Тест-драйв с читателем: «пыжик» для души

Михаил и легендарный 15-летний «Пежо» из кинофильма «Такси» — вся правда о старых европейских авто

В новом выпуске «Тест-драйва с читателем» — Михаил и легендарный европейский автомобиль «Пежо 406», тот самый, на котором в фильме «Такси» ставились рекорды скорости. О проблемах и плюсах 15-летнего «европейца» — в обзоре НГС.АВТО.

Peugeot 406, 2002 г.в. Бензиновый атмосферник 1.8 л мощностью 117 л.с., 5-ступенчатая «механика», передний привод.


Тест-драйв с читателем: «пыжик» для души


Год назад Михаил купил себе этот «Пежо» и пока ни о чём не пожалел. Автомобиль обошёлся в 240 000 рублей, пробег сейчас составляет 228 тысяч километров. Михаил говорит, что его привлёк дизайн машины, воспетый в знаменитом французском фильме «Такси». 



Тест-драйв с читателем: «пыжик» для души


«Я начал присматриваться к машине — 406-я, безумно же красивая! Мне люди говорят, зачем она тебе, хрен продашь же потом. Но в ней есть одна замечательная особенность лично для меня — я приезжаю домой, паркуюсь и оглядываюсь, эта машина для души».  



Тест-драйв с читателем: «пыжик» для души


«Эта модель с 1995 года пошла, моя уже рестайлинговая. Комплектация у неё называется "Хаски", большинство людей думает, что это наклейка какая-то, но нет. Это такой северный вариант, здесь есть подогрев трубки с газами, которая в нашем климате в обычной европейской комплектации перемерзала бы».



Тест-драйв с читателем: «пыжик» для души


Комплектация автомобиля по меркам 2000-х годов довольно богатая. Четыре элетростеклоподъёмника, подогрев передних сидений, омыватели фар, климат-контроль, подрулевой джойстик управления радиосистемой.



Тест-драйв с читателем: «пыжик» для души


За всё время владения Михаил потратил на мелкие ремонты и обслуживание порядка 50 000 рублей.  «Глобальных поломок не было, кроме того что я умудрился по зиме в –36 поездить — и к вечеру этого дня рванул шланг высокого давления в "гидраче". Также я убил стойки при поездке на остров Ольхон — там просто стиральная доска из глины и гравия. Но стойки стоят немного, 2900 рублей за штуку».



Тест-драйв с читателем: «пыжик» для души


Другие запчасти тоже недороги, на уровне «японцев». Например, за замену комплекта ГРМ автовладелец отдал 5000 рублей. Ещё пришлось поменять тормозные диски, колодки и прокладку выпускного коллектора. В мотор заливается масло Total 5w30, стоимость за 4 литра — 2400 рублей.



Тест-драйв с читателем: «пыжик» для души


«По трассе проехал довольно много, с друзьями до Байкала ездили, более 4000 километров. За это время машина ни капли масла не сожрала. Динамика у машины неплохая, вторая передача безумно длинная, вплоть до 90 км/ч можно разогнаться. По трассе ездили — без проблем, и обгоны, и ускорения. Передачу скинул, и всё».



Тест-драйв с читателем: «пыжик» для души


Михаил любит водить машины с механической КП, да и проблем с такими коробками меньше, говорит он. «Пятиступки мне хватает за глаза, но была бы шестиступка — тогда идеально».



Тест-драйв с читателем: «пыжик» для души


На ходу автомобиль действительно ведёт себя динамично, всё-таки «механика». Хороший подхват начинается с 3 тысяч оборотов, можно резко ускориться без пауз, обогнать.



Тест-драйв с читателем: «пыжик» для души


По подвеске чувствуются, что машина не новая, но каких-то критичных дискомфортных ощущений на неровностях не возникает. 



Тест-драйв с читателем: «пыжик» для души

 

В салоне неплохо сохранился вид передней панели и качественных велюровых сидений, сейчас такие уже не в моде. Велюр на дверях уже вышоркался.



Тест-драйв с читателем: «пыжик» для души


Очень сильно Михаила радует расход топлива (АИ-95), он даже сначала не поверил. «Расход по трассе компьютер пишет 4,8 литра, при скорости 100. По зиме около 12 литров расход с прогревами. Летом — около 9 литров. На тысячу рублей полного бака мне хватает за глаза».



Тест-драйв с читателем: «пыжик» для души


Ну и в заключение — традиционные три главных плюса и минуса машины, по мнению владельца. «Огромная вместимость, красота и уникальность, простота — она простая как три рубля именно в обслуживании: до всего можно дотянуться, добраться. Из минусов: низкая динамика на малых оборотах, отсутствие задней подруливающей подвески (на европейцах она есть) ну и очень привередлива к топливу — заливать только 95-й бензин».



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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