Ах, девоньки: московская поэтесса заставила рыдать зал ДКЖ

Репортаж с концерта Ах Астаховой — ненависть критиков не помешала ей собрать армию обожателей

Ах Астахова в Новосибирске 18 сентября
Ах Астахова в Новосибирске 18 сентября

«Эй, бесчувственный и безжалостный, обмани меня, успокой. Напиши мне письмо, пожалуйста, равнодушной своей рукой», — под вздохи девушек читала ультрамодная поэтесса Ах Астахова в последний тёплый вечер, 18 сентября, на сцене новосибирского ДКЖ. Полный зал (если не считать закрытый балкон) безупречно одетых и причёсанных молодых женщин шептал строки вместе с томной артисткой. Феномен Астаховой обсуждают давно — несмотря на разгромные рецензии профессионального сообщества, она собирает на каждом выступлении толпу фанаток. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на концерте поэтессы — и поняли, в чём её секрет.

В концертный зал ДКЖ — большая очередь из нарядных девушек, на вид им от 15 до 35. Некоторым зрительницам удалось привести с собой молодых людей — они скучающе копались в телефонах, обнимая за талии взволнованных спутниц.


Московскую поэтессу Ах Астахову пришлось подождать, но не больше 20 минут. Девушка появилась на сцене в элегантном чёрном костюме и сверкающих серьгах, а к заранее выкаченному роялю сел известный новосибирский пианист Алик Аншер — незамысловатые лирические мелодии сопровождали стихи весь вечер.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


«Я счастлива вернуться — я очень по вам скучала. Волнуюсь! Спасибо, что вы так тепло встретили!» — фирменным томным полушёпотом произнесла поэтесса, спровоцировав всплеск аплодисментов в зале. И тут же начала:


Ни любви, ни тепла, ни огня не спрошу — не такая стать. Кем бы ни был ты для меня, знай: я буду тебе помогать. Если ты не найдёшь пути, что тебя приведёт к мечте, — я любую дорогу найти помогу, даже в темноте.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Таких стихотворений было много: просто про любовь, про безответную любовь, про угасшую и про вернувшуюся (потом снова потерянную). Почти перед каждым стихом Ах Астахова вдохновляла слушательниц напутствиями — а те благодарно кивали: «Безответная любовь… Этот опыт в жизни, безусловно, важен. Он делает нас сильнее, в чём-то строже, уважительнее к своему сердцу, к другим, чужим эмоциям.


Хочу в первой части почитать всё грустное, чтобы во второй поделиться счастьем. Немножечко — о простых переживаниях, но очень важных в жизни, не только любовных»:


Скорее мчи в подъезд, замри и стой внизу — почтовый шкаф сломай и руку запусти; ни одного письма тебе не принесу! Но, медленно вздохнув, опять меня прости! Открой в квартиру дверь и к телефону сядь. Звонок мой жди в пальто, не заваривши чай, — не получив звонка, ползи в свою кровать, но перед сном меня в который раз прощай.



Главное, что нужно знать о 29-летней Ирине Астаховой (настоящее имя поэтессы), — это то, что её лирика дико популярна у девушек по всей стране. Её стихи расходятся по девичьим пабликам в социальных сетях, а видео набирают сотни тысяч просмотров. Глобальная популярность к Ах Астаховой пришла несколько лет назад после ролика, где она читает стихотворение «Тебя хоть там любят?» (с 2012 года он набрал более 1 млн просмотров на YouTube).


Вместе с толпой обожателей творчества поэтессы выросла и армия противников — в этом плане обгоняющая даже Веру Полозкову, ещё одну знаменитую девушку-поэта. Одна из самых разгромных рецензий на творчество Ирины принадлежит литературному критику Льву Оборину, который публично заявил, что стихи Астаховой «не то что вторичная, а третичная поэзия, полная дешёвого мелодраматизма и не имеющая понятия о стилистике».


Ах, девоньки: московская поэтесса заставила рыдать зал ДКЖ


Корреспондент НГС.НОВОСТИ честно пыталась абстрагироваться от рецензий и найти в творчестве поэтессы меткие метафоры и глубокие мысли, но за полтора часа концерта этого сделать не удалось. С таким же успехом эту любовную лирику мог написать онлайн-генератор стихов, миксующий сентиментальные штампы и простейшие рифмы (не поверите, но «кровь-любовь» там тоже есть).


И оценивать эти стихотворения — всё равно что защищать докторскую диссертацию по текстам в блестящих открытках на юбилеи или философским картинкам с «цитатами» Коко Шанель и Мэрилин Монро. Ничего высокодуховного, но и ничего опасного в них нет — как нет и в песнях «Ласкового мая» или Стаса Михайлова. Но к ним у музыкальных критиков давно никаких вопросов — пусть поют о женском счастье, раз это нужно публике.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


…Ах Астахова продолжает мотивировать слушательниц: «Даже если сейчас вы счастливы и нашли своего человека или забыли прошлое, всё равно у каждого в жизни есть такой человек, которому бы хотелось написать письмо. Но или из-за гордости, или из-за неразделенных чувств, или, к сожалению, этого человека уже нет среди нас, мы эти письма не отправляем и не пишем».


Эй, бесчувственный и безжалостный, обмани меня, успокой: напиши мне письмо, пожалуйста, равнодушной своей рукой. Перечитывай, перечёркивай, изомни и придумай вновь! Помнишь, милый, какая чёрная нас с тобою сожгла любовь?



И у девушек, почти неслышным шёпотом повторяющих за поэтессой строки, слёзы в глазах. Многие из них потом написали в своих «инстаграмах» восхищённые строки:


«Спасибо! За эмоции, за искренность и Вашу нереальную энергетику», «Я желаю, чтобы в Вашей жизни тоже появился такой кумир, как у меня... который бы Вас вдохновлял на новые свершения». Или: «Весь концерт просидела с мурашками на теле и слезами на глазах. Я не знаю, за какие струны моей души трогают её стихи, но мои эмоции не передать словами».


А корреспондент НГС.НОВОСТИ ощутила себя «бесчувственной и безжалостной». 

Прочтений: 1301
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено