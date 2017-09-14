iPhone за полцены: дают не всем

Новосибирцы меняют свои «айфоны» на новые с огромной скидкой — но есть подводные камни

К концу лета крупные продавцы бытовой техники объявили о запуске на территории России программы Trade-in, когда за сданный старый «яблочный» телефон можно получить новенький IPhone. Естественно, без доплаты сделать это не получится. Как только была объявлена дата начала продаж новых моделей IPhone, новосибирцы отправились в магазины менять свои старые модели. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил все подробности и условия обмена старого гаджета от Apple на новый.

Программа Trade-in запущена к концу лета, а заработала активно, как утверждают некоторые продавцы, в начале осени. В Новосибирске к программе присоединились три сети — «Связной», «М.Видео» и re:Store. Например, «Связной» протестировал эту программу на магазинах некоторых городов, Новосибирск вошёл в их число, а к концу лета распространил её на все свои 312 магазинов в Сибирском федеральном округе, а также салоны формата Apple Premium Reseller под брендом C-store.







Смысл программы довольно прост: приноси старый IPhone и получай взамен новый, естественно, с доплатой.





В компании re:Store эту программу сравнили с известной программой по утилизации автомобилей: за старую машину при покупке отечественной новой тебе давали 50 тысяч рублей. После такой скупки старые «айфоны» отправляются в сервисную компанию Belmond, которая в России — единственная официально осуществляющая скупку подержанных «айфонов».







Сдать по акции можно только IPhone 4 и новее, а купить — только IPhone от «шестерки» и выше





Однако, у этой программы есть свои «подводные камни», о которых рассказали в сетях, торгующих в том числе «яблочной» продукцией.







«По Trade-in не все телефоны обмениваются. Сдать по акции можно IPhone 4 и новее, а приобрести можно только IPhone 6 и новее», — в первую очередь объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы компании re:Store Людмила Семушина.







Важно и другое: телефон должен быть в хорошем рабочем состоянии, включаться и выключаться, у него не может быть сломанного экрана и он должен быть без царапин. Проверка царапин проводится ногтем: при проведении по корпусу аппарата или стеклу, ноготь не должен ни за что цепляться.





В магазине телефон подключают к компьютеру, и специальная программа проверяет телефон, выясняет, что он ваш (найденный на улице «айфон» сдать не удастся), и вычисляет процент скидки.







«Необходимо, чтобы сдаваемое устройство быть куплено у официального продавца техники Apple в России… Для обмена в"Связном" не нужно привозить с собой упаковку, наушники или зарядное устройство от старого смартфона, только сам гаджет», — пояснил директор Сибирского филиала «Связного» Сергей Шляхтич и уточнил, что у них максимальная скидка может достигать 40 % от сегодняшней цены на новую модель, аналогичную принесённой в магазин. В re:Store уточнили, что максимальный процент у них — 30 %.







«При мне девушка сдавала "шестой" и получила 11 тысяч [рублей]. На размер скидки может влиять разное: телефон мог заливаться и высушиваться, он мог роняться и иметь повреждения внутри, а не на корпусе. Это всё программа увидит», — уточнила Людмила Семушина и добавила, что перепрошитые телефоны сдать не получится вообще.







Размер скидки может достигать 30– 40 % от стоимости на сегодняшний день такой же новой модели





После определения размеров скидки и перевода её в рубли, если сумма устроит покупателя, ему её сразу отнимут от стоимости нового «айфона», который он решил приобрести. Уже после этого из старого телефона удаляют все персональные данные и приводят его к заводским настройкам. В «Связном» заметили, что их сотрудники в случае необходимости помогут перенести личные данные на новый гаджет.







Количество iPhone, которые можно обменять по программе Trade-in, не ограниченно. Скидки за устройства не суммируется. За один старый iPhone покупатель получает скидку на один новый смартфон от Apple. Все собранные таким образом «айфоны», как уточнили в re:Store, выводятся с российского рынка.