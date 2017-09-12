Разворошили прошлое: именины Дзержинского, первая «Нива» и откровения стриптизёрши

НГС изучил подшивки газет и узнал, что происходило в Новосибирске в эти дни 20, 30 и 40 лет назад

В комментариях к современным новостям горожане часто жалуются на дух времени. Кого-то шокируют сводки об убийствах, кто-то дискутирует по поводу новых новосибирских памятников, а кто-то и вовсе обвиняет современную эру в излишней распущенности. НГС.НОВОСТИ решили провести исследование и посмотреть, о чём писали 20, 30 и 40 лет назад местные издания. Перед автором открылась любопытная картина: всего за несколько лет город из сельскохозяйственного локомотива превратился в рассадник убийц, воров и мошенников.

Семидесятые: картина маслом







13 сентября «Вечерний Новосибирск» поместил на первую полосу фотографию выпускницы строительного училища № 22 Анны Соловьёвой, которая работала штукатуром. В материале под заголовком «Юбилею Великого Октября — ударный труд!» говорится, что необходимо привлекать молодежь к «обеспечению народного хозяйства страны». Затем автор рассказывает об одном из 60 городских профессиональных училищ, где училась Соловьёва, и о великолепных условиях труда в нём.







Многие материалы в семидесятых посвящались специалистам из разных сфер





Также первую полосу занимали сообщения о девятом пленуме Новосибирского городского комитета партии, на котором участники обсуждали нехватку товаров народного потребления, заметка о ремонте дома на улице Трудовой, 1 и о дне рождения Феликса Дзержинского (в его честь наградили 40 комсомольцев). В 1977 году с отечественных конвейеров сошёл новый автомобиль — «Нива», которой по легенде после объехал всю страну, и вот — 13 сентября он оказался в Новосибирске. «Как рассказал водитель-испытатель Валерий Карабанов, ВАЗ-2121 имеет проходимость УАЗа-469, а комфорт и скорость "Жигулей"», — пишет издание.







Первая «Нива» в Новосибирске





В этот же день горел цех обувного завода «Обь», но его «огонь покорился» местным пожарным. ХК «Сибирь» проиграл «Салавату Юлаеву» в Риге 2:3. При изучении сентябрьской прессы складывается ощущение, что главное событие месяца — сбор урожая. Но были и другие новости: местная маслосырбаза начала варить «Мятный» сыр, а жировой комбинат — «Городской» маргарин. В Карпысаке состоялся слёт-конкурс самодеятельной песни, новосибирец Владимир Смирнов в третий раз стал чемпионом по вертолётному спорту, а в кинотеатре «Пионер» прошла выставка «Люблю тебя, мой край родной!» (кажется, теперь мы знаем, чем вдохновлялись организаторы авиашоу «Взлетай, мой край родной!»).







Восьмидесятые: чувство дежавю







Спустя 10 лет сентябрьская повестка в новосибирских изданиях изменилась незначительно. Первая полоса «Вечернего Новосибирска» за 14 сентября сообщает: в честь 110-летия со дня рождения Феликса Дзержинского прошло торжественное собрание в Дзержинском районе Новосибирска, на котором показали киноленту «Ф.Э. Дзержинский».







Дню рождения Железного Феликса сибирские газеты стабильно отводили несколько колонок.





Главные темы тех лет — транспортный коллапс (дачники устраивают давку на автобусных и железнодорожных остановках), подготовка к городскому субботнику, труд, стройка. В передовицах чаще всего — озадаченные лица аграриев, студентов, инженеров. В рубрике «Новости, события, факты» газета рассказывает о том, как работники новосибирской кинокопировальной фабрики помогли прополоть морковь и убрать картофель в «Бердском» совхозе.





Магазин «Подарки» предлагал читателям купить массажный набор «Харьков», расчёски «Юность» и «Наташа»





Кандидат философских наук написал в «Вечерний Новосибирск» недоуменное сообщение о том, как встретил на пляже Заельцовского парка кришнаита. «Он по-восточному обернут в несшитую яркую ткань, на голове у него тюрбан, на лбу нарисован кастовый знак. Он играл на флейте и приплясывал, играя ярким педикюром босых ног. После ритуального танца он перешёл к невнятной проповеди об особом боге — Кришне. Нам испортили настроение, помешали отдохнуть», — пишет автор.







В одном из сентябрьских номеров в обзоре иностранных новостей появилась фотография нью-йоркских феминисток





Сквозная тема тех дней: визит в Новосибирск американской семьи Сингеров из Вирджинии, которые работали журналистами и правозащитниками заключённых в США. «Когда школьные подруги Келли узнали, что она собралась в Сибирь, они с ужасом и восхищением воскликнули: "О, ты едешь в ссылку!"» — рассказывала Маргарет Сингер журналисту А.Чернакову.







Киноафиша





Пятидесятилетие области, которое маячило в те дни на горизонте, собирались отмечать не так размашисто, как сегодня: выставкой в библиотеке и праздником поэзии. «Советская Сибирь» на своих страницах радовалась небывалому урожаю кукурузы в «Бердском» совхозе, все заголовки с первой полосы у издания выглядели так: «На трассах урожая», «Солому — в рулоны!», «В закрома родины». 13 сентября племзавод «Первомайский» опубликовал в газете своё обещание убрать на 15 центнеров зерна больше нормы.







Эмблема празднования юбилея области





В этом же году власти решили организовать первый в истории Новосибирска день города, который почему-то назначили на 4 октября.







Девяностые: голос дерзости







В сентябре 1997 года ликвидировался «Сибирский торговый банк», главное отделение которого находилось около кинотеатра Маяковского. Без денег остались 40 тысяч вкладчиков, в те дни толпы осаждали офисы, очереди за выплатами выстраивались у дверей банка с четырёх утра, пишет «Вечерний Новосибирск».







Так юбилей региона иллюстрировали в 90-х





Социальный портрет за 10 лет резко поменялся. В рубрике «Происшествия» (которой раньше в газете не было вообще), появляются такие сюжеты: угонщик мотоцикла спалил гараж на улице Бурденко, мужчина взорвал погреб, когда пытался просушить его с помощью бензина, в Тогучине сожитель забил возлюбленную чугунной кастрюлей. Тогда же обладминистрация получила уже третье за последний год ложное сообщение о минировании. За одни только сутки новосибирцы совершили 228 преступлений, среди них 2 разбоя, 7 грабежей, 114 краж (19 квартирных), 772 человека превысили скорость на дорогах, сообщали в милиции 15 сентября 1997 года.







В сентябре Новосибирск ждал Филиппа Киркорова





В тот же день Александр Карелин стал семикратным чемпионом по греко-римской борьбе, а вот хоккейная «Сибирь» опять сплоховала, проиграв пермскому «Молоту» 1:5.







Семикратный чемпион





Врачи объявили о начале эпидемии СПИДа, в лидерах по количеству инфицированных в 1997 году оказались Калининград, Краснодар и Тверь. В Новосибирске в тот год числились 15 семей с носителями вируса, к 16 сентября двое из больных скончались, посчитало издание. В те же дни газета сообщила о росте психических заболеваний в регионе, рассказала, что летом в области утонули 125 человек, и напечатала историю 11-летнего мальчика из неблагополучной семьи, который от голода начал есть сырые грибы и попал в больницу с отравлением.







Материал на тему экологии





Но были и хорошие новости. В тот год в Новосибирск пришли жара и настоящее бабье лето (которое, правда, спровоцировало нашествие божьих коровок), в детском лагере «Солнышко» прошёл первый фестиваль новосибирских байкеров (из приглашённых гостей никто не приехал), минимальный потребительский бюджет тех дней составлял 1,5 млн рублей (примерно 26 тысяч на современные деньги, если верить онлайн-калькуляторам). «Советская Сибирь» всё ещё рассказывала в те времена о сельскохозяйственных достижениях и подробно расписывала приезд в Новосибирск делегации из КНР, «Новая Сибирь» рассказала, что 12 сентября в город одновременно приехали Маша Распутина и Павел Грачёв, который должен был вручать матпомощь трём семьям погибших афганцев.







Иллюстрация к репортажу про стриптизёрш





Особняком — тема сексуального раскрепощения, модельного бизнеса и стриптиза. К примеру, автор Ася Задворнова подробно рассказала о жизни начинающих новосибирских танцовщиц. «Быстрый и медленный танцы соблазнительнее всего получались у Риты, но она была не прочь уступить Оксане номер с раздеванием. Репетиция "лесбиянок" проходила под дружный хохот. "Ты своей помадой мне весь живот измазала!" — говорила Оксана».







Понравилось? Тогда вам наверняка будет любопытно почитать наш фоторепортаж из Новосибирска эпохи 80-х, который мы подготовили на волне ностальгии горожан по СССР: на улицах почти не было пробок и рекламы, а в местных СМИ рекламировали мандарины по 5 рублей за кило.