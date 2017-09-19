Ручки зябнут

Личный опыт: как самому установить в машине подогрев руля за копейки — пошаговая инструкция

Ну вот и кончилось лето, уже через пару дней обещают снег и температуру до –1 градуса. С наступлением зимы автовладельцы задумываются, как будут обогреваться и утепляться. У кого-то в машине уже есть штатные подогревы всего, что только можно, — руля, сидений, форсунок, лобовика, а у кого-то нет ничего. Сегодня мы рассмотрим вариант самостоятельной установки обогрева рулевого колеса — очень полезная и комфортная штука, позволяющая греть руки о руль в самые лютые морозы. Ведь даже если в машине установлен автопрогрев, то рулевое колесо нагревается не очень быстро, поскольку промерзает вместе с самим металлическим основанием. Насколько это просто и доступно — в материале Дмитрия Косенко.





Вы, конечно, можете заказать под ключ установку обогрева вместе с перетяжкой руля кожей. Стоить это будет 12 000 – 15 000 рублей.













А можете самостоятельно найти в магазинах углеродную нагревательную ленту, бандажные кольца, различные провода, пин-контакты, кнопку включения — всё это будет стоить копейки. Есть промежуточный вариант — приобрести готовый набор для установки, нам он обошёлся в 3500 рублей. Если ваш руль не имел кожаной оплётки, придётся потом отдавать его на перетяжку (2000 – 4000 рублей), либо самостоятельно кроить оплётку из куска кожи. Всё гораздо проще, если у вас руль уже кожаный: можно использовать старую оплётку.













Будем ставить обогрев на модель Ford Focus III. В большинстве современных автомобилей улитка (шлейф, часовая пружина) руля имеет свободные контакты, через которые можно подать питание на обогрев, но стоит заранее прояснить этот вопрос. Итак, сначала необходимо демонтировать руль, отсоединить подушку безопасности. В разных автомобилях это делается по разному, поэтому схему демонтажа на конкретную машину придётся поискать на специализированном форуме. Не забываем отключать аккумулятор при всех этих работах. На практике демонтаж довольно прост — отсоединяются пара пружин подушки, две-три фишки с электроконтактами, откручивается одна гайка рулевого вала, и всё.













Добытый таким образом руль вы несёте в гараж или домой и спокойно работаете с ним. Чтобы расшить оплётку, режется только центральная стягивающая нитка, боковые стежки трогать не надо, они ещё понадобятся. Оплётка, как правило, приклеена к пластику руля мягкой подложкой, поэтому перед её снятием колесо надо хорошенько и равномерно разогреть феном — тогда материалы будут лучше отслаиваться. Снимать оплётку следует очень аккуратно, минимально повреждая мягкую подложку.













Рулевое колесо, очищенное и обезжиренное, готово к работе. Мы будем клеить на него шесть полосок нагревательной углеродной ленты, закрывая таким образом весь обод.













Углеродная лента представляет собой обычную тряпочку, она гибкая и податливая. Материал клеится стандартным прозрачным «Моментом» — ждать не надо, сразу выравниваете и прижимаете ленту.













Полоски следует крепить стык в стык, избегая неровностей и нахлёстов.













Тепловая основа готова, теперь нужно соорудить электроконтакты. Лента запитывается при помощи медных бандажных колец в два витка.













К кольцам необходимо сначала припаять провода питания.















Далее кольцами просто обтягиваем края ленты и фиксируем на скотч. На нашем руле получился небольшой необогреваемый кусочек — левая нижняя спица. Но в принципе можно свести такую зону к минимуму и расположить контакты рядом. Стоит учитывать, что под питающие провода придётся прорезать дорожки в пластике руля, поэтому стоит располагать контакты ближе к спицам. Дорожки под провода выводим к центру руля. Если вы будете использовать термореле, нужно и под него прорезать углубление — ничто не должно мешать оплётке лечь ровно. В нашем случае установлено термореле на +45 градусов — руль всегда тёплый, но не горячий.













Возвращаем оплётку на место — подклеиваем её небольшими секторами и тут же сшиваем. Тут нам и понадобились те самые оставшиеся стежки — в них довольно просто продевать новую нитку.













Готовый руль прикручиваем на место и коммутируем электропроводку. Схему расположения контактов на конкретную машину придётся опять же добыть самостоятельно.













Стоит учитывать, что провода в рулевом шлейфе довольно тонкие, поэтому следует использовать сразу 2-3 свободных запараллеленных дорожки для подачи +12 вольт, поскольку сила тока обогрева достигает 4-5 ампер — у нас это три синих провода.













Осталось установить кнопку включения/выключения, и обогрев руля готов. Теперь ручкам будет тепло и уютно, особенно в самом начале движения. Бюджет мероприятия составил:





– комплект подогрева, 3500 рублей;



– моток капроновой нитки, 180 рублей;

– набор иголок, 80 рублей.





ИТОГО: 3760 рублей.









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