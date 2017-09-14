«Лучше нету велика»

Тест-драйв с читателем: Роман купил старую «Делику» и вложил в ремонт стоимость ещё одной машины

В новом выпуске «Тест-драйва с читателем» — Роман и микроавтобус Mitsubishi Delica, который он практически восстановил из руин и теперь ездит в своё удовольствие. Как автомобиль используется для работы и отдыха — в обзоре НГС.АВТО.

Mitsubishi Delica, 1990 г.в. Турбодизель 2.5 л мощностью 86 л.с., 5-ступенчатая механика, полный привод, раздатка, понижающая передача.


«Лучше нету велика» (фоторепортаж)


«Лучше нету велика, чем "Мицубиси Делика"», — гласит русская народная пословица, подчёркивая простоту и надежность этого рамного полукапотного микроавтобуса. Роман купил эту «Делику» в июне прошлого года в плачевном состоянии, но с целым кузовом, за 170 000 рублей. Он знал, что придётся ещё вложиться в восстановление автомобиля.  



«Лучше нету велика» (фоторепортаж)


«Состояние было ужасным, только кузов был нормальным, не ржавым. Машина не битая, но лак уже стёрся от времени, подвеска убилась. Её просто не ремонтировали никогда. Были проблемы с ТНВД, масло она ела. Я понимал, что машину нужно ремонтировать. Но другие машины были просто ржавые, за 250–300 тысяч».



«Лучше нету велика» (фоторепортаж)


Пришлось заменить двигатель (120 000 рублей), масла, прокладки, жидкости, передние стойки, колодки, тормозные шланги, рулевые тяги, шаровые опоры, сайлентблоки и много чего ещё. Автомобиль был перекрашен за 50 000 рублей, на него поставили новую грязевую резину «Кордиант». Общие затраты на автомобиль Роман оценивает в 450 000 рублей, при рыночной цене таких машин в 300 000 рублей. Правда, говорит молодой человек, почти все они ржавые, и это главная проблема. В общем, ездить на восстановленной «Делике» теперь придётся очень долго.



«Лучше нету велика» (фоторепортаж)


«Я рыбалкой увлекаюсь, ездим с отцом часто, у него "Нива". Захотелось ездить самому почаще — подцепить прицеп с лодкой и вперёд — с друзьями, с девушкой. Нужна была машина умеренно дорогая для поездок по умеренному бездорожью. Внедорожники все были дорогие. Не хотелось сильно переживать, что замарал, поцарапал, тем более это вторая машина, основная у меня "Форд Мондео"».



«Лучше нету велика» (фоторепортаж)


Сейчас машина эксплуатируется в постоянном напряжённом режиме. Большие пробеги, куча грузов, поездки в грязь. «Я на ней ещё и работаю, зарабатываю деньги, проезжаю в неделю порядка 2000 километров. Меняю масло раз в три недели. Езжу на рыбалку, на море, — ни разу не подводила».  



«Лучше нету велика» (фоторепортаж)


В салоне, конечно, автомобиль соответствует годам и статусу рабочей лошадки — всё износилось, зашоркалось, поцарапалось. Но функционал салона исправен.    



«Лучше нету велика» (фоторепортаж)


На ходу автомобиль мягок, чувствуется, что после ремонта. Дизель неплохо подхватывает и уверенно тянет двухтонный аппарат. Роман говорит, что проблем с обгонами по трассе до 100 км/ч нет. Как нет проблем и на большинстве просёлочных дорог.  



«Лучше нету велика» (фоторепортаж)


«Привод на задний мост здесь постоянный, а "передок" жёстко подключаемый. Можно включить "понижайку". Блокировок нет, и, если буксовать, поймать диагоналку, будут крутиться только два колеса».



«Лучше нету велика» (фоторепортаж)


«Расход дизеля сейчас около 11 литров, это при движении по трассе на 80 %. Если по городу — будет порядка 15 литров».      



«Лучше нету велика» (фоторепортаж)


Роман часто возит большие компании людей с большим количеством вещей — пространства хватает. «Вшестером ехать — вообще без проблем, на отдыхе салон полностью раскладывается в большую кровать, и спишь как дома».



«Лучше нету велика» (фоторепортаж)


«Главные плюсы машины: это вместимость, проходимость, простота и надежность — если сломается даже, пускай со скрипом, но она привезёт меня домой. Ну и форма этого квадратного вагона мне очень нравится. Ну а минусы: нет подушек безопасности — это нехорошо, расход у этого старого дизеля высоковат, да и сам дизельный двигатель — если что-то случится с ним, запчасти дорогие».



«Лучше нету велика» (фоторепортаж)


Роман уверен, что для него эта машина теперь надолго, менять не собирается — будет ездить на охоту, рыбалку и использовать для работы.  


 

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