«Прадик» против BMW X7

Land Cruiser поспорил с новым BMW X7, у кого злее «морда», а Volkswagen сделал свою версию «Кашкая»

Вот уже два дня в немецком Франкфурте на одном из основных автосалонов мира производители демонстрируют свои новые достижения в автомобилестроении. Здесь уже показали наиболее интересные для обычных потребителей машины — рестайлинги или новые поколения уже известных массовых моделей. Концепт-кары, электромобили, разработки далёкого будущего — тоже интересны, но наш обзор мы начнём с тех реальных машин, которые покупают именно в Сибири.

Toyota Land Cruiser Prado









Этот внедорожник — одна из главных автомобильных икон у жителей Сибири и Дальнего Востока. Автомобиль подвергся рестайлингу — изменились капот, бамперы, фары, фонари. Решётка радиатора и в целом общее ощущение от передней части приблизились к старшему Land Cruiser 200.









В салоне ещё больше изменений. Здесь руль от Land Cruiser, более современная архитектура передней панели и центрального тоннеля, новая сенсорная мультимедийная система. К трём настройкам подвески добавились ещё две, Sport S и Sport S+, — они ещё больше зажимают подвеску и заостряют управление. В российской версии машина может иметь вентиляцию кресел, пакет «Зимний комфорт», светодиодную подсветку зоны посадки. Новый «Прадик» завезут в магазины уже в этом году.









Renault Duster









Кроссовер номер два на российском рынке по объёмам продаж. Несколько лет Duster вообще был лидером, но в августе 2016 года уступил первое место корейскому Hyundai Creta. Новое поколение построено на старой платформе В0, подвергшейся модернизации. Больше всего в машине изменился «передок» — более современные фары, солидная решётка радиатора. Но в целом боковина и пропорции экстерьера остались прежними.









Салон машины удалось увеличить — на 10 сантиметров сдвинули вперед лобовое стекло. Интерьер полностью переработан: новый руль получил современные вставки, три круглых дефлектора обдува в центре придают спортивности, свежая мультимедиасистема расположилась выше и удобней — раньше здесь приходилось смотреть на экран практически вниз. Дата выхода машины на рынок пока не сообщается.









Porsche Cayenne









Отлично раскупаемый сибиряками кроссовер в премиум-сегменте. Третье поколение визуально практически не изменилось, а вот вся начинка стала современной. Новая платформа MLB Evo (как у Audi Q7 и Bentley Bentayga), новые моторы, новый салон.









Интерьер нового «Кайена» уже обкатали на Porsche Panamera, вышедшей в прошлом году. Здесь минимум кнопок, максимум сенсорных панелей, новый дисплей и всё так же огромный аналоговый тахометр в центре приборки. Во Франкфурте показали топовую версию Porsche Cayenne Turbo мощностью 550 л.с., которая разгоняется до сотни за 3,9 секунды. Российские цены на «Кайен» объявят в январе.









BMW X7









Это конечно, пока ещё не серийный автомобиль, но очень близкий к реальности образец, который пойдёт в производство уже в 2018 году. Для новосибирцев что BMW X5, что новый BMW X7, — всё сгодится в хозяйстве, любят здесь BMW и денег на него не жалеют. Новая модель получила, как кажется на сегодняшний день, максимально агрессивное лицо — до предела раздутые ноздри с рублеными гранями, узенькие фары, огромные жабры-клыки.









В салоне — торжество недалекого будущего: руль с утопленной серединкой, гранёные шкалы цифровых приборов, светлые материалы, блеск металла, дефлекторы воздуховодов причудливой формы. В общем, как говорится, — сойдёт.









Volkswagen T-Roc









Небольшой паркетник, который имеет все шансы стать очень популярным в России. Этот кроссовер класса «Кашкай» получился гармоничным и вполне солидным — смахивает на новый «Тигуан». У него оригинальные ходовые огни в виде замкнутого многоугольника, обрамляющего противотуманки, мощные колёсные арки, удачные задние фонари.









В базовой версии T-Roc имеет климат-контроль, аудиосистему, ассистент движения по полосе, а стоит такой в Германии от 20 000 евро.









Если на российском рынке производитель выберет правильный ценовой диапазон, то Volkswagen T-Roc ждёт неплохое будущее — ведь в активе у него немецкое происхождение, премиальные корни (Audi Q2), хорошее оснащение и серьёзный внешний вид, что так важно для россиян.





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