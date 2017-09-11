Тест: не хлопнуть ли нам по рюмашке?

11 сентября в России отмечают (кто как может, разумеется) Всероссийский день трезвости. И что бы нам ни говорили о вреде алкоголя, статистика неумолима — человек неисправим и пить не бросит, за редким исключением, примерно никогда. Без сомнений согласившись с тем, что алкоголь — это враг человека, а врага нужно знать в лицо, наши коллеги с портала Е1 собрали несколько фактов об алкоголе и попытались грамотно их истолковать. Проверяйте себя!