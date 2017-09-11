В ссылку за миллион

Молодая выпускница меда уехала работать в село — миллион ей дали только после судов и жалоб Путину

Новосибирскому терапевту Екатерине Дармокрик удалось отсудить 1 млн рублей у минздрава НСО и Федерального фонда ОМС, который девушка должна была получить по программе «Земский доктор» в конце 2015 года. Власти объясняли, что не могли заплатить врачу, поскольку в бюджете закончились деньги: они рассчитывали только на сто врачей, а Екатерина подала документы 104-й. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила подробности истории.

Дело 30-летней Екатерины Дармокрик сначала рассматривали в Центральном районном суде Новосибирска. Судья признал, что девушка может претендовать на компенсацию в 1 млн рублей — такую сумму обещают всем молодым врачам, уезжающим в отдалённые районы НСО по программе «Земский доктор».







По информации суда, врачу отказали в деньгах «в связи с использованием лимитов бюджетных ассигнований» на эту выплату — то есть в бюджете попросту закончились деньги на эти цели.







Представители минздрава Новосибирской области и Федерального фонда обязательного медицинского страхования обжаловали решение в областном суде. Но там оставили решение без изменения, и теперь властям придётся выплатить Екатерине миллион.







Как рассказала НГС.НОВОСТИ Екатерина Дармокрик, она закончила Новосибирский государственный медицинский университет в 2014 году, а в 2015 году прошла интернатуру по терапии. По программе «Земский доктор» девушка отправилась работать терапевтом в райцентр в 430 км от Новосибирска — в Баганскую центральную районную больницу. Документы она подала 5 ноября 2015 года.







«На данный момент ровно 2 года я отработала — и пока останусь там работать. Я не местная [в Багане] — и специально поехала в этот район именно за миллионом по этой программе. Устроилась на работу 7 сентября 2015 года, а 5 ноября отдала документы. Как мне потом отвечали из минздрава — я была 104-я, а было всего 100 миллионов [на всех]», — описала терапевт.







Она подчеркнула, что её не предупреждали о том, что лимиты могут закончиться, если подать документы в ноябре. Девушка напомнила, что 1 млн рублей по правилам программы ей должны были заплатить до конца ноября 2015 года.







До и во время судебного процесса Екатерина три раза писала в приёмную президента России Владимира Путина.







«Конечно, мне хочется получить свой миллион — я поэтому за него так настойчиво и борюсь. Когда я писала письмо президенту — я писала о том, что про программу много говорят по телевизору, как это всё красиво и хорошо, как все радуются.







И написала: "Лучше покажите меня и таких, как я, которые не получили эти деньги". Это очень унизительно — ты им пишешь, а они в ответ… Например, замгубернатора мне отвечал, что я не имею права получать эти деньги, зато имею право ездить на [общественном] транспорте в деревне. А у меня всё там в шаговой доступности», — возмутилась терапевт.







Екатерина Дармокрик добавила, что по закону она должна отработать пять лет — и пока ей нравится там трудиться. Девушка не уточнила, на что именно ей нужен миллион, но отметила, что по закону она может потратить эти деньги как угодно.





Муж Екатерины работает здесь же, в Баганской ЦРБ, — он закончил НГМУ на год раньше и успел попасть в сотню молодых врачей, получивших миллион по «Земскому доктору».







Она отметила, что не боится проблем на работе из-за судебного разбирательства — «начальство идёт навстречу».







В министерстве здравоохранения НСО пояснили, что на программу «Земский доктор» в 2015 году было запланировано 100 млн рублей, которых хватило на сотню договоров с медиками.







«Ко времени обращения Е.А. Дармокрик в ноябре 2015 года указанные договоры были заключены в полном объёме, лимиты бюджетных средств исчерпаны», — отметили в пресс-службе минздрава.







На тот момент в Новосибирской области действовал закон, который не позволял выплатить деньги врачу, не успевшему войти в сотню. В конце 2016 года в закон внесены изменения — и молодой врач, который переехал в село, может получить деньги и в следующем году. Но в минздраве подчеркнули, что специалисты становятся участниками программы только после того, как предоставили все документы.







«В 2016 и 2017 годах было увеличено количество квот для участия в программе (до 125 ежегодно)», — заключили в министерстве.







Случай Екатерины Дармокрик — не единственный в истории «Земского доктора». Несколько лет назад врач ультразвуковой диагностики Андрей Чучкалов публично пожаловался, что ему отказали в обещанном миллионе, хотя он с женой и дочкой переехал жить и работать из Новосибирска в село Довольное. Тогда власти также объяснили ситуацию исчерпанным лимитом в бюджете.







Этой весной губернатор подписал постановление, в котором пообещал выплатить 125 врачам по 1 млн рублей. В 2016 году по 1 млн получили 109 врачей, которые устроились в 22 больницы Новосибирской области.