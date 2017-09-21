Золотые гектары: кому на самом деле раздали землю под Барышево

Во вторник заместитель областного прокурора заявил, что в Барышево чиновники раздали 224 гектара земли под застройку — их по согласованию с главой администрации получили компании и частные лица. Прокуратура настаивает на расторжении незаконных сделок — под удар могут попасть не только застройщики и бизнесмены, но и простые новосибирцы. Суды ещё не успели начаться, глава сельсовета, которому грозят уголовным преследованием, считает, что прокуратура раньше времени «раскачивает ситуацию в Барышево». НГС.НОВОСТИ побывали на спорных участках и поговорили с владельцами строек, которые там уже начались, а также попытались разобраться во взаимных обвинениях прокуратуры и сельсовета.

Как заявил 19 сентября зампрокурора Новосибирской области Владислав Мандрыко, администрация Барышевского сельсовета передала на разных условиях компаниям и физлицам 224 га земли, нарушив закон. Это несколько участков, разбросанных по району: 30 небольших кусков земли в поселке Ложок (сданы ООО «Ложок-Развитие», общая площадь — 12,8 га), соседний участок (сдан ООО «ПК-Сервис», площадь — 7,8 га), ещё один кусок земли неподалёку, к югу от дороги на Морозово (сдан ООО «Викинг М», площадь — 24,5 га), громадный участок леса между Ложком и деревней Шадриха (продан ООО «МСК», площадь — 115 га) и участок рядом с Кольцово (заключён договор безвозмездного пользования с СНТ «Весна», площадь — 32,6 га).







Голубыми метками обозначены спорные участки





Кроме того, участки предоставили компаниям ООО «Перспектива», ООО «Провиант », ООО «Аппетит», ООО «Академ Павильон», ООО «Славянский стан», заявили в прокуратуре, площадь и конкретные места этих участков не указаны. Областная прокуратура подала против этих и других арендаторов 9 заявлений в арбитражный суд, требуя расторжения договоров.







Шестого сентября прокуратура подала в мировой суд на главу сельсовета — Олега Посметного, за «нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»; кроме того. она обратилась в СК с вопросом об уголовном деле для главы сельсовета (за превышение полномочий и халатность). Также в мошенничестве заподозрили директора ООО «МСК» Михаила Морозова, который выкупил земли, по мнению прокуратуры, не имея на то никаких оснований, — по закону это возможно, только если в собственности у покупателя есть какие-то постройки на приобретаемой территории, а кадастровый инженер, проводящий экспертизу, никакой недвижимости в лесу не нашёл.







Распознать наличие объектов на участках земли иногда невозможно





НГС.НОВОСТИ проехались по осеннему пригороду и увидели, что на некоторых участках, несмотря на претензии прокуратуры, вовсю идёт строительство.





Недоброе соседство







Жители Ложка ценят свой небольшой посёлок за экологию и неспешность: «Тишина и покой! Лучше, чем в Академгородке, там суетно», — рассказывает о своем доме Екатерина, уборщица в местном детском саду. Другая жительница Ложка, Ольга, подтверждает — когда жители узнали, что на въезде в поселок будут строить многоэтажные дома, всех это возмутило. «Люди приезжали в Ложок и покупали здесь землю, имея в виду, что здесь не будет больших домов. Здесь все малоэтажное. Когда строят многоэтажки — это все наплыв людей, машин, непонятно, выдержат ли дороги. Просто людям надо построить и продать», — сказала женщина.







В Ложке собственники земли уже начали строить коттеджи





Отданные компании «Ложок-Развитие» земли здесь разделяет безымянная дорога. Вдоль Кедровой улицы уже начали строить коттеджи, участки разделены колышками. По словам владельца одной из этих строек, представившегося Сергеем, о том, что земли выделены незаконно, он сам узнал накануне из новости НГС. «Я получил разрешение на строительство, что я, без него, что ли, стал бы строить? В городе его получал. У нас как всегда, все не при делах, не знаю теперь, что делать. Документы есть, крышу накрою в любом случае, чтобы не сгнило, а там видно будет. В суд пойду, какие еще варианты?» — рассудил собеседник.







Слева, где голубые будки, — территория будущего комплекса с малоэтажной застройкой; справа — индивидуальные участки





Компанией «Ложок-Развитие», арендовавшей эти участки, руководит помощник депутата Николая Похиленко и секретарь районного отделения Единой России по Советскому району Владимир Толстых. В письме НГС.НОВОСТИ он опроверг информацию прокуратуры о том, что эти земли им сдал сельсовет. Это в разговоре с НГС.НОВОСТИ подчеркнул и Олег Посметный, то же самое говорит и жительница Ложка Екатерина Д., имеющая отношение к управлению этой территорией.





