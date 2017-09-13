Святая стройка

У горбольницы построят часовню — НГС прогулялся по месту, где она появится, с мэром и митрополитом

13 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть вместе с митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном посетили Городскую клиническую больницу № 1. Гравврач клиники Юрий Бравве провел высоких гостей по своим владениям и показал место, где сотрудники больницы хотели бы видеть часовню. За тем, как градоначальник и главный священослужитель знакомились с больничным бытом, наблюдал обозреватель НГС.НОВОСТИ.





Митрополит Тихон (в центре) и мэр Анатолий Локоть (справа)





Первым на место прибыл мэр Анатолий Локоть, который решил с места в карьер по-отечески пожурить Юрия Бравве за то, что тот вышел его встречать на улицу прямо в халате, даже ничего не накинув сверху. Дескать, микробов с улицы натаскаете — непорядок.







«По современным представлениям, полная стерильность — это неправильно. Тогда микроорганизмы, которые обитают в больнице, становятся только сильнее. Лучше пусть они борются с микроорганизмами извне», — парировал Бравве.







На встрече с работниками больницы





Подошёл Владыка Тихон, и врач вкратце изложил суть своей идеи. По его словам, сотрудники больницы выразили пожелание, чтобы на территории лечебного учреждения была возведена часовня, и даже уже придумали, в честь кого её назвать.







«Но сначала давайте посмотрим роддом», — предложил главврач. И вся довольно многочисленная делегация отправилась надевать одноразовые халаты и шапочки, дабы своими глазами увидеть, в каких условиях приходят в этот мир новые горожане и потенциальные прихожане.





В палате роддома





В первой палате, куда вошли высокие гости, довольно тесно стояло больше десяти коек и обитало не меньше шести мам с новорождёнными. Новорождённые, к счастью, спали.







«Ну что? Все довольны? Кормят хорошо?» — спросили высокие гости. Женщины немного испуганно закивали, а самая решительная ответила: «Главное, что отношение врачей хорошее».





«Смотрите, условия по современным нашим медицинским делам — превосходные. Не дай господь, с ребёнком что-то случится, у нас всё есть: терапия, хирургия, неврология», — рапортовал Юрий Бравве и рассказал историю про женщину, у которой в прошлом году на последней стадии беременности случился инсульт. «Привезли её к нам, выхаживали и в результате спасли и её, и ребёнка», — с гордостью поведал он.







По пути гостям встретилась медсестра, которая везла из родильного отделения очередного новорождённого





Делегация двинулась по коридору дальше, и главврач, кажется, был готов завести гостей в каждую палату: «Чтобы вы не думали, что мы тут по какому-то специальному маршруту идём». И добавил: «У нас всё бывает: алкоголь, наркомания, ВИЧ, гепатит — все пороки общества. Мы же не выбираем пациентов себе».





«А вот демография. Чувствуется рост у вас», — решил придать разговору социально-экономический объём Локоть.







«В прошлом году у нас родилось 3750 детей. Это максимальный показатель за всё время существования роддома. Но это не потому, что стали больше рожать. Просто стало больше случаев патологии», — поведал Юрий Бравве. За такими разговорами дошли до родового отделения.





В палате для преждевременно родившихся младенцев





«Это же дело круглосуточное у вас?» — зачем-то уточнил Локоть.







«Да, и ночные смены и дневные, и в выходные», — весело ответили ему сотрудники больницы.







В это время к дверям подкатили очередную роженицу и медсестра с явным нетерпением ждала, пока вся эта компания людей в хороших костюмах и ботинках освободит проход.







Гостям показали также подземный госпиталь, который должен принять нетранспортабельных пациентов в случае войны





Стоило главврачу заметить, что больнице всего хватает — в том числе и донорской крови, митрополит Тихон вдруг вспомнил: «А в армии берете кровь? Я помню, у нас часто брали. Помногу. Некоторые не выдерживали и в обморок падали».







«Зато кровь хорошая, без пива», — пошутил кто-то из чиновников мэрии.







Осмотрев роддом, гости отправились к месту будущей часовни. По пути Юрий Бравве поделился наболевшим: «А вот наша терапия. Корпус переполнен, на 80 койках находится 105 пациентов. Мы туда не пойдём. А то после родильного дома у вас настроение может испортиться».







Место для будущей часовни нашли в небольшом сквере





Место под часовню в больнице выбрали в небольшом сквере. Для тех, кто никогда не был в первой клинической, стоит пояснить, что зелёных зон на её территории хватает — прямо через эту территорию проходит полоса реликтового соснового бора, который больница сейчас приводит в порядок.







Уже на месте митрополит Тихон рассказал, что идея построить в больнице часовню не нова: «Бондаренко Сергей (депутат Горсовета, директор муниципального предприятия «Похоронный дом». — НГС.НОВОСТИ) тут хотел часовню построить, но так, чтобы в подвале ещё ритуальные услуги были, но мы посчитали, что это будет перебор. Ну и место не нашли тогда».





Посмотреть на важных гостей пришли сестры милосердия





Как рассказал Юрий Бравве, сотрудники больницы просят посвятить будущее сооружение памяти медика Евгения Боткина — сына известного врача Сергея Боткина, личного врача Николая II, который был расстрелян вместе с царской семьёй и также был признан Русской Православной Церковью страстотерпцем.





В больнице уже есть часовня, но она находится в старом здании столовой





Тихон идеи одобрил, отметив, что называть новые храмы именами новомученников — современная тенденция. Юрий Бравве пояснил, что проекта пока нет, но деньги на будущую часовню уже пообещали выделить некие состоятельные «и совсем не обязательно православные» люди. Фамилий этих людей главврач, правда, не назвал, объяснив это тем, что люди эти хоть и публичные, но скромные.





Напомним, что ранее в Новосибирске установили монумент Николаю II и цесаревичу Алексею, который сразу после установки подвергся нападению вандала. Полиция возбудила уголовное дело, а известный политик Наталья Поклонская заявила, что сделано это было после её депутатского запроса. А на Красном проспекте, как уже сообщали НГС.НОВОСТИ, хотят поставить 6-метровую статую Николая Чудотворца.