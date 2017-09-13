«Юра в бегах, сестра в бегах. Оба бегают, дебилы»

В Линёво подростки на «Жигулях» насмерть сбили 88-летнего ветерана труда и попытались уехать. За школьниками погнался таксист — дети бросили машину и сбежали через кусты. В небольшом посёлке «героев» узнали сразу, но полиция пока поймала только одного из них; остальные, как утверждает сам задержанный подросток, подались в бега. Парень пытается доказать, что за рулём был не он, а его друг детства, но местные ему не верят и жестоко травят мальчика в соцсетях. Тем более что в биографии 16-летнего восьмиклассника уже есть угон и кража машины. Зачем жители небольшого посёлка требуют наказать не только водителя, но и пассажиров «Жигулей» и как так вышло, что подростки спокойно катались по Линёво на угнанной машине, — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

По данным ГУ МВД по НСО, трагедия произошла 11 сентября в 13:30. «На пешеходном переходе автомобилем ВАЗ-2106 был сбит 88-летний местный житель. Пострадавший был доставлен в районную больницу Искитима, через несколько часов он скончался от полученных травм головы. Водитель "Жигулей" скрылся с места ДТП», — пояснили в ведомстве. Как стало известно позднее, за рулем были подростки, которые, по одной из версий, взяли покататься машину у отца.





Протащив тело пешехода по асфальту, водитель скинул мужчину, сдал назад, ударив стоящий на парковке автомобиль, и развернулся, пытаясь скрыться.





«Я была дома, у меня балкон как раз выходит на перекрёсток, — вспоминает местная жительница Ирина Грушкина. — Услышала скрежет тормозов, потом крик женщины, душераздирающий, потом опять скрежет. Я к окну — смотрю, машина таксиста рванула с места, за "Жигулями". И только тогда увидела тело дедушки. И как вокруг бегала и кричала женщина, видимо, жена. "Скорая" приехала минут через 5–10, но там время казалось вечностью, действительно».





Очевидцы рассказывают, что подростки попытались сбежать — вдогонку за ними кинулся стоящий на парковке таксист Владимир Олин. Именно его автомобиль ударили школьники, когда разворачивались. «Стоял, вижу — сбивают человека, тащит под машиной метров десять, — пояснил Владимир Олин корреспонденту НГС.НОВОСТИ. — Сначала был в шоке, потом смотрю — они на разворот и убегать. Ну я сразу за ними. Догнал, спихнул с дороги. Они выскочили из машины, сначала два парня, потом девочка. И бежать через бордюр, машину бросили».





Олин признаётся, что подростки поцарапали бок его автомобиля, но это не страшно — тем более что местные жители в знак признательности уже скинулись на ремонт, денег как раз хватает, даже с излишком.





Оставшиеся деньги таксист планирует отдать семье погибшего. «Какой герой, я обыкновенный таксист, — отмахивается мужчина. — Сейчас главное, чтобы этих, которые в "Жигулях", нашли и наказали».





Он, как и многие в Линёво, слышал много хорошего про погибшего ветерана труда Григория Толстихина. Известно, что пенсионер переехал в Линёво из Бурятии ещё в 1998 году. Родственники погибшего вспоминают, что Григорий Андриянович окончил строительный техникум и партийную школу, работал шахтёром, рабочим на заводе и в колхозе, диспетчером, занимался партийной работой. Имеет медали за добросовестный труд во время Великой Отечественной войны.





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Момент ДТП попал на видео





Сын погибшего Владимир Толстихин узнал о трагедии от мамы — родители всегда выходили на улицу только вдвоем, потому что у мамы проблемы со зрением. «В тот день родители пошли в "Марию-Ра", — вспоминает Владимир. — Сделали какие-то покупки, потом мать сказала отцу — ты домой, а я в аптеку. Он ушёл. Мать метров 30–50 отошла, услышала крик женщины. Обернулась — долго не могла понять, отец это или нет. По одежде только потом опознала, что это был он, — лицо было сильно ободрано».





Мужчина рассказал, что отец умер в больнице через несколько часов после ДТП. «Был в сознании, но на вопросы не отвечал уже», — говорит Владимир. За несколько дней до трагедии он хотел забрать родителей к себе, в Новосибирск, — теперь жалеет о том, что не успел сделать это раньше.





Толстихины рассказывают, что так и не знают, кто находился в «Жигулях» — в полиции им просто сообщили, что это были несовершеннолетние. Родители школьников не пытались извиниться или просто выйти на связь с близкими погибшего.





