14 братьев Новосибирска: Миннеаполис и Сент-Пол
10 фактов, которые роднят Новосибирск с городами-близнецами из Миннесоты
Продолжая рассказ о городах-побратимах Новосибирска (мы рекомендуем прочитать вам и другие статьи рубрики «14 братьев Новосибирска»), мы добрались до США, где таких городов сразу два. Причём расположены они бок о бок, являясь фактически частями одной крупной агломерации, так что сами американцы зовут их Twin Cities (города-близнецы). И чтобы не надоедать читателям задорными пересказами общеизвестных фактов, обозреватель НГС.НОВОСТИ решил задаться вопросом: а что, собственно, общего у Новосибирска с этими побратимами? Пересечений оказалось даже больше, чем можно было ожидать.
Река посередине
Миннеаполис и Сент-Пол расположены так близко, что отчётливой границы между ними нет. В Новосибирской области нечто подобное можно наблюдать в Куйбышеве и Барабинске, но сравнивать их с американскими городами-близнецами мы не будем — это слишком жестоко по отношению к жителям Куйбышева и Барабинска.
Но и Новосибирск, по сути, разделён на две части, которые лишь административно входят в один город, а на деле каждый живет отчасти своей собственной жизнью. Это правобережье и левобережье. При таком раскладе чуть более крупный Миннеаполис (400 тысяч населения) оказывается братом правого берега. Тем более что и в случае с городами-близнецами они разделены рекой (Миссисипи), причём Миннеаполис тоже находится справа по течению.
Так же, как и левобережье Новосибирска, Сент-Пол отличает более степенный образ жизни. Здесь больше ценят свои исторические районы. Здесь нет засилья небоскрёбов в деловом центре, а вдоль реки раскинулись обширные зелёные зоны.
Молодость
Территории, на которых были построены Миннеаполис с Сент-Полом, были когда-то отбиты у местного населения. Поэтому так же, как в Новосибирске (точнее в Бердске), здесь появилась небольшая крепость — форт Снеллинг. Нужно сказать, что первыми этот регион начали осваивать французы. Но потом им стало не до своих заокеанских владений, и Франция продала эти земли молодому американскому государству. И хотя первые поселения белых появились здесь ещё в XVII веке, статус городов Сент-Пол и Миннеаполис получили соответственно в 1857-м и 1867 годах, ненамного опередив своего будущего побратима.
Зимой очень холодно
Несмотря на то что в целом в городах-близнецах, конечно, теплее (средняя зимняя температура –7 градусов по Цельсию), морозами и снегом здесь никого не удивить. Столбик термометра здесь опускался до –40 градусов (в пересчёте на шкалу Цельсия, поскольку в США он опускается по Фаренгейту). Так что зимние виды Миннеаполиса местами несложно выдать за Новосибирск.
Зимние развлечения здесь местами удивительно похожи на Сибирь. Взгляните только на этот ледовый городок — это же один в один городок на Речном вокзале.
Транспортный хаб
Так же, как Новосибирск, Миннеаполис с Сент-Полом расположены почти посередине страны, что делает их удобным транспортным хабом. Аэропорт Миннеаполиса внешне даже немного напоминает новосибирский, правда, пассажирооборот у него немного больше — 37 млн пассажиров в год (в Толмачёво — чуть более 4 млн).
Надземные переходы
Одной из особенностью обоих американских городов считают широкое распространение закрытых пешеходных мостов, известных как Skyways. Популярность скайвеев объясняется климатом — на холодном ветру ходить по открытым переходам не очень комфортно. В самих Миннеаполисе и Сент-Поле считают даже, что обладают в сумме самой длинной сетью таких пешеходных мостов во всём мире.
Новосибирские скайвеи, конечно, пока до американских немного не дотягивают — по большей части это просто переходы с одной стороны улицы на другую. Но уже в ближайшем будущем один из таких переходов свяжет два крыла торгового центра на Речном вокзале.
Обилие частного сектора
Обилие частных домов на городской карте, конечно, не является для США чем-то необычным. Но именно для Новосибирска это выглядит особенно знакомым, ведь у нас обширные участки частного сектора до сих пор встречаются совсем недалеко от центра.
Городская скульптура
Как и в Новосибирске, в Миннеаполисе любят скульптуры, встроенные в городскую сутолоку. Вспомните наших городового со светофором и торговку с покупателем у Центрального рынка. А вот в городах-близнецах решили увековечить заслуги военных медиков.
Элеватор посреди города
В своё время зерновая биржа Миннеаполиса принесла городу статус мукомольной столицы. Эти времена уже ушли, но здание старого зернового элеватора не снесли, сделав частью городского музея.
Архитектура
Отдельные здания в Миннеаполисе выглядят так, как будто их хотели построить в Новосибирске. Но по какому-то невероятному стечению обстоятельств они оказались по другую сторону океана. Например, офисное здание корпорации ING смотрится как нереализованный проект новосибирской филармонии.
Или вот перекрёсток Вашингтон авеню и Пятой авеню. Здание на заднем плане напоминает разом все конструктивистские памятники архитектуры Новосибирска.
Крупные граффити на домах
В Новосибирске давно уже полюбили крупные рисунки, которые могут покрывать весь фасад многоэтажного дома. Как можно заметить, и в нашем городе-побратиме подобные вещи тоже то и дело случаются. Сюжеты, конечно, намного отличаются, но общий подход что-то смутно напоминает, не правда ли?
Миннеаполис и Сент-Пол связывают с Новосибирском и воспоминания многочисленных жителей нашего города, которые успели побывать там в 90-х годах. Для многих из них путешествие в города-близнецы было первой поездкой за границу в принципе. Так, закончившая 130-ю школу в Академгородке Ольга Матюгина вспоминает уютные, «ухоженные пригороды Миннеаполиса».
«Помню, меня потрясло, что олени резвились на лужайке на заднем дворе, как у себя дома, и что старшеклассники, у которых мы жили, сплошь ездят в школу на своих машинах», — говорит Ольга.
Предприниматель Константин Томилин рассказывает, что в юности ему довелось принять участие в велопробеге вдоль Миссисипи.
«Оказалось, что в Миннесоте достаточное количество русских общин. Я общался с православным священником — он рассказывал, что русских (тогда ещё крепостных) сюда переселяли по просьбе американского правительства помочь организовать и наладить сельское хозяйство», — вспоминает Константин.
А ещё Томилин говорит, что Миннеаполис стал вторым городом в его жизни, где ему довелось своими глазами увидеть северное сияние. Первым была Воркута.
Сколько стоит поездка?
Увы, недешево. По данным сайта aviasales.ru, билет в один конец до Миннеаполиса с вылетом 25 сентября (с тремя пересадками!) обойдётся минимум в
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Стас Соколов
Фото: google.ru/maps (1, 3, 8, 10, 15, 16), pixabay.com (2, 4, 12), wikimedia.org (5, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 18), tripway.ru (7)