Только пятки сверкают (онлайн-репортаж)

Следим в режиме онлайн за Сибирским фестивалем бега — ищите себя и своих знакомых на наших фото!

Кстати, сегодня из-за фестиваля перекрыт центра города — какие дороги закрыты и где можно проехать, смотрите по этой ссылке .

Сегодня в Новосибирске проходит Сибирский фестиваль бега — каждый год в сентябре Красный проспект перекрывают ради тысяч профессиональных и доморощенных бегунов, которые не жалеют ни сил, ни денег, чтобы посоревноваться в скорости. Самые стойкие и сильные в обед пробегут полумарафон Раевича — 21 километр мимо домов, магазинов и ликующей толпы. НГС.НОВОСТИ сегодня в режиме онлайн следят за спортивным праздником — мы расскажем и про победителей, и про необычных участников, и про всё, что окружает состязание: от развлекательной программы для болельщиков до перекрытий дорог и улиц. Мы ждем и вашего участия — присылайте в редакцию фото участников забега и болельщиков, свои селфи, интересные наблюдения. Присылайте их в редакционную почту news@ngs.ru, в приложение Whatsapp на редакционный номер +7-923-157-0000, а также через кнопку «Сообщить свою новость» на нашем сайте.

Трансляция обновляется





12:39





Корреспондент НГС.НОВОСТИ встретил среди зрителей опытного марафонца по имени Александр. Фотографироваться он отказался (чтобы не сглазить), Александр собирается принять участие в полумарафоне. «Для меня это как тренировка», — отметил спортсмен. Он регулярно ездит на марафоны в разные страны и говорит, что Новосибирск пока не дотягивает, но прогрессирует.





В этом году впервые всем дали современные чипы, которые позволяют точно фиксировать время.





Он добавил, что скучно в марафоне то, что бежать приходится по кругу. В Европе, говорит спортсмен, дистанция проложена по всему городу и забег превращается в общегородской праздник.





Фото Стаса Соколова





12:24

До начала полумарафона осталось чуть больше получаса. Несмотря на результаты, все полторы тысячи участников получат медали, вот так они выглядят в этом году:





Будни #ателье они такие, пришить ленточки к медалям для #сибирскийфестивальбега это мы можем, а медали получают все, кто пробежал полумарафон и заявлено 1500 участников..:) #лентыкмедалям#будниателье#медали#индивидуальныйпошив #спецзаказ Публикация от Ателье EVA. Ремонт и пошив. (@eva_manufactory) Сен 8 2017 в 1:11 PDT





12:19

На дистанцию 3,6 км вышли молодые люди. Несмотря на то, что уже начался новый забег, участницы предыдущего всё еще не закончили весь путь. Последние участницы уже перешли на шаг — их можно понять: сегодня Красный проспект пешеходный, как улица Ленина рядом, по нему стоит прогуляться.





Фото Стаса Соколова





Фото Стаса Соколова









12:15

Новосибирцы не могли удержаться, чтобы не выложить в соцсети свои селфи. Кто-то даже признался в любви к спортивным мероприятиям.





Я так люблю спортивные мероприятия,но только не в качестве спортсмена😆 Спасибо @max_linev за тепло😊 #сибирскийфестивальбега #vknso #dreamteam Публикация от Inessa (@in__0502) Сен 8 2017 в 8:42 PDT









11:58

В нашей группе «ВКонтакте» мы создали альбом с фестиваля — посмотрите фото, вдруг вы тоже попали в объектив наших фотографов.







Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





На финише первого забега. Фото Александра Ощепкова









11:53

На старте уже заметили девочек постарше — у них дистанции побольше — 3,6 км.





Фото Стаса Соколова





11:39

Наш фотограф тем временем принёс несколько ярких фотографий с церемонии открытия. Посмотрим, как это было, поближе.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова









Фото Александра Ощепкова













11:36

А сейчас, передаёт корреспондент НГС.НОВОСТИ, начались соревнования «ползунков». Спортсменам от 6 до 9 месяцев. Не всех удаётся убедить пройти дистанцию — кто-то, подумав, решает вернуться к старту.





Фото Стаса Соколова





Фото Стаса Соколова









11:32

Компанию маленьким девочкам составили и некоторые взрослые. Вместе с первым забегом побежала жительница области 80-летняя Людмила.





Фото Стаса Соколова









11:02

Девочки пробегут только 1,5 километра, их дистанция начинается возле оперного театра на Красном проспекте, они должны обежать часовню, вернуться до Ядринцевской и выйти на финиш. НГС.НОВОСТИ ниже приводят схемы забегов.







Фото Стаса Соколова





Схема забегов. Скрин marafonnsk.ru









10:56

А вот и первый старт — начинают девочки.







Фото Стаса Соколова









10:55

Уже скоро начнётся первый забег, а пока у детей-участников поинтересовались, не холодно ли будет сегодня. Маленький спортсмены считают, что так даже лучше — потеть не будут.







Фото Стаса Соколова









10:48

Олимпийский чемпион по ходьбе и главный судья соревнований Андрей Перлов заявил, что 1500 бегунов на полумарафоне — это рекорд. Всего на дистанции выйдут 10 тысяч человек.







10:45

Кстати, если вы увидите на площади людей в синих париках, то знайте — это НГС.НОВОСТИ решили поддержать спортсменов.







НГС.НОВОСТИ тоже вышли поддержать бегунов. Фото Стаса Соколова









10:30

Всего на полумарофон зарегистрировалось 1500 человек, регистрация началась еще в июне. Сам фестиваль бега проходит в Новосибирске с 2001 года. Александр Раевич — известный новосибирский тренер, воспитавший множество спортсменов-бегунов. Именно его ученики 19 лет назад решили создать этот марафон.







10:23

Со сцены ведущий рассказал немного о фестивале, об Александре Раевиче, именем которого назван полумарафон, а затем на сцене начались выступления. Сначала сюда вышли девушки с помпонами.







Выступление девушек-чирлидеров. Фото Стаса Соколова









10:21

Тем временем корреспондент НГС.НОВОСТИ с площади Ленина передаёт, что церемония открытия началась.







Во время церемонии открытия за сценой. Фото Стаса Соколова









10:09

Участники ещё с прошедшего вечера настраиваются на забеги — кое-кто опубликовал на своих страницах в соцсетях форму к сегодняшнему дню.



















09:43





Сами забеги начнутся в 11 часов, вот их расписание:





11:00 — старт забега на 1500 м для девочек 2003 г.р. и моложе.





11:20 — старт забега на 1500 м для мальчиков 2003 г.р. и моложе.





11:45 — старт забега на 3600 м для девушек 2000—2002 г.р.





12:05 — старт забега на 3600 м для юношей 2000—2002 г.р.





12:20 — старт забега на 3600 м для всех желающих.











А сам полумарафон — забег на дистанцию 21 097,5 м начнется в 13:00. В это время стартуют женщины, мужской забег начнётся через 7 минут после этого, в 13:07.





09:38

О том, какие улицы будут перекрыты, НГС.НОВОСТИ рассказывали еще 1 сентября. Давайте ещё раз посмотрим карту дорог, где проехать сегодня весь день не получится.







Перекрытия на 8 сентября. Фрагмент справочника 2ГИС





09:31

В центре уже давно всё перекрыто, с самого утра автобусы ходят в объезд. Пока еще на центральной площади пустынно — церемония открытия начнется только в 10 часов.







Перекрытие на Орджоникидзе рядом с Советской



