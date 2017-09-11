Тест: не хлопнуть ли нам по рюмашке?

Сегодня — День трезвости: НГС предлагает проверить, что вы знаете об алкоголе

11 сентября в России отмечают (кто как может, разумеется) Всероссийский день трезвости. И что бы нам ни говорили о вреде алкоголя, статистика неумолима — человек неисправим и пить не бросит, за редким исключением, примерно никогда. Без сомнений согласившись с тем, что алкоголь — это враг человека, а врага нужно знать в лицо, наши коллеги с портала Е1 собрали несколько фактов об алкоголе и попытались грамотно их истолковать. Проверяйте себя!


 


Прочтений: 5793
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (72)72
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено