Аншлаг у губернатора (онлайн-репортаж)

НГС наблюдает за самым массовым праздником всей Новосибирской области

Аншлаг у губернатора (онлайн-репортаж)

Сегодня, 16 сентября, Новосибирская область  отмечает свой 80-летний юбилей. Вторые выходные подряд в городе перекрывают центр города — в прошлый раз это делали ради Сибирского фестиваля бега. Сегодня новосибирцев ждёт длинный книжный фестиваль, выступление певицы Пелагеи, большой флешмоб и снова массовые забеги — сегодня стартует «Кросс нации». НГС.НОВОСТИ начинают онлайн-трансляцию с массового праздника и предлагают читателям присоединиться к  поздравлениям. 

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Трансляция обновляется


А Каргатский район привез фигуру мамонта. На его территории когда-то нашли кости этого древнего животного.


Фото Алёны Истоминой
Фото Алёны Истоминой


Тем временем на «Аллее НСО» идут презентации областных районов. Вот, например, Краснозёрский район привез свой музей под открытым небом. Он показывает, как жили ранние поселенцы.


Фото Алёны Истоминой
Фото Алёны Истоминой


Фото Алёны Истоминой
Фото Алёны Истоминой


Фото Алёны Истоминой
Фото Алёны Истоминой


Наш фотограф принёс немного кадров с «Книжной Сибири» — было много книг и детей. Лекции и развлекательные семинары будут идти на фестивале и сегодня, и завтра. Например, сегодня в 15:00 запланирована «Творческая мастерская Lavender Room», которая обещает кукольные представления для детей и взрослых. А в 16:00 свою лекцию «Книжная культура Китая» прочитает Институт Конфуция. Кстати, на завтра, 17 сентября, обещано выступление известного новосибирского фотографа Славы Степанова — он проведёт свой мастер-класс.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Пока на площади Ленина делать было особенно нечего, девушки решили пофотографироваться со знаками.


Аншлаг у губернатора (онлайн-репортаж)


А между тем новосибирцев поздравил бывший губернатор НСО Виктор Толоконский. Послушайте, как он спел «Вальс-бостон» у Краеведческого музея.




Наш корреспондент только что вернулся из Центрального парка и прошёлся по площади Ленина. В парке все веселятся, а на площади по-прежнему пустота.


Центральный парк. Фото Ольги Бурлаковой
Центральный парк. Фото Ольги Бурлаковой


Центральный парк. Фото Ольги Бурлаковой
Центральный парк. Фото Ольги Бурлаковой


Центральный парк. Фото Ольги Бурлаковой
Центральный парк. Фото Ольги Бурлаковой


Сцена на площади Ленина. Фото Ольги Бурлаковой
Сцена на площади Ленина. Фото Ольги Бурлаковой


Пока одни новосибирцы празднуют и бегают, другие застряли в пробках на дороге. Сейчас в городе 5 баллов. Достаточно много для выходного дня. Например, на Ипподромской пробка растянулась больше чем на 2 км.


Напоминаем жителям города, что центр сегодня перекрыт.


Аншлаг у губернатора (онлайн-репортаж)



Корреспондент НГС.НОВОСТИ сообщает: первый забег «Кросса нации» стартовал.


Фото Густаво Зырянова
Фото Густаво Зырянова


Дальше по программе: 


12:40 – старт на 1000 м, мальчики 2008 года рождения и младше
13:00 – старт на 2000 м, девушки 2003 года рождения и младше

13:05 – награждение девочек и мальчиков – победителей и призеров на дистанции 1000 м
13:15 – старт на 2000 м, девушки 2003 года рождения  и младше

13:30 – старт 4000 м, девушки и юноши 1998 года рождения и младше

13:50 – награждение победителей и призеров на дистанции 2000 м
14:00 – старт на 6000 м, женщины и мужчины 1997 года рождения и старше

15:00 – награждение победителей и призеров на дистанциях 4000 м и 6000 м
15:15 – официальная церемония закрытия соревнований


Возле ГПНТБ проходит не только фествиаль для интеллектуалов, но и для тех, кто заботится о своей физической форме. Участники готовятся к первому забегу. Сейчас побегут спортсменки 2008 года рождения, а также те, кто родились раньше.


Фото Алены Истоминой
Фото Алены Истоминой


С самого утра в Новосибирске открылся фестиваль «Книжная Сибирь». Он начался в ГПНТБ. Здесь сибиряков ждут детская площадка, выставочный зал и множество именитых гостей. Главный спикер фестиваля — писатель Дмитрий Быков. Сегодня в 16:00 он проведет в конференц-зале библиотеки открытый урок «Метасюжет русской эпопеи. От дела Артамоновых к семье Ульяновых». А  на 19:00 у него запланирована лекция «Сибирская эпопея как жанр: Шишков, Иванов, Проскурин, Марков» в НГУ.


Фото Алёны Истоминой
Фото Алёны Истоминой


Около 20 детей собрались на-мастер класс по художественной лепке от детской писательницы из Питера Анны Игнатовой. Он тоже проходит на фестивале.


Фото Алёны Истоминой
Фото Алёны Истоминой


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