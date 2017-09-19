Фабрика трёхглазых роботов

Фоторепортаж: НГС проник в мастерскую, где чинят старые светофоры и гнут новые дорожные знаки

В Новосибирске около 400 работающих светофоров
В Новосибирске около 400 работающих светофоров

Первые светофоры в Новосибирске появились в 30-е годы, когда в городе было всего лишь около 300 тысяч жителей. Теперь полуторамиллионному городу это изобретение человечества нужно чуть ли не на каждой улице, чтобы пешеходы и транспорт не мешали друг другу. В Новосибирске сейчас около 400 светофоров, половина из них находится в ведении Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения (СМЭУ) Новосибирской области. Там же делают дорожные знаки. Почему светофоры ломаются, где хранятся старые, сколько дорожных знаков можно сделать за один день — узнали НГС.НОВОСТИ, побывавшие в мастерской по их ремонту.

Невысокое кирпичное здание на улице Дмитрия Донского стоит среди уютных пятиэтажек ботсада. На проходной лежит старый пёс. Лает не со зла, а просто потому, что нужно вызвать охранника, который выходит из-за груды сложенных на земле дорожных знаков. Здесь находится здание СМЭУ НСО — Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения Новосибирской области. 


Здание СМЭУ на улице Дмитрия Донского, 13
Здание СМЭУ на улице Дмитрия Донского, 13


Сейчас СМЭУ обслуживает половину городских, а также все областные светофоры. Здесь же находится их склад, который на первый взгляд смахивает на груду металлолома, который вот-вот увезут куда подальше от города. Однако старые ламповые «стиляги», оказывается, ещё пригодятся.


Склад демонтированных светофоров
Склад демонтированных светофоров


«Мы их демонтируем, аккуратненько складываем, — рассказывает заместитель начальника СМЭУ Евгений Барсуков. — Здесь можно по цвету определить, сколько времени какой стоял». Например, белые — это совсем старые экземпляры, которые простояли уже больше 10 лет, и потому совсем выгорели. Их не то что можно использовать, а «обязательно будем использовать», подчеркнул он.


Здесь около 200 светофоров, которые ещё будут использовать
Здесь около 200 светофоров, которые ещё будут использовать


Сейчас в городе заменили много светофоров по программе «Безопасные и качественные дороги» — на новые светодиодные, с обратным отсчётом и звуковыми сигналами. Но бывших здесь не бывает. Больше 200 светофоров (около 140 пешеходных и 40–50 транспортных) ждут нового выхода на работу. «С первым гололёдом эта кучка начнёт уменьшаться. После каждой сбитой стойки у нас уходит сразу как минимум два-три транспортных и 1–2 пешеходных светофора», — объясняет Барсуков.


Кроме того, их ставят в области, где не все могут позволить себе новый современный, который стоит около 25 тысяч рублей. А если поменять только отражатели и не трогать корпус, можно уложиться в 10 тысяч.


Современный светодиодный светофор
Современный светодиодный светофор


«Нашу службу видят не тогда, когда всё работает, а когда что-то не работает», — смеётся руководитель. Однако, по его словам, о поломке они узнают практически сразу — заявки дежурный принимает круглосуточно по телефону 226-48-05. Кроме ГИБДД и администрации позвонить может любой человек, заметивший сломанный светофор.


Дальше бригада специалистов выезжает на ремонт. Иногда бывают неожиданные причины поломок. «Периодически стали стрелять из пневматики по светофорам. Это прямо бич. Где-нибудь на Затулинке очень много стреляют. На Фабричной были расстрелянные, — рассказал Барсуков. — А в последнее время появились такие пакостники, которые просто залезают и отключают светофор». На вопрос о том, что движет этими людьми, заместитель начальника СМЭУ лишь пожал плечами.


Примерно треть светофоров в городе с лампами накаливания. В основном они стоят ещё в отдалённых районах. В центре, по словам Барсукова, светофоры меняли по федеральной программе с 2007-го по 2010 годы. Сейчас устанавливают приборы нового поколения по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Один из их плюсов — можно сделать трёхразрядный отсчёт времени.


