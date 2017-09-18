Поезженные машины: самый дешёвый «немец»

Этот самый настоящий немецкий автомобиль полюбился людям за цену и происхождение как у «Туарега»

В очередном выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — «немец» Volkswagen Polo Sedan. Модель, появившаяся на рынке в 2011 году, была продана в значительных количествах и сейчас широко представлена на вторичном рынке — в Новосибирске объём предложения Polo Sedan сравним с Toyota Harrier. О плюсах/минусах машины и ценах — в обзоре НГС.АВТО.









Volkswagen Polo Sedan — это отдельная модель, её не надо путать с обычным Volkswagen Polo, производимым для российского рынка до 2011 года. Polo Sedan был специально разработан концерном Volkswagen для местных реалий в начале текущего десятилетия — когда начался потребительский бум в В-классе бюджетных автомобилей. Тогда же на рынок вышел бестселлер Hyundai Solaris, и немцы выставили своего игрока.













Polo Sedan продолжает выпускаться и на текущий момент является самым дешёвым авто в линейке немецкого производителя. Да, маленький, да, В-класс, да, немного устаревший. Но всё же это настоящий «немец» — Das Auto! И его происхождение является одним из плюсов и конкурентных преимуществ перед другими моделями — многие покупатели хотят «немца».













С начала производства в 2011 году Polo Sedan практически не изменился — были рестайлинги, обновления оптики, корректировки в интерьере. Помимо происхождения, автомобиль завоевал свою репутацию и другими плюсами — удобным салоном, хорошей управляемостью, надёжностью, широким выбором оборудования. Машину в огромных количествах закупали таксомоторные компании.













Volkswagen поставлялся на рынок с «механикой», «автоматом» или «роботом» и двигателями мощностью от 90 до 125 л.с. Можно было выбрать атмосферный мотор 1,6 л либо турбированный 1,4 л (в паре с «роботом»).













Салон машины мог быть от бедного (с пластиковым рулём и минимум функций) до богатого — кожаный руль, климат-контроль, подогрев сидений, обогрев лобовика, хромированные вставки, подлокотник. Но во всех комплектациях у Polo Sedan уже были установлены все четыре электростеклоподъёмника.













Автовладельцы жаловались на ряд проблем у этой модели: стук в моторе на холодную, слабая печка, маркая ткань сидений, проблемы в электроцепях стеклоподъёмников, центрального замка, замка багажника, быстрый износ рулевых наконечников.













На новосибирской «вторичке» цены на этот автомобиль с «автоматом» начинаются от 450 000 рублей — это за ранние 2011–2012 годы.





Машины 2013–2014 годов стоят 500 000 – 600 000 рублей. Ну а довольно свежие экземпляры 2015–2016 годов оцениваются в 600 000 – 700 000 рублей.









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