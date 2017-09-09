Только пятки сверкают (онлайн-репортаж)

Следим в режиме онлайн за Сибирским фестивалем бега — ищите себя и своих знакомых на наших фото!

Только пятки сверкают (онлайн-репортаж)

Сегодня в Новосибирске проходит Сибирский фестиваль бега — каждый год в сентябре Красный проспект перекрывают ради тысяч профессиональных и доморощенных бегунов, которые не жалеют ни сил, ни денег, чтобы посоревноваться в скорости. Самые стойкие и сильные в обед пробегут полумарафон Раевича — 21 километр мимо домов, магазинов и ликующей толпы. НГС.НОВОСТИ сегодня в режиме онлайн следят за спортивным праздником — мы расскажем и про победителей, и про необычных участников, и про всё, что окружает состязание: от развлекательной программы для болельщиков до перекрытий дорог и улиц. Мы ждем и вашего участия — присылайте в редакцию фото участников забега и болельщиков, свои селфи, интересные наблюдения. Присылайте их в редакционную почту news@ngs.ru, в приложение Whatsapp на редакционный номер +7-923-157-0000, а также через кнопку «Сообщить свою новость» на нашем сайте.  

Кстати, сегодня из-за фестиваля перекрыт центра города — какие дороги закрыты и где можно проехать, смотрите по этой ссылке.

Трансляция обновляется



Корреспондент НГС.НОВОСТИ встретил среди зрителей опытного марафонца по имени Александр. Фотографироваться он отказался (чтобы не сглазить), Александр собирается принять участие в полумарафоне. «Для меня это как тренировка», — отметил спортсмен. Он регулярно ездит на марафоны в разные страны и говорит, что Новосибирск пока не дотягивает, но прогрессирует. 


В этом году впервые всем дали современные чипы, которые позволяют точно фиксировать время. 


Он добавил, что скучно в марафоне то, что бежать приходится по кругу. В Европе, говорит спортсмен, дистанция проложена по всему городу и забег превращается в общегородской праздник.


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


До начала полумарафона осталось чуть больше получаса. Несмотря на результаты, все полторы тысячи участников получат медали, вот так они выглядят в этом году:



На дистанцию 3,6 км вышли молодые люди. Несмотря на то, что уже начался новый забег, участницы предыдущего всё еще не закончили весь путь. Последние участницы уже перешли на шаг — их можно понять: сегодня Красный проспект пешеходный, как улица Ленина рядом, по нему стоит прогуляться.


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова



Новосибирцы не могли удержаться, чтобы не выложить в соцсети свои селфи. Кто-то даже признался в любви к спортивным мероприятиям.




В нашей группе «ВКонтакте» мы создали альбом с фестиваля — посмотрите фото, вдруг вы тоже попали в объектив наших фотографов.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


На финише первого забега. Фото Александра Ощепкова
На финише первого забега. Фото Александра Ощепкова



На старте уже заметили девочек постарше — у них дистанции побольше — 3,6 км.


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Наш фотограф тем временем принёс несколько ярких фотографий с церемонии открытия. Посмотрим, как это было, поближе.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова



Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова




А сейчас, передаёт корреспондент НГС.НОВОСТИ, начались соревнования «ползунков». Спортсменам от 6 до 9 месяцев. Не всех удаётся убедить пройти дистанцию — кто-то, подумав, решает вернуться к старту.


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова



Компанию маленьким девочкам составили и некоторые взрослые. Вместе с первым забегом побежала жительница области 80-летняя Людмила.


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова



Девочки пробегут только 1,5 километра, их дистанция начинается возле оперного театра на Красном проспекте, они должны обежать часовню, вернуться до Ядринцевской и выйти на финиш. НГС.НОВОСТИ ниже приводят схемы забегов.


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Схема забегов. Скрин marafonnsk.ru
Схема забегов. Скрин marafonnsk.ru



А вот и первый старт — начинают девочки.


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова



Уже скоро начнётся первый забег, а пока у детей-участников поинтересовались, не холодно ли будет сегодня. Маленький спортсмены считают, что так даже лучше — потеть не будут.


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова



Олимпийский чемпион по ходьбе и главный судья соревнований Андрей Перлов заявил, что 1500 бегунов на полумарафоне — это рекорд. Всего на дистанции выйдут 10 тысяч человек.


Кстати, если вы увидите на площади людей в синих париках, то знайте — это НГС.НОВОСТИ решили поддержать спортсменов.


НГС.НОВОСТИ тоже вышли поддержать бегунов. Фото Стаса Соколова
НГС.НОВОСТИ тоже вышли поддержать бегунов. Фото Стаса Соколова



Всего на полумарофон зарегистрировалось 1500 человек, регистрация началась еще в июне. Сам фестиваль бега проходит  в Новосибирске с 2001 года. Александр Раевич — известный новосибирский тренер, воспитавший множество спортсменов-бегунов. Именно его ученики 19 лет назад решили создать этот марафон.


Со сцены ведущий рассказал немного о фестивале, об Александре Раевиче, именем которого назван полумарафон, а затем на сцене начались выступления. Сначала сюда вышли девушки с помпонами.


Выступление девушек-чирлидеров. Фото Стаса Соколова
Выступление девушек-чирлидеров. Фото Стаса Соколова



Тем временем корреспондент НГС.НОВОСТИ с площади Ленина передаёт, что церемония открытия началась.


Во время церемонии открытия за сценой. Фото Стаса Соколова
Во время церемонии открытия за сценой. Фото Стаса Соколова



Участники ещё с прошедшего вечера настраиваются на забеги — кое-кто опубликовал на своих страницах в соцсетях форму к сегодняшнему дню.






Сами забеги начнутся в 11 часов, вот их расписание:


11:00 — старт забега на 1500 м для девочек 2003 г.р. и моложе.


11:20 — старт забега на 1500 м для мальчиков 2003 г.р. и моложе.


11:45 — старт забега на 3600 м для девушек 2000—2002 г.р.


12:05 — старт забега на 3600 м для юношей 2000—2002 г.р.


12:20 — старт забега на 3600 м для всех желающих.



А сам полумарафон — забег на дистанцию 21 097,5 м начнется в 13:00. В это время стартуют женщины, мужской забег начнётся через 7 минут после этого, в 13:07.


О том, какие улицы будут перекрыты, НГС.НОВОСТИ рассказывали еще 1 сентября. Давайте ещё раз посмотрим карту дорог, где проехать сегодня весь день не получится. 


Перекрытия на 8 сентября. Фрагмент справочника 2ГИС
Перекрытия на 8 сентября. Фрагмент справочника 2ГИС


В центре уже давно всё перекрыто, с самого утра автобусы ходят в объезд. Пока еще на центральной площади пустынно — церемония открытия начнется только в 10 часов.


Перекрытие на Орджоникидзе рядом с Советской
Перекрытие на Орджоникидзе рядом с Советской


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