23 на instagram.com