«Подростков этих сразу вычислили, — уверен Владимир Олин. — Их родителей в посёлке все знают, да и они успели отличиться».





В полиции сообщили, что пока установлена личность только одного школьника — 16-летнего жителя Искитима, ранее судимого за кражу и угон. «Личность остальных ещё выясняют, — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО, — Тогда будет установлено, кто точно и конкретно находился за рулём».





Корреспондент НГС.НОВОСТИ связался с Геннадием П. — тем самым 16-летним школьником, которого сумела найти полиция. Он рассказал, что «Жигули» принадлежат его 14-летнему другу Юрию Т., с которым он дружит с самого детства.





Деньги на покупку машины, пояснил подросток, дал отец Юры, а машину он сам пригнал из Искитима в Легостаево 10 сентября.





Всю ночь приятели катались на автомобиле по Легостаево, съездили в Ложки, а под утро решили прокатиться до Линёво, чтобы сдать старый аккумулятор за 400 рублей в магазин «Лада». «Там Юрик говорит: дай я сяду за руль. Ну машина же не моя, дал, — вспоминает восьмиклассник. — Сначала ехали нормально, потом он разогнался. Говорю: куда гонишь, не умеешь же водить, а он думал, что нормально всё будет. Юрик полез за сигаретой, отвлёкся. И сразу удар сильный. Сначала ничего не понял. Потом вижу — сбил человека, я начал на него (на Юрия. — А.И.) кричать. Он развернулся, задом ещё таранул такси. И мы побежали».





Школьник рассказал, что в машине с ними находилась ещё его сестра, 13-летняя Виктория П. «Я сразу сказал — бегать ни от кого не буду. Пришёл домой, залез на чердак, где у нас сарай, и сидел там. Приехала за мной полиция, забрали. А позавчера привезли меня домой. Я прохожу не как свидетель, а как прохожий. А вот Юра сейчас в бегах, он бегает от милиции. И сестра в бегах. Оба бегают, дебилы».





Место происшествия





Свой уголовный опыт Геннадий особо не скрывает: да, попадался, только, по его словам, не за кражу, а за угоны. Родители, признаётся, плохо относятся к этому. И молчит — добавить ему здесь нечего.





И в Линёво, и в родном Легостаево школьнику не верят и пишут на страницах мальчика в соцсетях откровенные гадости. «Не знаю почему, — недоумевает подросток. — Я здесь ни при чём, я не был за рулём. Но каждому не объяснишь». Наверное, дело в том, что за свои 16 лет Геннадий успел создать себе слишком дурную славу. «Насколько мне известно, его отец постоянно бил, — уверен Даня, учившийся одно время в одной школе с Геннадием. — Он поэтому мечтал сесть в тюрьму, натворив что-нибудь. И постоянно у него эти воровские жаргоны вылетали: "фарту масти", "АУЕ" и другие».





Действительно ли подростки прячутся — непонятно. Но пока чуть ли не единственной, с кем успела лично поговорить Виктория, оказалась её знакомая Ксения. Девушка вместе с мужем ехала по Линёво, уже после страшного ДТП. Семья остановилась на дороге, чтобы заправиться. «И тут из кустов выбегает Вика, — вспоминает женщина. — И в окошко ко мне. Смотрю — она без обуви, сказала, что каблук сломала и выкинула». Девочка долго отпиралась, дескать, это не она была в «Жигулях», а потом призналась: отец Геннадия разрешил им покататься по Легостаево на машине. Но они уехали в Линёво. «"Сбежали с уроков, решили покататься, очнулись, раз — и человека сбили", — говорила девочка». Со слов Ксении, Виктория постоянно повторяла, что ей надо попасть в Легостаево и предупредить отца, что они сбили человека.





Когда Ксения спросила, не боятся ли они ответственности, Вика заявила, что им ничего не будет, они несовершеннолетние, и вообще — пусть сначала попробуют их найти.





«У нас сейчас все возмущены этой ситуацией, — рассказала НГС.НОВОСТИ Ирина Грушкина. — Мы это так не оставим, хочется добиться справедливости. И чтобы наказали не только водителя "Жигулей", но и всех, кто был там. Они же сбежали, помощь не оказали. Значит, чувствуют за собой вину? И они же совсем не боятся, думают, что если маленькие, так им ничего не будет».





Эта трагедия — не первая смерть пешехода в области. Утром 11 сентября на Бердском шоссе возле остановки «Посёлок Новый» легковой автомобиль сбил насмерть 32-летнего грузчика.