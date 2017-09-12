Спасли ногу: врачи помогли школьнице победить рак

16-летней Лизе могли ампутировать ногу — но вместо этого ей поставили протез за 500 тысяч

Лиза Юшкова заболела в 14 лет  
Лиза Юшкова заболела в 14 лет  

Лиза Юшкова — красивая девочка, которую не портит даже небольшая хромота. Она идёт по коридору новосибирской клиники Мешалкина, опираясь на руку матери Нины. Девочка борется с болезнью — злокачественной опухолью кости — с 14 лет. В июле прошлого года хирурги центра онкологии и радиотерапии сделали Лизе сложную операцию, вживив внутрь ноги специальный протез — на это устройство новосибирцы собрали около 500 тысяч рублей. Спустя год наблюдений врачи говорят, что можно выдохнуть, так как риск потерять ногу отступил. Подробности лечения Лизы — в статье НГС.НОВОСТИ. 

До 14 лет болезни особенно не тревожили Лизу — она занималась лёгкой атлетикой и хорошо бегала, рассказала мама девочки Нина Юшкова. Потом под левым коленом стала видна небольшая шишка, которая не болела и поэтому не сразу смутила семью, — а припухлость списывали на последствия укуса собаки. «Она (Лиза. — М.М.) бегала даже. Пошла в школе к медсестре — та хлопочек сделала, и шишка исчезла, неделю не появлялась», — вспомнила мама.


Вскоре у Лизы случился приступ эпилепсии, и Нина сильно забеспокоилась. Мама отвела дочь в поликлинику, там врачи сделали рентген и сказали, что, вероятно, в ноге злокачественное новообразование. Девочку отправили в детскую больницу скорой помощи на Красном проспекте, где врачи взяли ткань на анализ. Гистологическое исследование подтвердило — это саркома Юинга левой большеберцовой кости. 


Лиза с матерью Ниной идут по коридору центра онкологии и радиотерапии клиники Мешалкина
Лиза с матерью Ниной идут по коридору центра онкологии и радиотерапии клиники Мешалкина


«Хотели нам ногу отнимать, но я, конечно, этого сделать не дала, не позволила», — говорит Нина. Знакомые посоветовали сибирячке обратиться в клинику Мешалкина. 


По телефону её записали на консультацию — и так Лиза попала на приём к руководителю центра онкологии и радиотерапии клиники, врач-онкологу Александру Жеравину. Врач предложил заменить поражённый участок кости специальным эндопротезом — устройством, которое ставится внутрь тела.


Шишка в ноге оказалась злокачественной опухолью — Лиза прошла химиотерапию и сложную операцию 
Шишка в ноге оказалась злокачественной опухолью — Лиза прошла химиотерапию и сложную операцию 


«Это заболевание не столь часто встречаемое, это редкая патология. Тем не менее она протекает очень агрессивно, с ранним метастазированием, с очень агрессивным местным течением. Мы имеем дело с опухолью, разрушающей костную ткань», — констатировал онколог.


Без лечения это заболевание смертельно опасно. «Даже при использовании современных лекарственных средств и хирургических методов пятилетняя выживаемость пациентов — около 75 %», — отметили в клинике Мешалкина.


По словам Жеравина, некоторые врачи, не делающие дополнительные исследования, могут назначить пациенту противовоспалительные процедуры и физиотерапию — и это не только не даст результата, но и может ухудшить течение болезни.


Врачам удалось сохранить ногу Лизе — они заменили часть кости специальной конструкцией
Врачам удалось сохранить ногу Лизе — они заменили часть кости специальной конструкцией


Опухоль поразила голеностопный сустав Лизы. «Сложность ещё и в том, что здесь очень мало мягких тканей, которые укрывают сустав и защищают опоронесущие структуры», — заметил доктор. Лизе была показана химиотерапия и непростая операция по замене сустава на искусственный. 


В середине прошлого года у клиники ещё не было квот на сам эндопротез — тогда мама девочки обратилась в региональное отделение благотворительного фонда помощи «Русфонд». 


За пару месяцев новосибирцы собрали около 500 тысяч рублей на покупку устройства.


«Такие операции являются очень дорогостоящими. Стоимость конструкции приближается к стоимости автомобиля — хорошего, современного. Естественно, что покрыть такие расходы обычными квотами не представляется возможным. И количество квот строго ограничено — и мы не можем охватить всех нуждающихся в этом виде помощи», — объяснил Александр Жеравин. Так называемые «растущие» конструкции (их растягивают по мере роста ребёнка), способные заменить костный сустав, и вовсе стоят до двух миллионов рублей.


«Растущие» конструкции рассчитаны на детей. У Лизы стоит обычный эндопротез, поскольку после 14 лет она перестала активно расти
«Растущие» конструкции рассчитаны на детей. У Лизы стоит обычный эндопротез, поскольку после 14 лет она перестала активно расти


Лизе «растущий» эндопротез не понадобился — врачи пришли к выводу, что девочка уже не будет активно расти, и сделали операцию. Химиотерапия далась нелегко: по словам матери, Лиза могла не есть и не пить несколько дней. Тем не менее школу она не бросила. Несмотря на то что она находилась на домашнем обучении, Лиза просила маму по возможности отвозить её в школу к одноклассникам. Сейчас она уже учится в 10-м классе.


Доктор заверил — прогноз для Лизы очень хороший, хотя её походку нельзя назвать идеальной, девочка немного хромает. «Да, идеальной походки нет. И сложно добиться эффекта, как до болезни, но тем не менее — это своя нога. После операции у нас каких-то проблем не возникло с Лизой — достаточно хорошо она восстанавливалась. Но очевидно, что девочка до сих пор щадит ногу», — оценил руководитель центра онкологии и радиотерапии.


Лиза ходит не идеально, но врачи подчёркивают, что главным было сохранить её ногу
Лиза ходит не идеально, но врачи подчёркивают, что главным было сохранить её ногу


Сама Лиза рассказала, что спустя два дня после операции она встала на ногу, а через пару месяцев начала сама ходить. Она призналась, что и правда боится наступать на неё полностью. По словам врача, дело не только в психологическом барьере. 


«Естественно, мы не рассчитываем на то, что мы повторяем природу в воссоздании суставов — есть отклонения, которые не позволяют суставу функционировать как до заболевания», — пояснил он. 


Александр Жеравин показывает девушку, которой поставили эндопротез в плечо. Она не только может двигать им, но и играет на пианино — специально записала для доктора видео
Александр Жеравин показывает девушку, которой поставили эндопротез в плечо. Она не только может двигать им, но и играет на пианино — специально записала для доктора видео


Лизу наблюдают онкогематолог и онкоортопед — она приезжает на приём раз в три месяца. Александр Жеравин добавил, что некоторые пациенты с такими патологиями, уезжающие лечиться в московские больницы, лишены возможности так часто приезжать на консультации. Это опасно, поскольку медики могут вовремя не заметить осложнения или воспалительные процессы, возникающие у ослабленного химией организма. 


Но врач признал, что за Уралом дефицит не только квот, но и специалистов-онкоортопедов. По его словам, кроме центра клиники Мешалкина такие операции могут сделать в Томском НИИ онкологии и Иркутском онкодиспансере. 


Недавно врачи новосибирского центра нейрохирургии тоже поделились историей спасения мужчины с опасной болезнью, которая встречается у одного из ста тысяч пациентов. Мужчина постоянно спотыкался и думал, что проблемы в ногах, а оказалось, что у него редкая аномалия в позвоночнике

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