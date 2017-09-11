Меценаты с большой дороги
Расследование НГС: кто собирает деньги для больных детей на улицах Новосибирска
На улицах города давно ходят волонтёры, собирающие деньги от имени известного российского благотворительного фонда «Русфонд». В сентябре грянул скандал: новосибирские представители «Русфонда» назвали этих людей мошенниками, так как их организация сбор денег на улицах города никогда не проводила и не проводит. После этого люди с прозрачными коробками пропали — однако их место тут же заняли другие, точно так же собирающие деньги на лечение больных детей. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попытался выяснить, кто они, для кого собирают деньги и что скрывают от новосибирцев. Подробности — в нашем репортаже.
На улицах города появились волонтёры, собирающие деньги для больных детей от имени российского благотворительного фонда «Русфонд». Как рассказали очевидцы, деньги собирают в прозрачные кубы-копилки, на которых написано «Русфонд» — чаще всего замечали сборщиков денег на площади Калинина, площади Маркса и в Первомайском сквере.
«Те люди, у кого на ящиках написано "Русфонд", — мошенники. В этом я уверена на сто процентов. "Русфонд" никогда не собирает средства на улицах в прозрачные ящики.
Да и вообще крупные фонды такое не практикуют. Это неэффективно, это очень себя дискредитировало, да и процедура [сбора денег на улице], если делать всё по правилам, очень сложна», — заявила руководитель новосибирского бюро «Русфонда» Екатерина Кузнецова.
После этого официального заявления «Русфонда» в социальных сетях волонтёры с их «фирменными» кубами с улиц пропали — однако их место быстро заняли другие. На человека с прозрачным кубом корреспондент НГС.НОВОСТИ наткнулся на площади Ленина возле здания Центробанка. Сергей, так представился волонтёр, собирал деньги для благотворительного фонда «Ореол» на помощь детям с диагнозом ДЦП, малоимущим семьям и матерям-одиночкам.
По словам волонтёра, фонд «Ореол» существует сам по себе и не работает ни от какой организации, в том числе и религиозной. Для подтверждения своих слов Сергей продемонстрировал несколько документов с адресом офиса — улица Кавалерийская, 458, страница в соцсети и телефон координатора Елизаветы Павловской. Директором фонда по этим документам является Алексей Владимирович Павловский.
«Собранные средства идут на развитие благотворительных акций в помощь матерям и их детям, а также на организацию фонда (аренда офиса, благотворительного склада и бухгалтера)», — сказано в документах.
Заинтересовавшись, автор попытался связаться с координатором фонда — Елизаветой Павловской. Однако трубку подняла пенсионерка, которая о фонде ничего не слышала. Как позднее выяснилось, в документах, которые показывают волонтёры, случайно или специально переставлены местами цифры в телефонном номере. Не сумев дозвониться, корреспондент НГС.НОВОСТИ отправился в офис по адресам, указанным в документах, — улица Кавалерийская, 458, 3-й этаж, офис 24, а также по адресу на улице Рельсовой, который значится за благотворительным фондом в системе «СПАРК-Интерфакс».
Дверь 21-го офиса на улице Восход, 1«а» никто не открыл. В этом подвальном помещении, как указано в документах волонтёра, находится склад фонда. Люди обнаружились по другому адресу — на Кавалерийской.
Трёхэтажное здание автоцентра «Дельфин» на улице Кавалерийской спряталось глубоко в частном секторе и никак не напоминает место, где может быть какой-нибудь офис. Дверь под номером 24 была открыта, а за ней обнаружилось большое помещение — с диванами, кухонным столом, утюгом, какой-то домашней утварью, работающим в режиме телевизора ноутбуком… Обстановка была скорее жилой, нежели офисной. На шум открывающейся двери выскочили двое: уже известный автору волонтёр Сергей, лежавший на диване, и ещё один молодой человек в чёрном, уточнивший, что он тут живёт. Пока Сергей дозванивался до своих начальников, парень в чёрном сел перед ноутбуком, по которому шёл фильм «Великая стена», и начал монотонно раскачиваться взад-вперёд. Через какое-то время корреспонденту НГС.НОВОСТИ удалось получить настоящий номер телефона директора фонда Алексея Павловского.
После этого корреспондент НГС.НОВОСТИ отправился по третьему адресу, который фигурирует в «СПАРК-Интерфакс» как официальный адрес фонда. Однако на улице Рельсовой, 8 обнаружил обшарпанную хрущёвку, нужную квартиру в которой уже семь лет, по их собственному признанию, снимает молодая пара жильцов из Средней Азии. Об «Ореоле» они ничего не слышали.
На звонок по телефону Алексея Павловского ответила его супруга Елизавета. Девушка уточнила, что является соучредителем «Ореола», и категорично отвергла связь фонда с религиозными или другими организациями. Сбор же денег на улице девушка считает абсолютно нормальной формой дохода фонда. «Я наоборот — за [ящики для сбора денег]. Раньше мы помогали и детским домам.
А на данный момент <…> люди обращаются [за помощью], знают меня лично… Всё [происходит] через личное общение, как сарафанное радио.
У нас порядка 18 детей с ДЦП. Мы с ними дружим, я езжу к ним домой», — рассказала соучредитель фонда «Ореол» Елизавета Сергеевна Павловская. К помещению на улице Кавалерийской, заявила собеседница, фонд отношения не имеет.
На вопрос о том, много ли собранных денег уходит на зарплаты сотрудников фонда, Павловская уточнила: доход в их семье идёт от другого — она время от времени подрабатывает юристом и фотографом, а директор фонда Алексей — обычным курьером.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», которые изучил автор, Алексей Павловский имеет отношение не только к фонду «Ореол», который организован в 2016 году, но и к созданному в 2014 году благотворительному фонду «Закон успеха». О методах работы «Закона успеха», который появился при протестантской церкви Сибирский Христианский центр, НГС.НОВОСТИ рассказывали в декабре 2016 года. О том, что семья Павловских может иметь непосредственное отношение к церкви, говорят их многочисленные фотографии с церковных проповедей и хештеги #СХЦ.
«Не помню, чтобы уважающие себя фонды собирали средства именно так. Всегда есть конкретная цель — человек или проект, даже в той же широкой теме — онкологии… Например, строительство центра, какая-то дополнительная программа для детей-сирот или что-то ещё», — объяснила представитель «Русфонда» Екатерина Кузнецова методы работы легальных благотворителей.
В областной полиции пояснили, что волонтёров подобных фондов сложно привлечь к ответственности — все документы у них обычно оформлены правильно. Но если сборщики денег будут прикрываться названием известного фонда, это будет считаться нарушением закона — в ведомстве уточнили, что в таком случае есть повод для проверки по факту мошенничества. Однако пока, резюмировали в полиции, заявлений с просьбой проверить волонтёров им не поступало.
Илья Калинин
Фото, видео автора