На территории «Ложок-Развитие» вовсю трудятся строители, однако собственников на месте пока нет





«Хочу сразу отметить, что наша компания не имеет никакого отношения к деятельности Барышевского сельсовета с землей в части предоставления земельных участков, тема которой поднимается последнее время в СМИ», — написал Толстых. По его словам, договор комплексного освоения «Ложок-Развитие» заключил не с сельсоветом, а с администрацией Новосибирского района по результатам открытого аукциона.





«Нами было запланировано, что полученный земельный участок площадью 12,8 га будет разделён на две функциональные зоны: на одной будут построены индивидуальные жилые дома, на другой (на площади около 8 га) запроектирован малоэтажный жилой комплекс — шесть четырёхэтажных домов с лифтами и с детскими площадками, благоустройством и парковками», — рассказал г-н Толстых. По его словам, коттеджи сейчас возводятся совершенно законно и собственникам волноваться не стоит. Однако прокуратура уличила компанию в неверном межевании территорий, признаёт он, и сейчас она «приняла все меры», чтобы опять запустить строительство малоэтажного комплекса на другой стороне дороги, утверждает мужчина.







Вид на территории, отданные «ПК-Сервис», а потом застройщику — «ПТК-30», который чуть не оставил жителей Ложка без леса





Староста Ложка Екатерина написала НГС.НОВОСТИ: «Толстых сейчас утверждает, что договора все расторгнуты и права по всем участкам уже вернулись обратно ООО "Ложок-Развитие". И сейчас всё проведут обратно тем же лицам, но теперь законно. То есть прокуратура не столько восстанавливала и защищала права населения, буквально засыпавшего в этом году органы правопорядка жалобами, сколько способствует узакониванию проблем. По имеющимся откликам людей, которые купили у ООО "Ложок-Развитие" индивидуальные участки — они договоров на расторжение не подписывали, и по сути не в курсе» (пунктуация оригинала сохранена). Кроме того, у жителей были претензии — планировка и межевание были сделаны так, что строить дома пришлось бы прямо под ЛЭП, а границы участков захватывали обочины дорог. Владимир Толстых утверждает, что новый проект это учтёт. А вот школу и стадион, которые указаны на этой территории по действующему генплану (он есть в распоряжении редакции), а жители хотели бы видеть на месте жилого комплекса, «Ложок-Развитие» строить не собирается — по словам главы компании, на то не было распоряжения от района.







Территория Ложка, на которой должен появиться многоэтажный комплекс, сейчас пустует — с прошлого лета там стоят только синие сторожевые будки и часть площади обнесена забором, строительство не ведётся. Толстых утверждает, что после того, как «Ложок-Развитие» получит разрешение, малоэтажный комплекс возведут за 1,5–2 года.







Дачный рай







СНТ «Весна» от Барышевского сельсовета достались более 30 га земель под Кольцово. По словам соседей — жителей ДНП «Солнечный», на пустыре, где ещё прошлым летом был лес, планируют построить 30 однотипных небольших домиков, которые можно будет купить или арендовать. Пока что здесь начали строить только три первых дома: «Вон, видите, заканчивается асфальт и начинается бетон? Там и наша граница», — рассказал житель «Солнечного» Николай.





Домики в «Солнечном»





В своём капитальном доме он ещё ни разу не ночевал, хоть и строит его уже несколько лет. Тем не менее местоположением будущего жилища доволен уже сейчас: остановка недалеко, но вокруг всё равно тишь и природа. «Солнечный» очень напоминает одноэтажную Америку; судя по всему, «Весну» выстроят сразу за ним в таком же стиле. Представителей «Весны» на месте не оказалось.







«Весну» возводят тут же





Глава Барышевского сельсовета говорит, что не понимает, откуда у прокуратуры могли возникнуть претензии по этой территории. По его словам, этот участок ещё до конфликта проверили 4 раза и прокуратура не высказала ему никаких замечаний. Он называет проект застройщика Кузнецова (его имя он не уточнил) «глобальным», уже сегодня есть список из 200 желающих там поселиться.





«Глобальный» проект Кузнецова выглядит так





«Владелец хочет перевести их в земли населенных пунктов и сделать посёлок, хоккейную коробку, дороги. Он провёл канализацию туда. Он не хочет делать СНТ в убогом понятии, он строит с широчайшими дорогами. Если бы человек взял участок, перепродал его и сидел бы на деньгах, это одно. Кузнецов сказал, что ему бы очень хотелось встретиться с прокуратурой в арбитраже, ну, судя по всему, встретится. В чём там претензии, я до сих пор не могу понять», — недоумевает глава сельсовета Посметный.







