Убегающая красота: 10 фото очаровательных участниц Сибирского фестиваля бега
Юбилейный полумарафон имени Раевича собрал в этом году 1500 участников, больше 400 человек из которых были представительницами прекрасного пола. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили, что эти дамы заслуживают особого внимания, и выбрали 10 фотографий с самыми симпатичными бегуньями и просто спортсменками.
Бег на длинные дистанции — штука монотонная и изматывающая. Тем удивительней, как красивой женщине удается оставаться красивой даже на дистанции, удерживая хороший ритм.
Девушки стартовали первыми, на 7 минут раньше мужчин. И с удовольствием позировали перед началом забега.
Всего на полумарафон в этом году пришли 402 представительницы прекрасного пола.
Массовый забег — это не только спортивное, но и в каком-то смысле светское мероприятие.
Любви к бегу оказались покорны дамы самого разного возраста.
Некоторые, особенно деловые, дамы успевали не только бежать, но и пропагандировать какие-то бренды и бизнесы.
Красота проявляет себя по-разному. Разве не прекрасна эта буквально летящая над землей девушка?
Но ничто не сравнится, конечно, с косметическим эффектом, каким сказывается на облике женщины счастье. Например, счастье победы.
Спорт и физкультура полезны не только для тех, кто ими занимается. Даже если вы просто смотрите на результат таких занятий, у вас тоже повышается настроение. А это очень полезно для здоровья.
Кстати, еще больше фото с Сибирского фестиваля бега — в специальном фотоальбоме нашей официальной группы «ВКонтакте». А о том, что интересного было на забеге, читайте в нашем онлайн-репортаже.
Стас Соколов
Фото автора (1, 7–9), Александра Ощепкова (2–6, 10)