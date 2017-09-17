Школа просит мзды

Новосибирец пожаловался Путину на поборы в школе — в ней тут же нашлись «лишние» 1,7 миллиона

Отец второклассницы из Новосибирска возмутился тем, что его дочь оказалась единственной, кому не пришлось платить за учебные пособия. В поисках справедливости мужчина обратился сначала в прокуратуру, а затем в приёмную президента РФ. Вскоре в школу лично приехал министр образования области и выяснил, что деньги на покупку учебников были выделены и даже до конца не потрачены. Директор школы уверен, что казённые деньги правильней потратить на мебель, а не на учебники, а скандал разгорелся из-за рабочей ссоры родителя с классным руководителем. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выслушала все стороны конфликта и попыталась разобраться — какими пособиями детей должна обеспечить школа, а какими — родители.

Эта история началась ещё год назад — старшая дочь Евгения Дьячкова пошла в первый класс школы № 75. По словам мужчины, перед началом учебного года директор объявил, что многодетным и малообеспеченным семьям тетради выдадут бесплатно. Но 1 сентября классный руководитель заявил, что учебные пособия должны купить родители. «Я к директору — он сказал, что учительница забыла внести дочь в список, поэтому купите сами, я вам деньги отдам, — вспоминает Дьячков. — Там пятьсот с лишним рублей вышло, потом пришёл в кабинет директора, отдал ему чек. Он со своего кошелька вернул мне деньги».





В этом году школа закупила учебные пособия, но, как оказалось, только для Дьячковых. «Действительно купили, — не отрицает возмущённый отец. —





Но на перекличке учительница Антонина Петровна демонстративно подчеркнула — Дьячковым мы тетрадки купили, остальные должны скинуться по 1200 рублей».





Через несколько дней, вспоминает мужчина, у него состоялся неприятный разговор с классным руководителем. «Высказала — что она мать-одиночка, воспитала сына и никогда с государства ни копейки денег не брала, всё сама платила, — пояснил Дьячков. — А я сказал, что платить не буду. Она (классный руководитель. — А.И.) пыталась меня застыдить». После этого отец второклассницы обратился в прокуратуру (там нарушений не обнаружили) и написал в приёмную президента. Вскоре мужчину позвали в школу на встречу с министром образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергеем Нелюбовым, на которой присутствовали директор и педагоги школы № 75.





Евгений Дьячков на работе





Оказалось, что министерство образования после обращения Дьячкова в приёмную президента провело проверку и выяснило: школе выделили на учебные материалы почти 1,7 млн рублей, потрачено чуть больше 1 млн рублей, из них 139 тысяч — на рабочие тетради по спискам, поданным педагогами.







«Выделили 1,683 миллиона, — объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор школы Дмитрий Данилко. — Где остальные деньги? Закуплены компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, мониторы... Никуда эти деньги не ушли. Ну давайте на полу будем сидеть, давайте будем без компьютеров. Детей посажу, они ножки свернут калачиком. И у них нет ни парт, ни мебели, ни ноутбуков, ни компьютеров... Это всё тоже входит в учебные расходы».







Данилко подчёркивает, что все претензии отца второклассницы он уже устранил в прошлом году, отдав ему деньги. «Теперь сыр-бор разгорелся из-за того, что у него (у Дьячкова. — А.И.) был конфликт с классной руководительницей. В этом году его дочь обеспечена и учебниками, и тетрадями».





Связаться с классной руководительницей второго класса Антониной Петровной у корреспондента НГС.НОВОСТИ не получилось — руководство школы отказалось передать трубку учительнице, попросив «не вмешивать её в это».





Сам Евгений Дьячков утверждает, что против учительницы он ничего не имеет, тем более его ребёнку она нравится как педагог. «Дело не в этом. Почему купили только моей дочери? Это каждому надо писать и звонить? Многим проще пойти и купить. И куда мы дальше зайдём с таким отношением? В тупик, будем воровать да грабить».





Позиция министерства образования в этой ситуации однозначна — не должно быть никаких сборов средств с родителей на учебники и рабочие тетради. «А когда учителя, превышая свои полномочия, требуют от родителей купить рабочие тетради — это неправомерно и должно пресекаться руководством школы», — уверен глава министерства Сергей Нелюбов. Министр настоятельно посоветовал Данилко объяснить это педагогам школы.





Учебники и книги для чтения школа должна предоставлять бесплатно

При этом правительство области ссылается на ст. 35 закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», где сказано, что







образовательные учреждения должны бесплатно предоставлять в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, в том числе и рабочие тетради.







«В случае если рабочая тетрадь включена в список учебников, утверждённый образовательной организацией на учебный год, то она должна быть в школьной библиотеке и выдаваться обучающимся», — пояснили в пресс-службе правительства Новосибирской области.







Однако здесь, как оказалось, есть свои подводные камни. Школа должна обеспечивать учебниками, а вот покупать рабочие тетради или нет — решают сами учителя совместно с директором. «Если школа принимает решение не закупать рабочие тетради, то их и не закупают, — пояснил заместитель министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Сергей Федорчук. — При этом не просят и не заставляют каким-либо другим образом вносить деньги родителей. Учебный процесс осуществляется по тем пособиям, которые приобрела школа». Но, по словам Федорчука, никто не может запретить родителем самостоятельно договориться и купить для детей дополнительные тетради. «Если при этом кто-то (из родителей. — А.И.) не согласился, в таком случае спорный вопрос должен быть решён на собрании и всё запротоколировано. Впоследствии несогласные родители будут обеспечены рабочими тетрадями за счёт школ. Но до такой ситуации доводить не надо, потому что, прежде чем обсуждать тему на педсовете, классные руководители должны решить все вопросы с родителями и на этой основе принимать итоговые решения», — подчеркнул заместитель министра.





Узнать о рабочих тетрадях можно у классного руководителя или директора школы. При этом все рабочие тетради, которые школа покупает за свой счёт, записываются в протоколе решения педагогического собрания об учебно-методическом комплекте.





Несколько лет назад скандал из-за незаконных сборов на игрушки произошёл в новосибирском саду — трёхлетнему мальчику в детском саду запретили трогать игрушки. Оказалось, что другие родители платят за уборку и подарки работникам детсадов, и решили так наказать семью, которая не делает общих взносов.