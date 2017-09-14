iPhone за полцены: дают не всем

Новосибирцы меняют свои «айфоны» на новые с огромной скидкой — но есть подводные камни

В Новосибирске можно сдать старый «айфон» и купить новый с большой скидкой
В Новосибирске можно сдать старый «айфон» и купить новый с большой скидкой

К концу лета крупные продавцы бытовой техники объявили о запуске на территории России программы Trade-in, когда за сданный старый «яблочный» телефон можно получить новенький IPhone. Естественно, без доплаты сделать это не получится. Как только была объявлена дата начала продаж новых моделей IPhone, новосибирцы отправились в магазины менять свои старые модели. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснил все подробности и условия обмена старого гаджета от Apple на новый.

Программа Trade-in запущена к концу лета, а заработала активно, как утверждают некоторые продавцы, в начале осени. В Новосибирске к программе присоединились три сети — «Связной», «М.Видео» и re:Store. Например, «Связной» протестировал эту программу на магазинах некоторых городов, Новосибирск вошёл в их число, а к концу лета распространил её на все свои 312 магазинов в Сибирском федеральном округе, а также салоны формата Apple Premium Reseller под брендом C-store. 


Смысл программы довольно прост: приноси старый IPhone и получай взамен новый, естественно, с доплатой. 


В компании re:Store эту программу сравнили с известной программой по утилизации автомобилей: за старую машину при покупке отечественной новой тебе давали 50 тысяч рублей. После такой скупки старые «айфоны» отправляются в сервисную компанию Belmond, которая в России — единственная официально осуществляющая скупку подержанных «айфонов».


Сдать по акции можно только IPhone 4 и новее, а купить — только IPhone от «шестерки» и выше
Сдать по акции можно только IPhone 4 и новее, а купить — только IPhone от «шестерки» и выше


Однако, у этой программы есть свои «подводные камни», о которых рассказали в сетях, торгующих в том числе «яблочной» продукцией.


«По Trade-in не все телефоны обмениваются. Сдать по акции можно IPhone 4 и новее, а приобрести можно только IPhone 6 и новее», — в первую очередь объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы компании re:Store Людмила Семушина.


Важно и другое: телефон должен быть в хорошем рабочем состоянии, включаться и выключаться, у него не может быть сломанного экрана и он должен быть без царапин. Проверка царапин проводится ногтем: при проведении по корпусу аппарата или стеклу, ноготь не должен ни за что цепляться. 


В магазине телефон подключают к компьютеру, и специальная программа проверяет телефон, выясняет, что он ваш (найденный на улице «айфон» сдать не удастся), и вычисляет процент скидки.


«Необходимо, чтобы сдаваемое устройство быть куплено у официального продавца техники Apple в России… Для обмена в"Связном" не нужно привозить с собой упаковку, наушники или зарядное устройство от старого смартфона, только сам гаджет», — пояснил директор Сибирского филиала «Связного» Сергей Шляхтич и уточнил, что у них максимальная скидка может достигать 40 % от сегодняшней цены на новую модель, аналогичную принесённой в магазин. В re:Store уточнили, что максимальный процент у них — 30 %.


«При мне девушка сдавала "шестой" и получила 11 тысяч [рублей]. На размер скидки может влиять разное: телефон мог заливаться и высушиваться, он мог роняться и иметь повреждения внутри, а не на корпусе. Это всё программа увидит», — уточнила Людмила Семушина и добавила, что перепрошитые телефоны сдать не получится вообще.


Размер скидки может достигать 30– 40 % от стоимости на сегодняшний день такой же новой модели
Размер скидки может достигать 30–40 % от стоимости на сегодняшний день такой же новой модели


После определения размеров скидки и перевода её в рубли, если сумма устроит покупателя, ему её сразу отнимут от стоимости нового «айфона», который он решил приобрести. Уже после этого из старого телефона удаляют все персональные данные и приводят его к заводским настройкам. В «Связном» заметили, что их сотрудники в случае необходимости помогут перенести личные данные на новый гаджет.


Количество iPhone, которые можно обменять по программе Trade-in, не ограниченно. Скидки за устройства не суммируется. За один старый iPhone покупатель получает скидку на один новый смартфон от Apple. Все собранные таким образом «айфоны», как уточнили в re:Store, выводятся с российского рынка.

Прочтений: 141
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено