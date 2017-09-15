Бабка на зиму сказала

Пятничный тест от НГС: угадываем по народным приметам, какими будут осень и зима в Новосибирске

Только наступила осень, но всем, как обычно, уже хочется знать: когда придёт бабье лето ? Сухим окажется сентябрь , а за ним и октябрь, или нас зальёт дождями? Наконец, что же будет с зимой — суровая и морозная она придёт или тёплая, с дождем где-нибудь в декабре? Если сейчас на эти вопросы иногда отвечают специальные люди — синоптики (хотя и получается не всегда точно), то раньше буквально на каждый день имелась отдельная народная примета. НГС.НОВОСТИ уже рассказывали про них год назад — и даже с помощью экспертов попытались найти те, что работают . Теперь же мы предлагаем вам потренировать память и интуицию и проверить, знаете ли вы хоть что-то о народных погодных приметах.

Одна из народных примет сентября гласит: если бурьяны (заросли сорной травы. — И.К.) высоко растут, то будет…

Холодная зима.

Много снега.

Мало солнца.





А вот угадайте, к чему, по мнению наших далёких предков, на дубе в начале осени много желудей?

К сытым кабанам и неурожайному лету.

К холодной зиме и голодным кабанам.

К тёплой зиме и плодородному лету.





Эта же примета — с большим количеством желудей, — «работает», как оказывается, не один раз. Итак, если в сентябре большое количество желудей продолжает оставаться на дубах, то…

Можно ждать много снега перед Рождеством.

Можно ждать малоснежную зиму.

Можно ждать много снега перед Масленицей.





Листопад — одна из визитных карточек осени. А вот чего, по народной примете, следует ждать, если листья с деревьев облетели не все?

Лето будет сухим.

Весна будет тёплой.

Зима будет холодной.





14 сентября — Сёмин день. (Здесь и далее — по новому стилю, старый минус 13 дней). В этот день отмечается память архимандрита Симеона Столпника. В старину Сёмин день считали началом бабьего лета. И тут срабатывала примета. Попытайтесь угадать, какой будет осень, если 14 сентября будет ясно.

И угадывать нечего: если начало бабьего лета будет ясным, то осень вслед за ним придёт холодная.

Наверное, так: ясный первый день бабьего лета — тёплая осень.

Попытаюсь ткнуть, как говорят, пальцем в небо: ясный Сёмин день — холодная зима.





По дню родителей Иоанна Крестителя Захария и Елисаветы (18 сентября) наши предки опять-таки решали, какими будут осень и зима. Если в этот день у рябины на дереве оставалось ещё много ягод, то…

Осень будет дождливая.

Осень будет сухая.

Осени не будет совсем.





Ещё одна примета связана с конкретным днём — Михайловым (19 сентября). Необходимо в этот день найти осину и наблюдать, как с неё опадают листья. Какой будет зима, указывает то, как лист упадёт — «лицом» или «изнанкой».

Если лист упадёт «лицом» вверх, то зима будет тёплая, а «изнанкой» вверх — студёная.

Если лист упадёт «лицом» вверх, то зима будет студёная, а если «изнанкой» вверх — тёплая.

Если лист упадёт с осины в начале осени и не важно, какой стороной, то значит, что зима будет долгой и холодной.





О предстоящей зиме судили и по шелухе на луке, уборка которого проходила в первых числах сентября. Итак, какой будет предстоящая зима, если шелухи на луке много?

Шелухи много, значит, зима будет морозной — лук таким образом «оделся» потеплее.

Шелухи на луке много, значит, зима будет тёплой — лук таким образом утеплился на холодную весну, которая придёт вслед за тёплой зимой.

Шелухи на луке много, но она вся быстро осыпалась, значит, зима будет неопределённая — то холод, то оттепель.





В старину особенным днём для охотников считалось 25 сентября. Этот день называли Артамон Змеевик: утверждалось, что именно сейчас змеи ползут в леса, чтобы уйти на зиму в норы. Примета для охотников же была такая: если в этот день добыть хотя бы зайца, то… Что тогда будет?

Змея тебя не укусит всё следующее лето.

Ружьё не даст осечку в этом охотничьем сезоне ни разу.

То тебе будет сопутствовать удача во всех начинаниях.





А вот через три дня после Змеевика приходит Никита Гусятник (28 сентября). В этот день в деревнях обычно начинался забой гусей. Поэтому и примета была связана с гусями. Какая же примета из перечисленных «работала», по мнению предков, на ближайшие дни.

Если гусь стал товарищем свинье, то значит, что в ближайшее время пройдёт дождь.

Если гусь стоит над лужей, поджимая одну ногу, значит, в ближайшее время будет мороз; если полощется в воде — тепло.

Если гусь нос под крыло прячет — быть ранней зиме, а если гусь заговорил с тобой — знать, хорошо ты Никиту Гусятника отметил.





В предпоследний день сентября народная примета советовала присмотреться и прислушаться к сезонным явлениям за окном. Если в этот день тепло и сухо, то зима придёт поздно и будет мягкой. А вот что случится с зимой, если вы вдруг 29 сентября вы услышите гром?

Зима вообще не наступит.

Зима будет малоснежной.

Зима будет белоснежной.





На последний день сентября тоже существует примета. Если в этот день журавли полетят на юг, то на Покров (14 октября по новому стилю, 1 октября — по старому)… Что же будет в таком случае на Покров?

На Покров будет мороз.

На Покров будет солнечная погода.

На Покров будет дождь.

















Бабка на зиму сказала Правильные ответы: 5/10 Метеорологам вы доверяете больше, чем приметам, о которых ничего не знаете. Так держать! Пройти тест еще раз

Бабка на зиму сказала Правильные ответы: 5/10 У вас хорошая логика и обширный кругозор! Пройти тест еще раз

Бабка на зиму сказала Правильные ответы: 5/10 Вы очень проницательный человек. Вам даже Гидромет не нужен! Пройти тест еще раз