За широкие леса







Рассмотреть участок, проданный ООО «МСК», с земли невозможно. 115 га, кажется, заняты только лесом, судя по кадастровой карте, они растягиваются от деревни Шадриха к северу практически до Ложка. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ взобрались на холм у дороги на Морозово, но с него был виден только лес. Не исключено, что с этой же проблемой столкнулся кадастровый инженер, который подтвердил прокуратуре, что на всей этой площади нет ни одной недвижимой постройки, которая давала бы право собственнику выкупить этот участок.







Сложно сказать, есть ли за этими лесами имущество господина Морозова





Руководит ООО «МСК» Михаил Морозов, и прокуратура собирается обвинить его в мошенничестве — согласно её данным, у него не было права на покупку этого куска земли. «МСК» зарегистрировано в 1994 году, основная деятельность — выращивание зерновых культур. Связаться с Морозовым не получилось, телефоны компании не отвечали два дня, отведённые на написание материала. Посметный утверждает, что спорную площадь сдали ООО «МСК» в 1995 году на 49 лет, а теперь Морозов принял решение выкупить эти земли. По словам главы Барышево, экспертиза кадастрового инженера не соответствует действительности, потому что на участке всё же были постройки — насосные станции, которые принадлежали Морозову с 1967 года.





Еще одно фото со стройки СНТ «Весна»





«Правовая оценка сделки [продажи участка «МСК». — Н.Г.] была дана Росреестром. Как вы можете говорить, что я превысил полномочия? Гипотетически, даже если бы я превысил полномочия, то Росреестр должен был бы её не зарегистрировать. Человек выкупил свою же землю, которая у него в аренде на 49 лет. Какое уголовное дело может быть? Эту сделку проверила в свое время районная прокуратура два раза, не было никаких замечаний. У человека этот участок в аренде с 1995 года, Барышево выделило этот участок? Нет. Частично он покупал его у района в каком-то году», — возмутился Олег Посметный.







«Прокуратура не царь и бог»





Он отрицает все обвинения в превышении полномочий и считает, что прокуратура пытается «раскачать ситуацию в Барышево», пока его глава находится в отпуске. «Я, конечно, поражен заявлениями прокуратуры. Я называю это "желаемое выдать за действительное". Громогласно заявлять о том, что все было нарушено [странно], прокуратура же не царь и бог, это же просто надзирательный орган. Но если вы считаете так, а мы считаем так, то давайте встретимся в суде и расставим все точки над i. Это игра на публику», — говорит мужчина.







Посметный говорит, что не выделял участки в Ложке





«Уже второй месяц проверки и, когда я был на месте, не было никаких заявлений. Как только я ушёл в отпуск — сразу пресс-конференция», — недоумевает он и говорит, что ситуация носит «явно заказной характер». По его словам, первые судебные решения по всем этим ситуациям появятся только в ноябре.







По его словам, те 9 компаний, которые перечислены в сообщении прокуратуры, получили свои участки через аукцион. «Они были предварительно согласованы предыдущей администрацией, там договоры не копеечные, были аукционы. У людей есть оценка и документы, что они размещались, если прокуратура что-то не может найти, это их проблемы. Сейчас люди ждут суда, будет незаконно — ещё раз проведем аукцион, не вопрос», — добавляет он.







Собственники коттеджей боятся, что теперь будут проблемы





Директор компании из списка ООО «Провиант» Иван Попугаев сказал, что они никогда не интересовались землями в Барышевском сельсовете и все объекты компании — это единственное кафе, расположенное на улице Ильича. Связаться с другими представителями известных ООО не удалось — Светлана Попова из ООО «Аппетит» и Ирина Ивлева из ООО «Славянский стан» не перезвонили, представитель компании «Академ Павильон» не взял трубку.







Олег Посметный также отрицает, что выделял земли вне очереди родственникам администрации. По его мнению, всё было в рамках закона, однако двое работников администрации в прошлом году действительно получили участки: «Нарушение было бы в том случае, если бы я выделил им муниципальную землю, а это была не муниципальная земля, они их покупали. В 2018 году у нас все льготники получат по участку. Работники администрации, 2 или 3 человека, приобретали участки на аукционе, на конкурсной основе», — говорит он.







Дорога из Ложка





После разговора с Посметным, по данным «СПАРК» удалось узнать, что его полный тёзка в 2011 году владел 16,7% компании «Партнер 2011», которой сегодня руководит Александр Павлович Беляев — директор ООО «Викинг М», по сообщению прокуроров, раньше работавший в подведомственной администрации Барышево МКУ «Ресурсоснабжающей службе». Именно компании «Викинг М» Барышевский сельсовет, согласно данным прокуратуры, в октябре 2016 года сдал участок около 24 га южнее Ложка. Телефоны «Викинг М», указанные в «СПАРК», не ответили. По наблюдениям корреспондентов НГС.НОВОСТИ, сейчас там нет никаких объектов — только лес.

