Это по любви: семья новосибирцев получила орден от президента за девять умных детей

Сегодня новосибирской семье впервые в НСО вручили орден президента «Родительская слава» — не только за число детей, но и за их воспитание. Кроме ордена семья должна получить 100 тысяч рублей. Владимир и Лиза Мари Барановы — переводчики Института археологии и этнографии СО РАН, а их дети — золотые и серебряные медалисты школ. Влюблённые рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ, как они познакомились, почему Лиза Мари решила переехать из США в Сибирь и какие семейные традиции приняты у них дома.

Пару наградили 14 сентября в большом зале правительства Новосибирской области — губернатор Владимир Городецкий вручал награды президента жителям, особенно отличившимся за год.





«Сегодня мы вручаем первый раз орден “Родительская слава”. Этот орден вручается родителям, которые воспитали 7 и более детей. И не просто [воспитали], а дали яркую жизнь этим ребятишкам: они здоровые, оптимистичные, достигли к своему возрасту уже многого. Поэтому низкий поклон таким родителям», — объявил Городецкий.







Родителей награждают не только за количество детей, но и их воспитание





Орден достался 47-летним Лизе Мари и Владимиру Барановым — на вручение пришли шестеро младших детей, пока трое старших были на учёбе. После церемониального фото с губернатором они рассказали НГС.НОВОСТИ свою историю любви.







«Это был последний год Советского Союза — 1991-й. Мы познакомились на мой день рождения. Я пел в хоре, а Лиза приехала здесь преподавать в университете — но она тоже хотела петь в хоре, и ей порекомендовали церковный хор.





Мы пели, а потом поехали пить чай и есть тортики, а ещё позже я её стал провожать — так и подружились», — начал Владимир Баранов.







Потом Лиза уехала в родную Америку — всё это время они с Владимиром поддерживали связь. В конце 1993 года она вернулась в Новосибирск «из-за любви», лаконично объяснила Лиза Мари. От США у неё остался лёгкий акцент, а гражданство Лиза получила российское.







Младшие дети Барановых пришли на награждение в правительство





Пара поженилась в 1994 году. Сейчас они работают переводчиками в Институте археологии и этнографии СО РАН и живут в коттеджном посёлке «Семейная сказка» рядом с Академгородком. О столь большой семье Барановы не мечтали — во всяком случае, так говорят.





«Просто дети рождались такие хорошие — что хотелось ещё больше хороших и разных!» — говорит Владимир.







Перечислить имена всех детей — настоящий экзамен для отца. Но он собирается с духом и рассказывает: старшая дочь, 22-летняя Александра, учится в медуниверситете на педиатра, она уже замужем и воспитывает сына; 20-летний Василий учится на механико-математическом факультете НГУ, а 18-летний Степан — на художника-реставратора в Москве. Остальные дети — школьники, кроме самого маленького 4-летнего Лёши: десятиклассник Николай, восьмиклассник Иван, пятиклассник Михаил, третьеклассник Владимир и первоклассник Филипп.







Вместе с орденом семья должна получить 100 тысяч рублей





Лиза Мари подчеркнула, что все дети учатся очень хорошо — почти все на «отлично».







«Слава богу, сейчас дома хорошо, а до этого мы жили вдесятером на 72 метрах в квартире — конечно, там было тяжеловато.





Не у каждого своя комната, по двое живут, но места хватает. Двор есть, главное», — успокоил Владимир. Лиза Мари добавила, что работает на полставки, поскольку много времени уходит на воспитание сыновей.







По словам пары, главные их семейные ритуалы — это дни рождения. «У нас очень много дней рождения. Получается, мы отмечаем больше десяти! Мы всегда садимся за большой стол, приходит вся семья: бабушка, дедушка, старшая дочь с мужем и сыном. Поженится второй сын — и придётся второй стол доставать!» — описала Лиза Мари.







Согласно указу президента России от 1 января 2013 года, при награждении орденом «Родительская слава» одному из родителей полагается выплата — 100 тысяч рублей.







Весной этого года 18 сибирячек получили от правительства НСО специальные медали «За материнскую доблесть» — награждённые мамы рассказали НГС.НОВОСТИ о непрерывном декрете и о женском счастье.