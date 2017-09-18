14 братьев Новосибирска: Миннеаполис и Сент-Пол

Продолжая рассказ о городах-побратимах Новосибирска (мы рекомендуем прочитать вам и другие статьи рубрики «14 братьев Новосибирска» ), мы добрались до США, где таких городов сразу два. Причём расположены они бок о бок, являясь фактически частями одной крупной агломерации, так что сами американцы зовут их Twin Cities (города-близнецы). И чтобы не надоедать читателям задорными пересказами общеизвестных фактов, обозреватель НГС.НОВОСТИ решил задаться вопросом: а что, собственно, общего у Новосибирска с этими побратимами? Пересечений оказалось даже больше, чем можно было ожидать.

Река посередине







Вид с моста Энтони Фолз — слева Миннеаполис, справа Сент-Пол





Миннеаполис и Сент-Пол расположены так близко, что отчётливой границы между ними нет. В Новосибирской области нечто подобное можно наблюдать в Куйбышеве и Барабинске, но сравнивать их с американскими городами-близнецами мы не будем — это слишком жестоко по отношению к жителям Куйбышева и Барабинска.







Деловой район Миннеаполиса





Но и Новосибирск, по сути, разделён на две части, которые лишь административно входят в один город, а на деле каждый живет отчасти своей собственной жизнью. Это правобережье и левобережье. При таком раскладе чуть более крупный Миннеаполис (400 тысяч населения) оказывается братом правого берега. Тем более что и в случае с городами-близнецами они разделены рекой (Миссисипи), причём Миннеаполис тоже находится справа по течению.







6-я улица в Сент-Поле





Так же, как и левобережье Новосибирска, Сент-Пол отличает более степенный образ жизни. Здесь больше ценят свои исторические районы. Здесь нет засилья небоскрёбов в деловом центре, а вдоль реки раскинулись обширные зелёные зоны.







Молодость







Базилика Святой Марии в Миннеаполисе





Территории, на которых были построены Миннеаполис с Сент-Полом, были когда-то отбиты у местного населения. Поэтому так же, как в Новосибирске (точнее в Бердске), здесь появилась небольшая крепость — форт Снеллинг. Нужно сказать, что первыми этот регион начали осваивать французы. Но потом им стало не до своих заокеанских владений, и Франция продала эти земли молодому американскому государству. И хотя первые поселения белых появились здесь ещё в XVII веке, статус городов Сент-Пол и Миннеаполис получили соответственно в 1857-м и 1867 годах, ненамного опередив своего будущего побратима.







Зимой очень холодно







Заснеженная улица в Сент-Поле





Несмотря на то что в целом в городах-близнецах, конечно, теплее (средняя зимняя температура –7 градусов по Цельсию), морозами и снегом здесь никого не удивить. Столбик термометра здесь опускался до –40 градусов (в пересчёте на шкалу Цельсия, поскольку в США он опускается по Фаренгейту). Так что зимние виды Миннеаполиса местами несложно выдать за Новосибирск.







Ледяной замок на зимнем карнавале в Миннеаполисе





Зимние развлечения здесь местами удивительно похожи на Сибирь. Взгляните только на этот ледовый городок — это же один в один городок на Речном вокзале.





Транспортный хаб









Так же, как Новосибирск, Миннеаполис с Сент-Полом расположены почти посередине страны, что делает их удобным транспортным хабом. Аэропорт Миннеаполиса внешне даже немного напоминает новосибирский, правда, пассажирооборот у него немного больше — 37 млн пассажиров в год (в Толмачёво — чуть более 4 млн).





Надземные переходы







Надземные переходы у ТЦ «Николлет» (Миннеаполис)





Одной из особенностью обоих американских городов считают широкое распространение закрытых пешеходных мостов, известных как Skyways. Популярность скайвеев объясняется климатом — на холодном ветру ходить по открытым переходам не очень комфортно. В самих Миннеаполисе и Сент-Поле считают даже, что обладают в сумме самой длинной сетью таких пешеходных мостов во всём мире.







Надземный переход в Миннеаполисе





Новосибирские скайвеи, конечно, пока до американских немного не дотягивают — по большей части это просто переходы с одной стороны улицы на другую. Но уже в ближайшем будущем один из таких переходов свяжет два крыла торгового центра на Речном вокзале.







Обилие частного сектора







В жилых кварталах Сент-Пола





Обилие частных домов на городской карте, конечно, не является для США чем-то необычным. Но именно для Новосибирска это выглядит особенно знакомым, ведь у нас обширные участки частного сектора до сих пор встречаются совсем недалеко от центра.







Городская скульптура







Монумент у госпиталя американского департамента по делам ветеранов (Миннеаполис)





Как и в Новосибирске, в Миннеаполисе любят скульптуры, встроенные в городскую сутолоку. Вспомните наших городового со светофором и торговку с покупателем у Центрального рынка. А вот в городах-близнецах решили увековечить заслуги военных медиков.







Элеватор посреди города







Муниципальный музей Миннеаполиса





В своё время зерновая биржа Миннеаполиса принесла городу статус мукомольной столицы. Эти времена уже ушли, но здание старого зернового элеватора не снесли, сделав частью городского музея.







Архитектура







Офисный комплекс ING





Отдельные здания в Миннеаполисе выглядят так, как будто их хотели построить в Новосибирске. Но по какому-то невероятному стечению обстоятельств они оказались по другую сторону океана. Например, офисное здание корпорации ING смотрится как нереализованный проект новосибирской филармонии.









Или вот перекрёсток Вашингтон авеню и Пятой авеню. Здание на заднем плане напоминает разом все конструктивистские памятники архитектуры Новосибирска.





Крупные граффити на домах





Граффити на Пятой авеню в Миннеаполисе.





В Новосибирске давно уже полюбили крупные рисунки, которые могут покрывать весь фасад многоэтажного дома. Как можно заметить, и в нашем городе-побратиме подобные вещи тоже то и дело случаются. Сюжеты, конечно, намного отличаются, но общий подход что-то смутно напоминает, не правда ли?









Миннеаполис и Сент-Пол связывают с Новосибирском и воспоминания многочисленных жителей нашего города, которые успели побывать там в 90-х годах. Для многих из них путешествие в города-близнецы было первой поездкой за границу в принципе. Так, закончившая 130-ю школу в Академгородке Ольга Матюгина вспоминает уютные, «ухоженные пригороды Миннеаполиса».





«Помню, меня потрясло, что олени резвились на лужайке на заднем дворе, как у себя дома, и что старшеклассники, у которых мы жили, сплошь ездят в школу на своих машинах», — говорит Ольга.





Велосипедная дорожка вдоль Миссисипи.





Предприниматель Константин Томилин рассказывает, что в юности ему довелось принять участие в велопробеге вдоль Миссисипи.





«Оказалось, что в Миннесоте достаточное количество русских общин. Я общался с православным священником — он рассказывал, что русских (тогда ещё крепостных) сюда переселяли по просьбе американского правительства помочь организовать и наладить сельское хозяйство», — вспоминает Константин.





Сент Пол в снегу





А ещё Томилин говорит, что Миннеаполис стал вторым городом в его жизни, где ему довелось своими глазами увидеть северное сияние. Первым была Воркута.







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