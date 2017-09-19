Ах, девоньки: московская поэтесса заставила рыдать зал ДКЖ

«Эй, бесчувственный и безжалостный, обмани меня, успокой. Напиши мне письмо, пожалуйста, равнодушной своей рукой», — под вздохи девушек читала ультрамодная поэтесса Ах Астахова в последний тёплый вечер, 18 сентября, на сцене новосибирского ДКЖ. Полный зал (если не считать закрытый балкон) безупречно одетых и причёсанных молодых женщин шептал строки вместе с томной артисткой. Феномен Астаховой обсуждают давно — несмотря на разгромные рецензии профессионального сообщества, она собирает на каждом выступлении толпу фанаток. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на концерте поэтессы — и поняли, в чём её секрет.

В концертный зал ДКЖ — большая очередь из нарядных девушек, на вид им от 15 до 35. Некоторым зрительницам удалось привести с собой молодых людей — они скучающе копались в телефонах, обнимая за талии взволнованных спутниц.





Московскую поэтессу Ах Астахову пришлось подождать, но не больше 20 минут. Девушка появилась на сцене в элегантном чёрном костюме и сверкающих серьгах, а к заранее выкаченному роялю сел известный новосибирский пианист Алик Аншер — незамысловатые лирические мелодии сопровождали стихи весь вечер.







Фото Александра Ощепкова





«Я счастлива вернуться — я очень по вам скучала. Волнуюсь! Спасибо, что вы так тепло встретили!» — фирменным томным полушёпотом произнесла поэтесса, спровоцировав всплеск аплодисментов в зале. И тут же начала:







Ни любви, ни тепла, ни огня не спрошу — не такая стать. Кем бы ни был ты для меня, знай: я буду тебе помогать. Если ты не найдёшь пути, что тебя приведёт к мечте, — я любую дорогу найти помогу, даже в темноте.







Фото Александра Ощепкова





Таких стихотворений было много: просто про любовь, про безответную любовь, про угасшую и про вернувшуюся (потом снова потерянную). Почти перед каждым стихом Ах Астахова вдохновляла слушательниц напутствиями — а те благодарно кивали: «Безответная любовь… Этот опыт в жизни, безусловно, важен. Он делает нас сильнее, в чём-то строже, уважительнее к своему сердцу, к другим, чужим эмоциям.





Хочу в первой части почитать всё грустное, чтобы во второй поделиться счастьем. Немножечко — о простых переживаниях, но очень важных в жизни, не только любовных»:







Скорее мчи в подъезд, замри и стой внизу — почтовый шкаф сломай и руку запусти; ни одного письма тебе не принесу! Но, медленно вздохнув, опять меня прости! Открой в квартиру дверь и к телефону сядь. Звонок мой жди в пальто, не заваривши чай, — не получив звонка, ползи в свою кровать, но перед сном меня в который раз прощай.











Главное, что нужно знать о 29-летней Ирине Астаховой (настоящее имя поэтессы), — это то, что её лирика дико популярна у девушек по всей стране. Её стихи расходятся по девичьим пабликам в социальных сетях, а видео набирают сотни тысяч просмотров. Глобальная популярность к Ах Астаховой пришла несколько лет назад после ролика, где она читает стихотворение «Тебя хоть там любят?» (с 2012 года он набрал более 1 млн просмотров на YouTube).







Вместе с толпой обожателей творчества поэтессы выросла и армия противников — в этом плане обгоняющая даже Веру Полозкову, ещё одну знаменитую девушку-поэта. Одна из самых разгромных рецензий на творчество Ирины принадлежит литературному критику Льву Оборину, который публично заявил, что стихи Астаховой «не то что вторичная, а третичная поэзия, полная дешёвого мелодраматизма и не имеющая понятия о стилистике».











Корреспондент НГС.НОВОСТИ честно пыталась абстрагироваться от рецензий и найти в творчестве поэтессы меткие метафоры и глубокие мысли, но за полтора часа концерта этого сделать не удалось. С таким же успехом эту любовную лирику мог написать онлайн-генератор стихов, миксующий сентиментальные штампы и простейшие рифмы (не поверите, но «кровь-любовь» там тоже есть).





И оценивать эти стихотворения — всё равно что защищать докторскую диссертацию по текстам в блестящих открытках на юбилеи или философским картинкам с «цитатами» Коко Шанель и Мэрилин Монро. Ничего высокодуховного, но и ничего опасного в них нет — как нет и в песнях «Ласкового мая» или Стаса Михайлова. Но к ним у музыкальных критиков давно никаких вопросов — пусть поют о женском счастье, раз это нужно публике.







Фото Александра Ощепкова





…Ах Астахова продолжает мотивировать слушательниц: «Даже если сейчас вы счастливы и нашли своего человека или забыли прошлое, всё равно у каждого в жизни есть такой человек, которому бы хотелось написать письмо. Но или из-за гордости, или из-за неразделенных чувств, или, к сожалению, этого человека уже нет среди нас, мы эти письма не отправляем и не пишем».







Эй, бесчувственный и безжалостный, обмани меня, успокой: напиши мне письмо, пожалуйста, равнодушной своей рукой. Перечитывай, перечёркивай, изомни и придумай вновь! Помнишь, милый, какая чёрная нас с тобою сожгла любовь?











И у девушек, почти неслышным шёпотом повторяющих за поэтессой строки, слёзы в глазах. Многие из них потом написали в своих «инстаграмах» восхищённые строки:







«Спасибо! За эмоции, за искренность и Вашу нереальную энергетику», «Я желаю, чтобы в Вашей жизни тоже появился такой кумир, как у меня... который бы Вас вдохновлял на новые свершения». Или: «Весь концерт просидела с мурашками на теле и слезами на глазах. Я не знаю, за какие струны моей души трогают её стихи, но мои эмоции не передать словами».







А корреспондент НГС.НОВОСТИ ощутила себя «бесчувственной и безжалостной».