Девушка месяца: Настя пришпорила Lexus RX

Прекрасная Анастасия водит джип Lexus, танцует танец живота и имеет собственной медицинский бизнес

Анастасия, 33 года, не замужем. Получила высшее юридическое образование и неоконченное актёрское. Работает в собственной компании Majestic Health, производит пластыри для похудения локальных зон тела. Увлекается химией, натуропатией, минералогией. Ведёт активный образ жизни — танец живота, спортзал, конный спорт. Ездит на белом Lexus RX450.


Девушка месяца: Настя пришпорила Lexus RX (фоторепортаж)


Бывший муж предложил купить именно Lexus, до этого ездила на Vitz. Бешеная табуретка, ей-богу, очень лёгкая, небезопасная для меня. Почему Lexus? Потому что частенько мужа возила, а ему уже было не по статусу, чтобы его в пассажирах Vitz видели. Да и более надёжная она, безопасная, более прочная. 


Девушка месяца: Настя пришпорила Lexus RX (фоторепортаж)


Ход автомобиля очень плавный, в нём не подбрасывает, как на Suzuki; разгоняется Lexus довольно быстро. Всё в этой машине по мне: и внутренний вид, и внешний, да и характер мой. Эдакая сильная, но при этом элегантная, изящная, гибкая и спортивная!


Девушка месяца: Настя пришпорила Lexus RX (фоторепортаж)


В вождении мне всё нравится — и гонять, и в повороты входить, но желательно на пустой дороге. И в меру, так как машина — источник повышенной опасности.


Девушка месяца: Настя пришпорила Lexus RX (фоторепортаж)


Права я получила в 24 года. Это как в школу пойти — всему своё время. Тогда было время учёбы вождению и получения прав.


Девушка месяца: Настя пришпорила Lexus RX (фоторепортаж)


Я увлекаюсь ночной ездой по трассе вне города. Такая езда более безопасна и для меня, и для окружающих, нет светофоров к тому же. На меня действует как медитация, но одновременно и немного адреналина в кровь выбрасывается! Езда за рулём доставляет наслаждение, радость и удовольствие, а если я сижу на пассажирском месте, меня довольно часто укачивает.


Девушка месяца: Настя пришпорила Lexus RX (фоторепортаж)


Давно как-то раз на Mitsubishi я «посадила» двигатель, не поменяв масло перед длинной дорогой. Серьёзно, не знала, что можно было хотя бы на заправке купить масло и залить. Замигала лампочка «масло» — ну, думаю, мигает и мигает, позже залью. Потом уже узнала, что тут же нужно останавливаться и нельзя никуда ехать. В общем, 2 часа ночи, я на трассе, никто не останавливается — боятся. Может, я грабительница, в самом деле!


Девушка месяца: Настя пришпорила Lexus RX (фоторепортаж)


Пришлось включать женское обаяние, переодеваться в короткое платье и надевать каблуки — тут же остановились сразу две машины. Выбрала одного мужчину, того, кто не внушал опасений, он и дотащил до СТО. Пока ехала в «сцепке», почувствовала себя как на американских горках — немного страшновато. Естественно, двигатель пришлось менять, машину оставлять и ехать домой на поезде, я при этом была со своим йоркширским терьером. В общем, дорого урок обошёлся.


Девушка месяца: Настя пришпорила Lexus RX (фоторепортаж)


Все люди на дороге разные: кто-то ведёт себя снисходительно, кто-то соревнуется. Часто пытаются помочь с парковкой, но я отнекиваюсь — мужская черта характера! Но если колесо, не дай бог, проткну или двигатель заглохнет — у девушек больше шансов на помощь со стороны мужчин.


Девушка месяца: Настя пришпорила Lexus RX (фоторепортаж)


Насчёт знакомств — мужчины со мной пытаются знакомиться только на дорогих машинах, остальные, видимо, боятся.


Девушка месяца: Настя пришпорила Lexus RX (фоторепортаж)


Мне очень нравится Красный проспект — на то он и проспект, красивый. По мостам ездить тоже увлекательно, если нет пробок, конечно. Хорошо, что у нас ещё не ввели платные парковки, как в Москве и Санкт-Петербурге. Но всё равно не хватает парковочных мест в центре — неплохо было бы строить парковки-высотки.


Девушка месяца: Настя пришпорила Lexus RX (фоторепортаж)


В Новосибирске водители, как мужчины, так и женщины, чаще уступают дорогу, чем, например, в Москве. Ездят более неторопливо, чем опять же в Москве, — оно и понятно, так дикие пробки.


Девушка месяца: Настя пришпорила Lexus RX (фоторепортаж)


Девушки у нас ездят иногда так, как будто кроме них на дороге никого нет, но в основном они более осторожны. А мужчины за рулём попадаются иногда такие, по которым автошколы плачут. Но это, слава богу, редкость!


Портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

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