Заместитель начальника СМЭУ Евгений Барсуков
Заместитель начальника СМЭУ Евгений Барсуков


Стеклянных светофоров уже нет около 15 лет. Даже в ламповых уже давно используется пластик, который гораздо практичнее, но у него есть свой недостаток — со временем мутнеет. На первый взгляд может показаться, что светофор пыльный, но это не факт. Моют светофоры по графику. «Есть обслуживание квартальное, ежемесячное, годовое, полугодовое, — перечисляет Барсуков. — В дождливый сезон или, например, по Большевистской, по Бердскому шоссе, где много грузового транспорта, загрязняются быстрее. Нам ГИБДД как контролирующий орган даёт заявку, и мы выезжаем, моем их дополнительно».


Заявки на ремонт светофоров дежурному поступают круглосуточно
Заявки на ремонт светофоров дежурному поступают круглосуточно


Здесь же, в СМЭУ, кроме мастерских находится и центр управления светофорами. «Да, так точно», — отвечает дежурный диспетчер корреспонденту на вопрос, за всеми ли он здесь наблюдает. Диспетчер попросил, чтобы в публикации написали, что люди «обязаны звонить», если увидят поломку. Перед ним несколько экранов, где в онлайн-режиме все светофоры, которые обслуживает предприятие, показаны розовым и красным цветами.


«Вся информация уходит в сервер. На каждой магистрали около 6 датчиков, которые считывают поток транспорта. Получая эти данные, наш сервер выбирает тот или иной план координации», — объяснил Барсуков. Также, по его словам, есть перечень перекрёстков, которые ночью одновременно переходят в режим жёлтого мигания. Как и где будут работать светофоры, определяет отдел организации безопасного дорожного движения ГУБО мэрии.


Цех, где делают дорожные знаки
Цех, где делают дорожные знаки


Кроме светофоров в СМЭУ делают практически все дорожные знаки — в отдельном цехе, куда тоже заглянули корреспонденты НГС.НОВОСТИ. Здесь стоит несколько станков, работники обедают под звуки «Вальса-бостон». «Тут у нас гильотина, — показывает первый этап создания знака мастер, представившийся Андреем. — Подаётся листовое железо, оцинковка толщиной 0,8 мм». 


Станок, который режет железо, называют гильотиной
Станок, который режет железо, называют гильотиной


«Гильотина» выглядит дружелюбно — из остатков плёнки работники нарезали весёлых картинок, которые явно оживляют суровый интерьер. «Дальше окантовочный станок, где загибают края. Быстрее всего делается треугольник», — продолжил Андрей. Однажды ему удалось сделать 100 знаков за одну восьмичасовую смену. «А клеить — это к художникам», — улыбнулся работник.


Лицевую сторону дорожного знака называют маской
Лицевую сторону дорожного знака называют маской


Художником называют Сергея Ивановича, который работает здесь уже больше 15 лет. В его обязанности входит уже творческая часть — он наносит «маски» (наклейки). «Так, это у нас 1.25, "негры", — смеётся он и достает трафарет знака «Дорожные работы». — Это сленг. Есть ещё вертикалки, ёлочки. Этот знак ("Перегон скота") я вообще только один раз делал за 15 лет. Кто-то из сельсовета приехал, попросил».


Мастерская дорожных знаков
Мастерская дорожных знаков


Он продемонстрировал корреспондентам, сколько времени ему нужно на один знак. «То, что у меня уходит минута, это не значит, что у другого столько же, — улыбается Сергей Иванович. — Есть какие-то нормативы, как надо». В его рекордах есть тоже цифра 100. Вообще в интенсивном режиме получается делать около 50–60 наклеек. Сильно не устать от однообразного процесса помогает работа в графических редакторах.


В диспетчерской СМЭУ
В диспетчерской СМЭУ


Сейчас специалисты СМЭУ практически постоянно на выездах, потому что идёт сдача объектов по программе «Безопасные и качественные дороги». Один из самых крупных недавно сдали на улице Немировича-Данченко: там поставили 520 новых дорожных знаков и 9 светодиодных светофоров.

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