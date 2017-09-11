Смахнули пыль с «Паруса»

Во время ремонта старого санатория «Парус», когда-то принадлежавшего разорившемуся заводу «Сибсельмаш», рабочие обнаружили редкие кадры из его истории — с открытия в 1982 году и практически до его заката в начале 2010-х. Сейчас санаторий восстанавливают, намереваясь сделать одним из крупнейших в области. По просьбе НГС.НОВОСТИ старейший работник «Паруса» рассказал, как он строился и что за люди здесь работали и отдыхали.

Уникальные фотографии из истории кудряшовского санатория «Парус» рабочие нашли во время ремонта. Как объяснила директор санатория Юлия Шелепенкова, предыдущее руководство санатория просто не захотело их забрать.









«Когда начали делать ремонт, альбомы просто лежали в кабинетах — они никому не были нужны. Мы их сохранили», — рассказала она. По фотографиям в нескольких альбомах можно проследить историю санатория с момента его открытия 3 декабря 1982 года. Кадры, описывающие будни работников «Сибсельмаша» и персонала санатория, сопровождаются чьими-то вдохновенными комментариями (порой с забавными опечатками), аккуратно подклеенными в альбомы.















«Когда только открыли его, работало только одно крыло и проходная была под лестницей. Обедать бегали в столовую пионерлагеря Богаткова», — вспоминает первое время работы «Паруса», тогда базы отдыха «Кудряшовский бор», его старейший сотрудник Сергей Чуйков.







Сергей Чуйков работает в санатории с момента начала его строительства





Сергей Тихонович работал здесь ещё до строительства санатория: в конце 1970-х на этом месте было несколько детсадов, в которых он был плотником. Когда построили первый корпус санатория, в нём было всего несколько медицинских кабинетов — в основном, говорит он, массажные.



















«Потом уже лечебницу открыли — там и озокерит, и магнит, и ванны. За грязью мы ездили в Карачи, сами привозили по 8 тонн. У нас своя машина ЗИЛ была, в бочки пластмассовые грузили. Ездили туда в командировку на 3–4 дня, сами грязь набирали, у нас лебёдка была. Одно время в Израиле грязь закупали, в мешочках привозили», — рассказывает Чуйков. И тут же добавляет: около 10 лет назад местные врачи буквально поставили его на ноги — месяц мужчина пролежал с межпозвонковой грыжей.



















Когда производство на заводе «Сибсельмаш», которому принадлежал «Парус», остановилось, он фактически отделился. «Выживайте как хотите, живите на самофинансировании, а нет — сливайте воду, оставляйте сторожей», — пересказывает распоряжение руководства Сергей Тихонович.







Одно время в санатории-профилактории жила команда по хоккею с мячом «Сибсельмаш», а на время проведения чемпионата мира по хоккею с мячом среди юниоров сюда съехались спортсмены из разных стран.















После банкротства «Сибсельмаша» санаторий выставили на продажу в числе первых как непрофильный актив, грустно говорит Сергей Тихонович, хотя мэрия какое-то время пыталась оставить его за собой. «Долго пытались его отвоевать, потому что мы-то не были банкротами, — уверяет Чуйков. — Люди привыкли, они ездят годами сюда, до сих пор ездят. Им нравится здесь: речка рядом, город рядом».







Фотографии рассказывают историю санатория с открытия до продажи новым владельцам





Среди тех, кто постоянно приезжал в кудряшовский санаторий отдыхать, были жители Якутии и Кузбасса, Бурятии, Казахстана. «Евреи каждый год приезжали», — улыбается Сергей Тихонович, не уточняя, впрочем, откуда они приезжали.





Какое-то время здесь жили беженцы, пострадавшие от военных действий на Донбассе. По словам Юлии Шелепенковой, несколько человек остались здесь и сегодня приняты в штат обновлённого «Паруса».







Сегодня им владеет компания «Отельер»: она приобрела существующие и недостроенный корпуса санатория в ноябре 2015 года, а осенью прошлого начала ремонт, намереваясь получить для обновлённого санатория четыре звезды.





Угадать в новом здании старый санаторий можно разве что по форме, хотя и она — типичная для советских санаториев

Первоначально открыть его планировали к концу 2016 года, но работа затянулась. В мае здесь открылся трёхэтажный ресторанный комплекс, правда, пока только на банкеты. С июля здесь пекут собственный хлеб, выставляя его на крыльце — за ним приходят местные жители. Частично уже работает и гостиница, но пока только на корпоративные заказы, признаётся Юлия Шелепенкова, — обычным отдыхающим здесь делать ещё нечего.







К 15 октября в «Парусе» рассчитывают запустить медицинский блок, где самым «крутым» направлением, по словам директора санатория, должна стать имитация курорта Мёртвого моря для лечения псориаза — большой бассейн с очень солёной водой. Установку для очистки такой воды разработали в Германии, подобные бассейны есть в Прибалтике.





Первым в санатории отремонтировали, оборудовали и открыли ресторанный комплекс





Впрочем, основным направлением лечения здесь называют болезни опорно-двигательного аппарата — для этого в Британии заказали специальный аппарат, который должен стать первым в России подобного уровня. «Метод лечения называется диатермия, — говорит Шелепенкова и добавляет: — Будет направление пассивной реабилитации суставов — для спортсменов, тех, кто восстанавливается после операций. Ударно-волновая терапия, высокоинтенсивный лазер, тоже первый за Уралом».





Номера гостиницы увеличили, присоединив к ним балконы, но пока постояльцев здесь нет





Медицинский блок займёт большой трёхэтажный корпус. Штат уже укомплектован: в санатории будут работать врачи по 12 разным направлениям, а общее число рабочих место — около 100. При этом в «Парусе» обещают принимать местных жителей, как в обычном частном медцентре. «Мы попробуем договориться с правительством, чтобы мы по полису ОМС могли принимать жителей Кудряшей. Если мы этого добьёмся, будет замечательно, — отмечает Юлия Шелепенкова. — Все специалисты, кроме окулиста, лора и стоматолога, у нас будут, все виды анализов». Сейчас жителям Кудряшей, которые относятся к Новосибирскому району, к врачам нужно ехать через весь город — в Краснообск.







В ещё недостроенном корпусе разместится оздоровительный центр, в который можно будет приехать отдохнуть без путёвки





В общем площадь всего санатория вместе с жилыми номерами составит около 8 тысяч кв. м и поборется за отдыхающих с Краснозёрским и Доволенским санаториями — основные направления у них схожие.





Недостроенный корпус превратят в оздоровительный центр с аквацентром, тренажёрным залом и залом для групповых занятий, также там откроются ещё один ресторан — уже для всех желающих — и конференц-зал на 300 мест. В следующем году обещают открыть бассейн под открытым небом с шезлонгами и благоустроить старый пляж. А уже в этом году на территории планируют открыть официальную резиденцию Деда Мороза — причём круглогодичную.







Построенные ещё в конце прошлого века фонтаны и скульптуры новые владельцы решили сохранить





Найденные же фотографии займут своё место или в музее санатория, или на специальной выставке. «У нас будет большой ресепшн, там будет зимний сад, библиотека и лобби-бар небольшой — возможно, мы там что-то сделаем. В любом случае мы их сохраним — это очень дорогие фотографии», — подчёркивает директор обновлённого «Паруса».