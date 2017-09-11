14 братьев Новосибирска: Минск

Город,  в котором советское прошлое соединилось с современной Россией, которую мы потеряли

У Новосибирска 14 городов-побратимов по всему миру: от Америки до Японии. Мы решили, что это отличный повод рассказать об интересных и родственных нам уголках планеты — НГС.НОВОСТИ запустили серию фоторепортажей о городах-побратимах «14 братьев Новосибирска». Каждую неделю мы рассказываем о новом городе. В прошлых материалах мы познакомили читателей с Ереваном и Ошем. Сегодня наш рассказа о Минске — самой русской столице иностранного государства с более чем 1000-летней историей, от которой мало что осталось.

 

Здание на проспекте Независимости 
Здание на проспекте Независимости 


Минск — древний город с непростой историей. Первые упоминания о нём относятся ещё к XI веку, однако, гуляя по его улицам, вы вряд ли заметите этот возраст. Первое, что видит турист, приезжающий в Минск на железнодорожный вокзал (туда же приходят автобусы из аэропорта), — это помпезные здания послевоенной постройки — архитектура, которую в изобилии можно найти и в Москве, и в других крупных российских городах. 


Костел Святого Симеона и Святой Елены
Костел Святого Симеона и Святой Елены


Так уж получилось, что на протяжении всей своей истории Минск неоднократно переходил из рук в руки. В средневековье город  входил в состав княжества Литовского и Польского, однако уже в середине XVII века здесь впервые появилась российская армия — войска под предводительством российского царя Алексея Михайловича (отец Петра I) заняли город в 1654 году.

  

Кафедральный собор Сошествия Святого Духа
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа


Удержать тогда Минск российское государство не смогло, и город опять перешёл в руки поляков. Потом в дело вступили шведы, которые взяли Минск с боем в 1708-м, чтобы через год сдать его русским войскам. Окончательно в состав Российской империи Минск вошёл, впрочем, только к концу XVIII века. 


Мемориал «Яма»
Мемориал «Яма»


Но и после этого покой в этом городе так и не наступил. Минск был сильно разрушен ещё раз во время Отечественной войны 1812-го года, а затем ещё раз — во время Великой Отечественной войны. Памятью о последней страшной войне служит монумент, который установлен  в маленьком сквере на Заславской улице. Сквер разбит на месте оврага — ямы, где в 1942 году в один день были расстреляны и засыпаны землей больше 5 тысяч евреев. 


«Ворота» Минска — начало улицы Кирова, которая выходит прямо к вокзалу
«Ворота» Минска — начало улицы Кирова, которая выходит прямо к вокзалу


Сегодня Минск — город с почти 2-миллионным населением, однако благодаря довольно компактному внутреннему устройству он покажется жителю Новосибирска, возможно, даже поменьше. Впрочем, что точно покажется знакомым, так это широченный проспект Независимости (ранее проспект Франциска Скорины, а ещё ранее — проспект Ленина).


Элементы декора жилого дома
Элементы декора жилого дома


Эта знакомая любому жителю России архитектура вместе с повсеместно используемым русским языком делает Минск самой русской из всех иностранных столиц. Единственное, что будет вам напоминать здесь о том, что вы всё-таки находитесь за границей, — это таблички и вывески на белорусском языке. 


Вывеска вокзала «Минск-Пассажирский» на белорусском языке
Вывеска вокзала «Минск-Пассажирский» на белорусском языке


Смотрится это немного странно, поскольку обозреватель НГС.НОВОСТИ, который бывал в Минске дважды, ни разу не слышал — ни на улице, ни в общественном транспорте, — чтобы кто-то здесь говорил по-белорусски.


В минском метро
В минском метро


Тем не менее есть здесь и отличия, хотя они не сразу бросаются в глаза.  Первое, что может удивить гостя из России, — это практически отсутствующая в метро торговля. Широкие коридоры, отделанные мрамором, так и просят поставить туда ряды павильонов, но в Минске этого вы не увидите. Более того, местные жители всерьёз не понимают, зачем вообще это нужно.


«Самое первое впечатление — просторные свободные улицы, проспекты, не заставленные киосками, не завешанными вывесками. Везде чисто и немноголюдно», — вспоминает сибирячка Наталья Решетникова, которая была в Минске зимой 2015 года. 


На проспекте Независимости
На проспекте Независимости


Ещё одна вещь, которую не сразу замечаешь, — это чистота. Причём это касается не только центра и основных магистралей — чистыми здесь оказываются и дворы. Детские качели, лавочки и прочее благоустройство может быть очевидно старым, но всё исправно и покрашено. Это было заметно даже 10 лет назад, когда Минск выглядел по сравнению, например, с Москвой бедным родственником. Жительница Новосибирска Ольга Кочетова рассказывает, что местные жители объяснили ей эту чистоту и ухоженность в частности тем, что асоциальные элементы (бомжи, тунеядцы, нарушители на 15 суток) в Минске активно привлекаются к работе по поддержанию порядка в городе. «Чисто настолько, что пара листиков на тротуаре приводят в восторг — ха, ну, не всё тут идеально», — говорит Ольга.


