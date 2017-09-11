Поезженные машины: «копейка», ты космос!

Вечный автомобиль АВТОВАЗа: стоит 15–30 тысяч рублей, до сих пор ездит и ремонтируется кувалдой

Сегодня в свежем выпуске рубрики НГС.АВТО о старых машинах — легендарная «копейка» ВАЗ-2101. Автомобильное изделие номер 1 времён Советского Союза и сейчас играет немаловажную роль на вторичном рынке. Машин до сих пор много, а стоят они сущие копейки — вот и стала «копейка» своего рода входным билетом в мир авто для малообеспеченной публики. О текущих ценах и предложениях на рынке — в материале НГС.АВТО.


Поезженные машины: «копейка», ты космос! (фото)


Об истории ВАЗ-2101 написано и рассказано уже довольно много, так что просто напомню, что «жигулевская» классика появилась в 1970 году на базе автомобиля Fiat 124 после строительства завода «АвтоВАЗ» по контракту с итальянцами. Седан выпускался до 1988 года и стал символом настоящей массовой автомобилизации в СССР. Вместе с ВАЗ-2101 выпускались родственные ВАЗ-2102 (универсал) и ВАЗ-2103 (люкс-версия). Суммарно тираж этого семейства составил порядка 6,8 млн штук. 


Так что же сегодня представляет собой предложение по ВАЗ-2101 на новосибирском вторичном рынке? Автомобилей действительно до сих пор осталось много, объём рынка сравним, например, с такой известной моделью, как Toyota Probox. 



Поезженные машины: «копейка», ты космос! (фото)


Самые старые экземпляры «копейки» начала 70-х уже практически перешли в категорию раритетов и ценятся больше всего, особенно если сохранились в хорошем состоянии или качественно отреставрированы. У ранних «чистопородных» экземпляров ВАЗ-2101 белые подфарники, единственное боковое круглое зеркало с водительской стороны, клыки на бамперах... 



Поезженные машины: «копейка», ты космос! (фото)


... красные отражатели в хромированной окантовке под каждым задним фонарём, надпись «Жигули» курсивом 60-х годов... 



Поезженные машины: «копейка», ты космос! (фото)


...рулевое колесо с дополнительным хромированным ободком гудка. Стоят такие экземпляры от 150 000 рублей и выше. В автомобилях внешне сохранены все оригинальные детали, салон приведён в порядок, агрегаты исправны, на лакокрасочном покрытии нет никаких дефектов.  



Поезженные машины: «копейка», ты космос! (фото)


Поздние модификации ВАЗ-21011, ВАЗ-21013 периода 80-х годов ценятся меньше. У них оранжевые подфарники, рулевое колесо без второго обода...



Поезженные машины: «копейка», ты космос! (фото)


...бамперы без клыков, сзади белый фонарь заднего хода с правой стороны и бездушная надпись «LADA». В аналогичном хорошем состоянии за такие авто просят до 150 000 рублей. 



Поезженные машины: «копейка», ты космос! (фото)


Экземпляры всех лет, но в состоянии «как есть» со следами умеренного износа стоят уже гораздо дешевле. За 50 000 можно купить «копейку» в оригинальном оснащении, но с различными потертостями, вмятинами, дефектами салона, «рыжиками» по порогам и крыльям. 



Поезженные машины: «копейка», ты космос! (фото)


За 30 000 рублей рынок предлагает автомобили с аналогичными дефектами и со всевозможными переделками в стиле «колхоз-тюнинг». У автомобиля могут быть заменены сиденья, установлен современный пластиковый руль, утеряны оригинальные колёсные колпаки. Все машины на ходу, агрегаты в удовлетворительном состоянии. На таком экземпляре можно передвигаться, что-то перевозить, а в случае чего — починить с помощью кувалды и доброго слова в любой мастерской.  



Поезженные машины: «копейка», ты космос! (фото)


За 15 000 рублей можно купить довольно уставшую «копейку» с теми или иными проблемами в двигателе, коробке или подвеске. Могут иметься значительные очаги коррозии. Такие автомобили бывают на ходу, но больше подходят под утилизацию. И наконец, за 8000–9000 рублей можно найти крайнее «агрегатное» состояние автомобиля — не на ходу, исключительно под утилизацию. Главное, чтобы сохранились документы и основные узлы и агрегаты машины, пусть и в нерабочем состоянии.



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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