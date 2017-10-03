Город наизнанку

Сибирячка делает необычные снимки города — глядя на них, невозможно догадаться, что это Новосибирск

33-летняя Виктория Сухова уже 7 лет гуляет по городу и фотографирует скрытые от большинства новосибирцев места: это расписные подъезды, удивительные граффити и просто красивые дома. Лучшие снимки девушка публикует в своем профиле в Instagram, который уже набрал более 1,5 тысяч подписчиков. НГС.НОВОСТИ публикуют самые красивые снимки Виктории — глядя на них, сложно поверить, что они сделаны в Новосибирске.





🍄🍁🍂🥀♨️прощание с летом 💛❤️☕️🍪🕯🕰 запах сентября 🍁, дожди 🌧..увядание природы🥀🍂... локация- институт ФСБ #nskgram#urban#nsk54#nskcity#nsklove#nsk_love#novosibirsk#novosibirsklife#instansk#insta_nsk#instagram_nsk#ig_novosibirsk#nsk_novosibirsk#HELLONOWNSK#tipich_nsk#in_nsk#onlinensk#ilovensk#nskinsta#graffitinsk#rsa_graffiti#ihaveathingforwalls#graffitiporn#nsk_life#эстетикаебеней#handstyle#urbanwalls#wallart#nskgraffiti#vandalism Публикация от Cибирская Язва☠️⚠️☣️ (@tus23) Сен 9 2017 в 12:35 PDT





По словам Виктории, увлекаться подобными фотозагадками она начала примерно с 2010 года. Сначала снимала то, на что случайно натыкалась, а затем занялась настоящей фотоохотой. На фото — удачная находка, красивые граффити с маками во дворе дома на Писарева, 20.









А это — расписной вход в подъезд одного из домов на улице Республиканской. «Чаще случайно [нахожу необычные места] или увижу тоже у кого-нибудь фотки в "Инстаграме" и потом стараюсь найти место. Или с семьёй гуляем там, где ранее не были, и натыкаемся на что-то необычное. Ещё работа связана ранее была с выездами по разным местам, и таким образом попадала на такие улицы, на которые просто так не за чем было ехать. Вот так тоже находились закоулки, дворы, места», — рассказала Виктория корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке во «ВКонтакте».









А на этом снимке Виктория запечатлела «сталинку» на Котовского, 17 — многие каждый день проходят мимо неё и не замечают красоты.









В профиле у Виктории есть не только проходные места, но и «заброшки». Например, такую фотографию она сделала в разрушенном здании 25-й медсанчасти. «Всегда нравились такие места, нравилось в них гулять. Там, как сейчас модно говорить, своя атмосфера», — говорит она.





🙌🏾🏠🌧 забаяненное местечко, которое видно невооружённым глазом 👁 серый квартал 👥в котором остановилось время 🕰🏘🌫 18/8/17 #vsconsk#новосибирск#tut_nsk#эстетикаебеней#nskcity#nsklove#nsk_love#novosibirsk#novosibirsklife#novosibirsk_best_city#instansk#insta_nsk#instagram_nsk#ig_novosibirsk#русскиедворы#transfer_visions#yebenyaalive#rus_atmos#tipich_nsk#in_nsk#nskinsta#nsk_life#nskgram#tut_nsk#this_is_novosibirsk#аритектурнаяэкзема#сталинскийампир#suburbs#graffiti#balkony#русскиедворы#rsa_photo_of_the_day Публикация от Cибирская Язва☠️⚠️☣️ (@tus23) Авг 20 2017 в 8:30 PDT





А у Берёзовой рощи можно увидеть целый квартал, где как будто остановилось время.





🏯🐉🌏 вот такой парадняк нашли )) для нск имхо очень необычный. Такой встречаю впервые ☝🏽 #vsconsk#vsco#новосибирск#windows#oldhouse#nskcity#nsklove#nsk_love#novosibirsk#novosibirsklife#novosibirsk_best_city#instansk#insta_nsk#instagram_nsk#ig_novosibirsk#loves_novosibirsk#transfer_visions#nsk_novosibirsk#i_love_novosibirsk1#HELLONOWNSK#tipich_nsk#in_nsk#onlinensk#ilovensk#nskinsta#nsk_life#типичныйновосибирск#architecture#nskgram#падик Публикация от Cибирская Язва☠️⚠️☣️ (@tus23) Май 3 2017 в 5:54 PDT





Ещё одна расписная парадная. Трудно поверить, но это в Новосибирске — дом во 2-м Краснодонском переулке.









Необычный дом в военном городке на улице Тополёвой — Виктория удивилась, что сзади этот дом выглядит вполне обычно.









Кальянная в деревянном доме со ставнями на улице Коммунистической.









Оперный театр не на площади Ленина, а на серой стене дома на Нарымской, 4. Виктория давно её искала и в итоге наткнулась на неё случайно, уверяет она в подписи к снимку.









Парадную в одном из домов неподалёку от Железнодорожного суда украшает навес из дикого винограда.





Фотографии Виктории набирают в среднем по сотне «лайков» и заставляют комментаторов восхищаться её находками, а первые комментарии к ним, как правило, с вопросами: «Где это?» и «Это в Новосибирске?».





Кстати, популярный instagram-профиль с красивыми снимками есть и у НГС.НОВОСТИ — недавно количество его подписчиков перевалило за 20 тысяч.