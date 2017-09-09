Убегающая красота: 10 фото очаровательных участниц Сибирского фестиваля бега

Юбилейный полумарафон имени Раевича собрал в этом году 1500 участников, больше 400 человек из которых были представительницами прекрасного пола. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили, что эти дамы заслуживают особого внимания, и выбрали 10 фотографий с самыми симпатичными бегуньями и просто спортсменками. 


Убегающая красота: 10 фото очаровательных участниц Сибирского фестиваля бега


Бег на длинные дистанции — штука монотонная и изматывающая. Тем удивительней, как красивой женщине удается оставаться красивой даже на дистанции, удерживая хороший ритм. 


Убегающая красота: 10 фото очаровательных участниц Сибирского фестиваля бега


Убегающая красота: 10 фото очаровательных участниц Сибирского фестиваля бега


Девушки стартовали первыми, на 7 минут раньше мужчин. И с удовольствием позировали перед началом забега.


Убегающая красота: 10 фото очаровательных участниц Сибирского фестиваля бега


Всего на полумарафон в этом году пришли 402 представительницы прекрасного пола.


Убегающая красота: 10 фото очаровательных участниц Сибирского фестиваля бега


Массовый забег — это не только спортивное, но и в каком-то смысле светское мероприятие.


Убегающая красота: 10 фото очаровательных участниц Сибирского фестиваля бега


Любви к бегу оказались покорны дамы самого разного возраста.


Убегающая красота: 10 фото очаровательных участниц Сибирского фестиваля бега


Некоторые, особенно деловые, дамы успевали не только бежать, но и пропагандировать какие-то бренды и бизнесы.

Убегающая красота: 10 фото очаровательных участниц Сибирского фестиваля бега


Красота проявляет себя по-разному. Разве не прекрасна эта буквально летящая над землей девушка?


Убегающая красота: 10 фото очаровательных участниц Сибирского фестиваля бега


Но ничто не сравнится, конечно, с косметическим эффектом, каким сказывается на облике женщины счастье. Например, счастье победы. 


Убегающая красота: 10 фото очаровательных участниц Сибирского фестиваля бега


Спорт и физкультура полезны не только для тех, кто ими занимается. Даже если вы просто смотрите на результат таких занятий, у вас тоже повышается настроение. А это очень полезно для здоровья.


Кстати, еще больше фото с Сибирского фестиваля бега — в специальном фотоальбоме нашей официальной группы «ВКонтакте». А о том, что интересного было на забеге, читайте в нашем онлайн-репортаже.

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