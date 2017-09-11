14 братьев Новосибирска: Минск

У Новосибирска 14 городов-побратимов по всему миру: от Америки до Японии. Мы решили, что это отличный повод рассказать об интересных и родственных нам уголках планеты — НГС.НОВОСТИ запустили серию фоторепортажей о городах-побратимах «14 братьев Новосибирска». Каждую неделю мы рассказываем о новом городе. В прошлых материалах мы познакомили читателей с Ереваном и Ошем . Сегодня наш рассказа о Минске — самой русской столице иностранного государства с более чем 1000-летней историей, от которой мало что осталось.





Здание на проспекте Независимости





Минск — древний город с непростой историей. Первые упоминания о нём относятся ещё к XI веку, однако, гуляя по его улицам, вы вряд ли заметите этот возраст. Первое, что видит турист, приезжающий в Минск на железнодорожный вокзал (туда же приходят автобусы из аэропорта), — это помпезные здания послевоенной постройки — архитектура, которую в изобилии можно найти и в Москве, и в других крупных российских городах.





Костел Святого Симеона и Святой Елены





Так уж получилось, что на протяжении всей своей истории Минск неоднократно переходил из рук в руки. В средневековье город входил в состав княжества Литовского и Польского, однако уже в середине XVII века здесь впервые появилась российская армия — войска под предводительством российского царя Алексея Михайловича (отец Петра I) заняли город в 1654 году.





Кафедральный собор Сошествия Святого Духа





Удержать тогда Минск российское государство не смогло, и город опять перешёл в руки поляков. Потом в дело вступили шведы, которые взяли Минск с боем в 1708-м, чтобы через год сдать его русским войскам. Окончательно в состав Российской империи Минск вошёл, впрочем, только к концу XVIII века.







Мемориал «Яма»





Но и после этого покой в этом городе так и не наступил. Минск был сильно разрушен ещё раз во время Отечественной войны 1812-го года, а затем ещё раз — во время Великой Отечественной войны. Памятью о последней страшной войне служит монумент, который установлен в маленьком сквере на Заславской улице. Сквер разбит на месте оврага — ямы, где в 1942 году в один день были расстреляны и засыпаны землей больше 5 тысяч евреев.







«Ворота» Минска — начало улицы Кирова, которая выходит прямо к вокзалу





Сегодня Минск — город с почти 2-миллионным населением, однако благодаря довольно компактному внутреннему устройству он покажется жителю Новосибирска, возможно, даже поменьше. Впрочем, что точно покажется знакомым, так это широченный проспект Независимости (ранее проспект Франциска Скорины, а ещё ранее — проспект Ленина).







Элементы декора жилого дома





Эта знакомая любому жителю России архитектура вместе с повсеместно используемым русским языком делает Минск самой русской из всех иностранных столиц. Единственное, что будет вам напоминать здесь о том, что вы всё-таки находитесь за границей, — это таблички и вывески на белорусском языке.





Вывеска вокзала «Минск-Пассажирский» на белорусском языке





Смотрится это немного странно, поскольку обозреватель НГС.НОВОСТИ, который бывал в Минске дважды, ни разу не слышал — ни на улице, ни в общественном транспорте, — чтобы кто-то здесь говорил по-белорусски.







В минском метро





Тем не менее есть здесь и отличия, хотя они не сразу бросаются в глаза. Первое, что может удивить гостя из России, — это практически отсутствующая в метро торговля. Широкие коридоры, отделанные мрамором, так и просят поставить туда ряды павильонов, но в Минске этого вы не увидите. Более того, местные жители всерьёз не понимают, зачем вообще это нужно.







«Самое первое впечатление — просторные свободные улицы, проспекты, не заставленные киосками, не завешанными вывесками. Везде чисто и немноголюдно», — вспоминает сибирячка Наталья Решетникова, которая была в Минске зимой 2015 года.





На проспекте Независимости





Ещё одна вещь, которую не сразу замечаешь, — это чистота. Причём это касается не только центра и основных магистралей — чистыми здесь оказываются и дворы. Детские качели, лавочки и прочее благоустройство может быть очевидно старым, но всё исправно и покрашено. Это было заметно даже 10 лет назад, когда Минск выглядел по сравнению, например, с Москвой бедным родственником. Жительница Новосибирска Ольга Кочетова рассказывает, что местные жители объяснили ей эту чистоту и ухоженность в частности тем, что асоциальные элементы (бомжи, тунеядцы, нарушители на 15 суток) в Минске активно привлекаются к работе по поддержанию порядка в городе. «Чисто настолько, что пара листиков на тротуаре приводят в восторг — ха, ну, не всё тут идеально», — говорит Ольга.