Вход в одно из многочисленных минских казино
Вход в одно из многочисленных минских казино


Серьёзным подспорьем в развитии современной Белоруссии и её столицы в частности стали разного рода запретительные меры в соседней России. После того как в 2009 году в России была запрещена работа игорных заведений, Минск стал настоящим Лас-Вегасом — казино начали открываться здесь одно за одним. «Реклама казино обрушивается на гостей Белоруссии с первого момента их прибытия в Минск. И сопровождает по городу везде», — делится впечатлениями Валерий Лавский, побывавший в Минске год назад. 


14 братьев Новосибирска: Минск


К чести местных властей нужно заметить, что игорный бизнес здесь почти не выходит за рамки довольно дорогих заведений, рассчитанных на состоятельную публику. Доступных залов с автоматами, где бы проигрывали последние рубли люди, живущие от зарплаты до зарплаты, вы здесь не найдёте.


Скульптура у здания минского цирка
Скульптура у здания минского цирка


Здорово помогли братьям-белоруссам и российские контрсанкции (запрет ввоза в РФ продуктов питания из целого ряда стран, прежде всего из Европы). Белорусские сыры и колбасы существенно расширили присутствие на российском рынке, не говоря уже о всевозможных продуктах, которые в Белоруссии просто переупаковывают. А в побратимский Новосибирск потянулись фуры, ради которых в прошлом году даже устроили ярмарку на площади Ленина.


 
 


В результате сегодня Минск выглядит городом, который, с одной стороны, не испытывает явного недостатка в средствах, с другой — явно не сорит деньгами на возведение каких-то небоскребов, колоссальных торговых центров и прочих примет финансовой избыточности.


Вазоны в парке им. Горького
Вазоны в парке им. Горького


В городе в хорошем состоянии зеленые зоны. При этом их (как, например, парк имени Горького) стараются поддерживать скорее в том виде, в каком они были созданы изначально, а не пытаются создать что-то принципиально новое, скроенное по иностранным образцам. Новосибирец Александр Попов говорит, что ему также понравилась набережная. «Ещё мы ездили в библиотеку, где смотровая площадка на крыше. Короче, мне понравилось — город зелёный, столичный, с крупными домами. Но при этом очень провинциальный», — вспоминает он.


Река Свислочь
Река Свислочь


Кстати, не все знают, что загадочные «Хали-Гали», «Паратрупер»  и «Супер 8» из песни группы «Леприконсы» — это не какие-то экзотические сексуальные позы, а названия аттракционов в этом самом парке.


Знаменитые белорусские драники (в данном случае — с творогом и рыбой)
Знаменитые белорусские драники (в данном случае — с творогом и рыбой)


Ресторанный рынок Минска за последние 10 лет совершил настоящий рывок. В 2006 году на всём проспекте Независимости обозреватель НГС.НОВОСТИ насчитал не больше 10 заведений общепита (среди которых были «Маклоналдс» и «Ростикс»). Сейчас здесь хватает ресторанов на любой вкус. Однако начать, конечно, лучше с заведений местной кухни, каких тут в избытке. Правит бал здесь, разумеется, картошка — самые разные виды драников, цеппелинов (картофельные котлеты с мясной начинкой) стоит попробовать хотя бы раз. Хотя одним разом вы явно не отделаетесь. Плотно поесть в минском ресторане средней руки обойдётся примерно в 300–400 российских рублей.


14 братьев Новосибирска: Минск


Несмотря на схожесть с Россией, не стоит забывать, что это другая страна. В которой, в частности, в ходу собственная валюта — расплатиться рублями здесь не удастся. К счастью, несколько лет назад в Белоруссии была проведена деноминация, так что оперировать в расчетах десятками тысяч рублей не придётся. Нынешний курс белорусского рубля — около 30 российских рублей.


Проспект Независимости
Проспект Независимости


В начале 2010-х из Новосибирска в Минск летал прямой рейс компании «Белавиа», который, в частности, можно было использовать для путешествий в Европу. Обозреватель НГС.НОВОСТИ как-то даже летал этим рейсом с длинной — больше 8 часов — пересадкой в Минске и имел возможность посетить этот город ещё раз. Сейчас прямых рейсов нет. Билет с двумя пересадками стоит около 20 тысяч, с одной (в Москве) — от 22 тысяч рублей.


Пятизвездочный отель Crowne Plaza — цены на номера начинаются здесь с 7800 рублей
Пятизвездочный отель Crowne Plaza — цены на номера начинаются здесь с 7800 рублей


Как в любом крупном городе, в Минске можно сейчас найти самые разные способы ночлега. Например, четырехзвездный «Минск» (расположен в центре, недалеко от парка им Горького) обойдётся в 5 тысяч рублей,  номер в гостинице попроще стоит от 1500 рублей, а простенькую квартиру в центре можно снять за 1200 рублей в сутки. 


Новые автобусы местного производства
Новые автобусы местного производства


Дарья Адамович отдыхала в Минске в прошлом году и с восторгом вспоминает качество работы местного общественного транспорта: «Прям как в Германии. Возможно, нам повезло, но всё приходило как прописано в приложении». К слову, старые автобусы на улицах вы вряд ли найдёте — здешний автозавод давно уже выпускает технику, которая (по крайней мере внешне) ничем не отличается от автобусов в любой развитой стране. 


14 братьев Новосибирска: Минск


В целом в Минск интересно съездить хотя бы раз просто для того, чтобы увидеть Россию в какой-то альтернативной ветке истории. И уже на месте решить для себя — хуже или лучше эта ветка той реальности, в которой живем мы.

Прочтений: 930
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено