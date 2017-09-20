«Туарег» за миллион

Тест-драйв с читателем: 8-летний Touareg поедает 30 литров на сотню, и как у него сыпется электрика

В свежем выпуске «Тест-драйва с читателем» — Евгений и его люксовый внедорожник Volkswagen Touareg стоимостью более миллиона рублей. Правда ли, что дорогие «немцы» буквально сыпятся после 3 лет использования — в материале НГС.АВТО.

Volkswagen Touareg, 2009 г.в., турбодизель 3.0 л мощностью 240 л.с., «автомат», постоянный полный привод, блокировки переднего дифференциала и центра, понижающая передача, пневмоподвеска. 


«Туарег» за миллион (фоторепортаж)


Евгений приобрёл этот автомобиль в августе 2016 года за 1 100 000 рублей. «Туарег» немецкой сборки был с пробегом 97 000 км, в предмаксимальной комплектации — отсутствовали только люк, электропривод крышки багажника, задний климат-контроль.



«Туарег» за миллион (фоторепортаж)


«Был у меня "Форд Фокус 3", но захотелось высокое авто с полным приводом, учитывая осенне-весенние периоды. Выбирали из трёх машин — Touareg, BMW X5 дизель, Range Rover Sport дизель. Смотрели ещё Prado, но для городского комфорта он не подходит. В общем, посмотрел где-то 12–15 "Туарегов"».



«Туарег» за миллион (фоторепортаж)


За весь год эксплуатации, говорит Евгений, автомобиль ни разу не подводил, не глох, не вставал посреди дороги. Но кое-что ремонтировать всё-таки пришлось.



«Туарег» за миллион (фоторепортаж)


«Первые вложения пошли — колодки, резина. Потом загудел, как я думал сначала, гидроусилитель. Проблема же была в том, что пробило пыльники на рулевой рейке — но это узнали уже потом. А сначала поменяли гидроусилитель на контрактный (13 000 рублей), толка не было. Заказали немецкий оригинальный гидроусилитель (23 000 рублей), ну и решили проверить рейку все-таки. Её ремонт обошёлся в 17 000 рублей. Изначально надо было до рейки доковыряться».   



«Туарег» за миллион (фоторепортаж)


Народные легенды о проблемах в электрике немецких автомобилей на самом деле имеют под собой основание, уверен автовладелец. То сигнализация износа тормозных колодок закиснет, то лампочка погаснет. «Есть проблема с подсветкой багажника. Не светят лампы в самом багажном отделении, и не можем найти пока проблему. Компьютер ошибок не выдаёт».



«Туарег» за миллион (фоторепортаж)


«С мотором больших проблем не было, но есть одна постоянная болячка: выходит из строя тяга привода дроссельных заслонок. Тысячу рублей стоит, уже вторую поменял. Вот она. Техобслуживание стоит 12 000 рублей — это замена полностью всех фильтров, масел, осмотр ходовой, двигателя».



«Туарег» за миллион (фоторепортаж)


Следить за «немцем» приходится очень бдительно. Проморгаешь какой-нибудь технический регламент — будут новые проблемы. «После 5 тысяч пробега с момента ТО дизельный мотор начинает подъедать масло. Поэтому, когда машина 6–7 тысяч километров проходит, я меняю масло».



«Туарег» за миллион (фоторепортаж)


В салоне 8-летнего автомобиля чувствуешь себя как в практически новом. Всё целое, чистое и ухоженное. Дорогие материалы отделки, металл, кожа.



«Туарег» за миллион (фоторепортаж)


С пневмоподвеской Touareg хорошо проходит трещины, ямы в асфальте. При этом машина не раскачивается, как башенный кран или Land Cruiser Prado, а упруго и почти без кренов проходит дугу поворота. 3-литровый дизель вполне тянет этот аппарат, но без фанатизма.



«Туарег» за миллион (фоторепортаж)


«Мотор тяговитый. По трассе едешь —  и до 130 км/ч по крайней мере ты знаешь, что у тебя есть запас хода. После 140 на обгон идти уже, конечно, дизелю тяжеловато».

 


«Туарег» за миллион (фоторепортаж)


«Есть стереотипное мнение, что дизели зимой холодные. В прошлом году давил мороз конкретный, так в машине было тепло. На "Вебасте" она минут 30 погреется, вышел и поехал. Единственная проблема, когда в межсезонье ещё нет зимнего дизтоплива, приходится заливать антизамерзайку».    



«Туарег» за миллион (фоторепортаж)


Пневмоподвеска, кстати, позволяет задирать автомобиль на довольно большую высоту для форсирования бездорожья. Вот «Туарег» в шоссейном режиме…



«Туарег» за миллион (фоторепортаж)


… а вот во внедорожном.



«Туарег» за миллион (фоторепортаж)


«Комфортно ездить и по городу, и подальше, на Алтай например. Я вот в "Форде" уставал, здесь едешь — прекрасно. Летом расход дизеля 16–19 литров на сотню. По трассе при скорости 90–130 км/ч получается 8,5–9,2 литра. Зимой — 26–30 литров по городу. Трасса — 12–13 литров».  



«Туарег» за миллион (фоторепортаж)


«Три главных плюса — это кроссовер, который имеет плавность хода и управление, как у легкового автомобиля. Второе — дизель это дешевле, меньше расход. Третье — эстетика самой машины, дизайн, немецкая марка. Минусы: цена запчастей, комплектация не самая полная, ну и капризы электронных систем — с ними приходится, конечно, иногда маяться».    



«Туарег» за миллион (фоторепортаж)


В целом Евгений доволен машиной, несмотря на «угрозы» от знакомых и владельцев таких машин на форумах. И пока менять её не собирается. «Отговаривали от "немца", ты с ним, мол, встрянешь, от дизеля тоже отговаривали. Езжу, и не жалко».  



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