Вход в одно из многочисленных минских казино





Серьёзным подспорьем в развитии современной Белоруссии и её столицы в частности стали разного рода запретительные меры в соседней России. После того как в 2009 году в России была запрещена работа игорных заведений, Минск стал настоящим Лас-Вегасом — казино начали открываться здесь одно за одним. «Реклама казино обрушивается на гостей Белоруссии с первого момента их прибытия в Минск. И сопровождает по городу везде», — делится впечатлениями Валерий Лавский, побывавший в Минске год назад.









К чести местных властей нужно заметить, что игорный бизнес здесь почти не выходит за рамки довольно дорогих заведений, рассчитанных на состоятельную публику. Доступных залов с автоматами, где бы проигрывали последние рубли люди, живущие от зарплаты до зарплаты, вы здесь не найдёте.





Скульптура у здания минского цирка





Здорово помогли братьям-белоруссам и российские контрсанкции (запрет ввоза в РФ продуктов питания из целого ряда стран, прежде всего из Европы). Белорусские сыры и колбасы существенно расширили присутствие на российском рынке, не говоря уже о всевозможных продуктах, которые в Белоруссии просто переупаковывают. А в побратимский Новосибирск потянулись фуры, ради которых в прошлом году даже устроили ярмарку на площади Ленина.









В результате сегодня Минск выглядит городом, который, с одной стороны, не испытывает явного недостатка в средствах, с другой — явно не сорит деньгами на возведение каких-то небоскребов, колоссальных торговых центров и прочих примет финансовой избыточности.





Вазоны в парке им. Горького





В городе в хорошем состоянии зеленые зоны. При этом их (как, например, парк имени Горького) стараются поддерживать скорее в том виде, в каком они были созданы изначально, а не пытаются создать что-то принципиально новое, скроенное по иностранным образцам. Новосибирец Александр Попов говорит, что ему также понравилась набережная. «Ещё мы ездили в библиотеку, где смотровая площадка на крыше. Короче, мне понравилось — город зелёный, столичный, с крупными домами. Но при этом очень провинциальный», — вспоминает он.





Река Свислочь





Кстати, не все знают, что загадочные «Хали-Гали», «Паратрупер» и «Супер 8» из песни группы «Леприконсы» — это не какие-то экзотические сексуальные позы, а названия аттракционов в этом самом парке.





Знаменитые белорусские драники (в данном случае — с творогом и рыбой)





Ресторанный рынок Минска за последние 10 лет совершил настоящий рывок. В 2006 году на всём проспекте Независимости обозреватель НГС.НОВОСТИ насчитал не больше 10 заведений общепита (среди которых были «Маклоналдс» и «Ростикс»). Сейчас здесь хватает ресторанов на любой вкус. Однако начать, конечно, лучше с заведений местной кухни, каких тут в избытке. Правит бал здесь, разумеется, картошка — самые разные виды драников, цеппелинов (картофельные котлеты с мясной начинкой) стоит попробовать хотя бы раз. Хотя одним разом вы явно не отделаетесь. Плотно поесть в минском ресторане средней руки обойдётся примерно в 300–400 российских рублей.









Несмотря на схожесть с Россией, не стоит забывать, что это другая страна. В которой, в частности, в ходу собственная валюта — расплатиться рублями здесь не удастся. К счастью, несколько лет назад в Белоруссии была проведена деноминация, так что оперировать в расчетах десятками тысяч рублей не придётся. Нынешний курс белорусского рубля — около 30 российских рублей.





Проспект Независимости





В начале 2010-х из Новосибирска в Минск летал прямой рейс компании «Белавиа», который, в частности, можно было использовать для путешествий в Европу. Обозреватель НГС.НОВОСТИ как-то даже летал этим рейсом с длинной — больше 8 часов — пересадкой в Минске и имел возможность посетить этот город ещё раз. Сейчас прямых рейсов нет. Билет с двумя пересадками стоит около 20 тысяч, с одной (в Москве) — от 22 тысяч рублей.





Пятизвездочный отель Crowne Plaza — цены на номера начинаются здесь с 7800 рублей





Как в любом крупном городе, в Минске можно сейчас найти самые разные способы ночлега. Например, четырехзвездный «Минск» (расположен в центре, недалеко от парка им Горького) обойдётся в 5 тысяч рублей, номер в гостинице попроще стоит от 1500 рублей, а простенькую квартиру в центре можно снять за 1200 рублей в сутки.







Новые автобусы местного производства





Дарья Адамович отдыхала в Минске в прошлом году и с восторгом вспоминает качество работы местного общественного транспорта: «Прям как в Германии. Возможно, нам повезло, но всё приходило как прописано в приложении». К слову, старые автобусы на улицах вы вряд ли найдёте — здешний автозавод давно уже выпускает технику, которая (по крайней мере внешне) ничем не отличается от автобусов в любой развитой стране.









В целом в Минск интересно съездить хотя бы раз просто для того, чтобы увидеть Россию в какой-то альтернативной ветке истории. И уже на месте решить для себя — хуже или лучше эта ветка той реальности, в которой живем мы.