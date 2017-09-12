Спасли ногу: врачи помогли школьнице победить рак

16-летней Лизе могли ампутировать ногу — но вместо этого ей поставили протез за 500 тысяч

Лиза Юшкова — красивая девочка, которую не портит даже небольшая хромота. Она идёт по коридору новосибирской клиники Мешалкина, опираясь на руку матери Нины. Девочка борется с болезнью — злокачественной опухолью кости — с 14 лет. В июле прошлого года хирурги центра онкологии и радиотерапии сделали Лизе сложную операцию, вживив внутрь ноги специальный протез — на это устройство новосибирцы собрали около 500 тысяч рублей. Спустя год наблюдений врачи говорят, что можно выдохнуть, так как риск потерять ногу отступил. Подробности лечения Лизы — в статье НГС.НОВОСТИ.

До 14 лет болезни особенно не тревожили Лизу — она занималась лёгкой атлетикой и хорошо бегала, рассказала мама девочки Нина Юшкова. Потом под левым коленом стала видна небольшая шишка, которая не болела и поэтому не сразу смутила семью, — а припухлость списывали на последствия укуса собаки. «Она (Лиза. — М.М.) бегала даже. Пошла в школе к медсестре — та хлопочек сделала, и шишка исчезла, неделю не появлялась», — вспомнила мама.





Вскоре у Лизы случился приступ эпилепсии, и Нина сильно забеспокоилась. Мама отвела дочь в поликлинику, там врачи сделали рентген и сказали, что, вероятно, в ноге злокачественное новообразование. Девочку отправили в детскую больницу скорой помощи на Красном проспекте, где врачи взяли ткань на анализ. Гистологическое исследование подтвердило — это саркома Юинга левой большеберцовой кости.





Лиза с матерью Ниной идут по коридору центра онкологии и радиотерапии клиники Мешалкина





«Хотели нам ногу отнимать, но я, конечно, этого сделать не дала, не позволила», — говорит Нина. Знакомые посоветовали сибирячке обратиться в клинику Мешалкина.





По телефону её записали на консультацию — и так Лиза попала на приём к руководителю центра онкологии и радиотерапии клиники, врач-онкологу Александру Жеравину. Врач предложил заменить поражённый участок кости специальным эндопротезом — устройством, которое ставится внутрь тела.





Шишка в ноге оказалась злокачественной опухолью — Лиза прошла химиотерапию и сложную операцию





«Это заболевание не столь часто встречаемое, это редкая патология. Тем не менее она протекает очень агрессивно, с ранним метастазированием, с очень агрессивным местным течением. Мы имеем дело с опухолью, разрушающей костную ткань», — констатировал онколог.







Без лечения это заболевание смертельно опасно. «Даже при использовании современных лекарственных средств и хирургических методов пятилетняя выживаемость пациентов — около 75 %», — отметили в клинике Мешалкина.







По словам Жеравина, некоторые врачи, не делающие дополнительные исследования, могут назначить пациенту противовоспалительные процедуры и физиотерапию — и это не только не даст результата, но и может ухудшить течение болезни.







Врачам удалось сохранить ногу Лизе — они заменили часть кости специальной конструкцией





Опухоль поразила голеностопный сустав Лизы. «Сложность ещё и в том, что здесь очень мало мягких тканей, которые укрывают сустав и защищают опоронесущие структуры», — заметил доктор. Лизе была показана химиотерапия и непростая операция по замене сустава на искусственный.







В середине прошлого года у клиники ещё не было квот на сам эндопротез — тогда мама девочки обратилась в региональное отделение благотворительного фонда помощи «Русфонд».





За пару месяцев новосибирцы собрали около 500 тысяч рублей на покупку устройства.







«Такие операции являются очень дорогостоящими. Стоимость конструкции приближается к стоимости автомобиля — хорошего, современного. Естественно, что покрыть такие расходы обычными квотами не представляется возможным. И количество квот строго ограничено — и мы не можем охватить всех нуждающихся в этом виде помощи», — объяснил Александр Жеравин. Так называемые «растущие» конструкции (их растягивают по мере роста ребёнка), способные заменить костный сустав, и вовсе стоят до двух миллионов рублей.







«Растущие» конструкции рассчитаны на детей. У Лизы стоит обычный эндопротез, поскольку после 14 лет она перестала активно расти





Лизе «растущий» эндопротез не понадобился — врачи пришли к выводу, что девочка уже не будет активно расти, и сделали операцию. Химиотерапия далась нелегко: по словам матери, Лиза могла не есть и не пить несколько дней. Тем не менее школу она не бросила. Несмотря на то что она находилась на домашнем обучении, Лиза просила маму по возможности отвозить её в школу к одноклассникам. Сейчас она уже учится в 10-м классе.





Доктор заверил — прогноз для Лизы очень хороший, хотя её походку нельзя назвать идеальной, девочка немного хромает. «Да, идеальной походки нет. И сложно добиться эффекта, как до болезни, но тем не менее — это своя нога. После операции у нас каких-то проблем не возникло с Лизой — достаточно хорошо она восстанавливалась. Но очевидно, что девочка до сих пор щадит ногу», — оценил руководитель центра онкологии и радиотерапии.







Лиза ходит не идеально, но врачи подчёркивают, что главным было сохранить её ногу





Сама Лиза рассказала, что спустя два дня после операции она встала на ногу, а через пару месяцев начала сама ходить. Она призналась, что и правда боится наступать на неё полностью. По словам врача, дело не только в психологическом барьере.





«Естественно, мы не рассчитываем на то, что мы повторяем природу в воссоздании суставов — есть отклонения, которые не позволяют суставу функционировать как до заболевания», — пояснил он.







Александр Жеравин показывает девушку, которой поставили эндопротез в плечо. Она не только может двигать им, но и играет на пианино — специально записала для доктора видео





Лизу наблюдают онкогематолог и онкоортопед — она приезжает на приём раз в три месяца. Александр Жеравин добавил, что некоторые пациенты с такими патологиями, уезжающие лечиться в московские больницы, лишены возможности так часто приезжать на консультации. Это опасно, поскольку медики могут вовремя не заметить осложнения или воспалительные процессы, возникающие у ослабленного химией организма.





Но врач признал, что за Уралом дефицит не только квот, но и специалистов-онкоортопедов. По его словам, кроме центра клиники Мешалкина такие операции могут сделать в Томском НИИ онкологии и Иркутском онкодиспансере.







Недавно врачи новосибирского центра нейрохирургии тоже поделились историей спасения мужчины с опасной болезнью, которая встречается у одного из ста тысяч пациентов. Мужчина постоянно спотыкался и думал, что проблемы в ногах, а оказалось, что у него редкая аномалия в позвоночнике.