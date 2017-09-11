Меценаты с большой дороги

На улицах города давно ходят волонтёры, собирающие деньги от имени известного российского благотворительного фонда «Русфонд». В сентябре грянул скандал: новосибирские представители «Русфонда» назвали этих людей мошенниками, так как их организация сбор денег на улицах города никогда не проводила и не проводит. После этого люди с прозрачными коробками пропали — однако их место тут же заняли другие, точно так же собирающие деньги на лечение больных детей. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попытался выяснить, кто они, для кого собирают деньги и что скрывают от новосибирцев. Подробности — в нашем репортаже.

На улицах города появились волонтёры, собирающие деньги для больных детей от имени российского благотворительного фонда «Русфонд». Как рассказали очевидцы, деньги собирают в прозрачные кубы-копилки, на которых написано «Русфонд» — чаще всего замечали сборщиков денег на площади Калинина, площади Маркса и в Первомайском сквере.





«Те люди, у кого на ящиках написано "Русфонд", — мошенники. В этом я уверена на сто процентов. "Русфонд" никогда не собирает средства на улицах в прозрачные ящики.





Да и вообще крупные фонды такое не практикуют. Это неэффективно, это очень себя дискредитировало, да и процедура [сбора денег на улице], если делать всё по правилам, очень сложна», — заявила руководитель новосибирского бюро «Русфонда» Екатерина Кузнецова.





После этого официального заявления «Русфонда» в социальных сетях волонтёры с их «фирменными» кубами с улиц пропали — однако их место быстро заняли другие. На человека с прозрачным кубом корреспондент НГС.НОВОСТИ наткнулся на площади Ленина возле здания Центробанка. Сергей, так представился волонтёр, собирал деньги для благотворительного фонда «Ореол» на помощь детям с диагнозом ДЦП, малоимущим семьям и матерям-одиночкам.





Прохожим Сергей показывает документы, которые якобы доказывают, что «Ореол» работает легально





По словам волонтёра, фонд «Ореол» существует сам по себе и не работает ни от какой организации, в том числе и религиозной. Для подтверждения своих слов Сергей продемонстрировал несколько документов с адресом офиса — улица Кавалерийская, 458, страница в соцсети и телефон координатора Елизаветы Павловской. Директором фонда по этим документам является Алексей Владимирович Павловский.





«Собранные средства идут на развитие благотворительных акций в помощь матерям и их детям, а также на организацию фонда (аренда офиса, благотворительного склада и бухгалтера)», — сказано в документах.





Заинтересовавшись, автор попытался связаться с координатором фонда — Елизаветой Павловской. Однако трубку подняла пенсионерка, которая о фонде ничего не слышала. Как позднее выяснилось, в документах, которые показывают волонтёры, случайно или специально переставлены местами цифры в телефонном номере. Не сумев дозвониться, корреспондент НГС.НОВОСТИ отправился в офис по адресам, указанным в документах, — улица Кавалерийская, 458, 3-й этаж, офис 24, а также по адресу на улице Рельсовой, который значится за благотворительным фондом в системе «СПАРК-Интерфакс».





Дверь 21-го офиса на улице Восход, 1«а» никто не открыл. В этом подвальном помещении, как указано в документах волонтёра, находится склад фонда. Люди обнаружились по другому адресу — на Кавалерийской.





Волонтёр Сергей заявил НГС.НОВОСТИ, что собирает деньги на лечение детей с ДЦП





Трёхэтажное здание автоцентра «Дельфин» на улице Кавалерийской спряталось глубоко в частном секторе и никак не напоминает место, где может быть какой-нибудь офис. Дверь под номером 24 была открыта, а за ней обнаружилось большое помещение — с диванами, кухонным столом, утюгом, какой-то домашней утварью, работающим в режиме телевизора ноутбуком… Обстановка была скорее жилой, нежели офисной. На шум открывающейся двери выскочили двое: уже известный автору волонтёр Сергей, лежавший на диване, и ещё один молодой человек в чёрном, уточнивший, что он тут живёт. Пока Сергей дозванивался до своих начальников, парень в чёрном сел перед ноутбуком, по которому шёл фильм «Великая стена», и начал монотонно раскачиваться взад-вперёд. Через какое-то время корреспонденту НГС.НОВОСТИ удалось получить настоящий номер телефона директора фонда Алексея Павловского.







В здании автоцентра на третьем этаже расположилась комната, где живут волонтёры, собирающие деньги от фонда





После этого корреспондент НГС.НОВОСТИ отправился по третьему адресу, который фигурирует в «СПАРК-Интерфакс» как официальный адрес фонда. Однако на улице Рельсовой, 8 обнаружил обшарпанную хрущёвку, нужную квартиру в которой уже семь лет, по их собственному признанию, снимает молодая пара жильцов из Средней Азии. Об «Ореоле» они ничего не слышали.







Пятиэтажка на улице Рельсовой, 8, где в квартире на первом этаже официально зарегистрирован БФ «Ореол»





На звонок по телефону Алексея Павловского ответила его супруга Елизавета. Девушка уточнила, что является соучредителем «Ореола», и категорично отвергла связь фонда с религиозными или другими организациями. Сбор же денег на улице девушка считает абсолютно нормальной формой дохода фонда. «Я наоборот — за [ящики для сбора денег]. Раньше мы помогали и детским домам.





А на данный момент <…> люди обращаются [за помощью], знают меня лично… Всё [происходит] через личное общение, как сарафанное радио.





У нас порядка 18 детей с ДЦП. Мы с ними дружим, я езжу к ним домой», — рассказала соучредитель фонда «Ореол» Елизавета Сергеевна Павловская. К помещению на улице Кавалерийской, заявила собеседница, фонд отношения не имеет.





На вопрос о том, много ли собранных денег уходит на зарплаты сотрудников фонда, Павловская уточнила: доход в их семье идёт от другого — она время от времени подрабатывает юристом и фотографом, а директор фонда Алексей — обычным курьером.





По данным системы «СПАРК-Интерфакс», которые изучил автор, Алексей Павловский имеет отношение не только к фонду «Ореол», который организован в 2016 году, но и к созданному в 2014 году благотворительному фонду «Закон успеха». О методах работы «Закона успеха», который появился при протестантской церкви Сибирский Христианский центр, НГС.НОВОСТИ рассказывали в декабре 2016 года. О том, что семья Павловских может иметь непосредственное отношение к церкви, говорят их многочисленные фотографии с церковных проповедей и хештеги #СХЦ.





«Не помню, чтобы уважающие себя фонды собирали средства именно так. Всегда есть конкретная цель — человек или проект, даже в той же широкой теме — онкологии… Например, строительство центра, какая-то дополнительная программа для детей-сирот или что-то ещё», — объяснила представитель «Русфонда» Екатерина Кузнецова методы работы легальных благотворителей.





В областной полиции пояснили, что волонтёров подобных фондов сложно привлечь к ответственности — все документы у них обычно оформлены правильно. Но если сборщики денег будут прикрываться названием известного фонда, это будет считаться нарушением закона — в ведомстве уточнили, что в таком случае есть повод для проверки по факту мошенничества. Однако пока, резюмировали в полиции, заявлений с просьбой проверить волонтёров им не поступало.