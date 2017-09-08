Тест-драйв с читателем: «пыжик» для души
Михаил и легендарный 15-летний «Пежо» из кинофильма «Такси» — вся правда о старых европейских авто
В новом выпуске «Тест-драйва с читателем» — Михаил и легендарный европейский автомобиль «Пежо 406», тот самый, на котором в фильме «Такси» ставились рекорды скорости. О проблемах и плюсах 15-летнего «европейца» — в обзоре НГС.АВТО.
Peugeot 406, 2002 г.в. Бензиновый атмосферник 1.8 л мощностью 117 л.с., 5-ступенчатая «механика», передний привод.
Год назад Михаил купил себе этот «Пежо» и пока ни о чём не пожалел. Автомобиль обошёлся в
«Я начал присматриваться к машине — 406-я, безумно же красивая! Мне люди говорят, зачем она тебе, хрен продашь же потом. Но в ней есть одна замечательная особенность лично для меня — я приезжаю домой, паркуюсь и оглядываюсь, эта машина для души».
«Эта модель с 1995 года пошла, моя уже рестайлинговая. Комплектация у неё называется "Хаски", большинство людей думает, что это наклейка какая-то, но нет. Это такой северный вариант, здесь есть подогрев трубки с газами, которая в нашем климате в обычной европейской комплектации перемерзала бы».
Комплектация автомобиля по меркам 2000-х годов довольно богатая. Четыре элетростеклоподъёмника, подогрев передних сидений, омыватели фар, климат-контроль, подрулевой джойстик управления радиосистемой.
За всё время владения Михаил потратил на мелкие ремонты и обслуживание порядка
Другие запчасти тоже недороги, на уровне «японцев». Например, за замену комплекта ГРМ автовладелец отдал 5000 рублей. Ещё пришлось поменять тормозные диски, колодки и прокладку выпускного коллектора. В мотор заливается масло Total 5w30, стоимость за 4 литра — 2400 рублей.
«По трассе проехал довольно много, с друзьями до Байкала ездили, более 4000 километров. За это время машина ни капли масла не сожрала. Динамика у машины неплохая, вторая передача безумно длинная, вплоть до 90 км/ч можно разогнаться. По трассе ездили — без проблем, и обгоны, и ускорения. Передачу скинул, и всё».
Михаил любит водить машины с механической КП, да и проблем с такими коробками меньше, говорит он. «Пятиступки мне хватает за глаза, но была бы шестиступка — тогда идеально».
На ходу автомобиль действительно ведёт себя динамично, всё-таки «механика». Хороший подхват начинается с 3 тысяч оборотов, можно резко ускориться без пауз, обогнать.
По подвеске чувствуются, что машина не новая, но каких-то критичных дискомфортных ощущений на неровностях не возникает.
В салоне неплохо сохранился вид передней панели и качественных велюровых сидений, сейчас такие уже не в моде. Велюр на дверях уже вышоркался.
Очень сильно Михаила радует расход топлива (АИ-95), он даже сначала не поверил. «Расход по трассе компьютер пишет 4,8 литра, при скорости 100. По зиме около 12 литров расход с прогревами. Летом — около 9 литров. На тысячу рублей полного бака мне хватает за глаза».
Ну и в заключение — традиционные три главных плюса и минуса машины, по мнению владельца. «Огромная вместимость, красота и уникальность, простота — она простая как три рубля именно в обслуживании: до всего можно дотянуться, добраться. Из минусов: низкая динамика на малых оборотах, отсутствие задней подруливающей подвески (на европейцах она есть) ну и очень привередлива к топливу — заливать только 95-й бензин».
Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.
Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».
Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.
Дмитрий Косенко
Фото автора