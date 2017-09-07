«Ни нефти, ни газа»: Городецкий рассказал школьникам, чем гордится область

Губернатор Владимир Городецкий 7 сентября выступил в необычном для себя амплуа школьного преподавателя и провел со специально отобранными школьниками классный час. Обозреватель НГС.НОВОСТИ присоединился к ученикам и тоже прослушал трогательную лекцию об истории родного края, а также вопросы умных подростков и ответы на них высокого чиновника.









Поскольку школьников в Новосибирской области много, а губернатор всего один, мероприятие устроили в большом зале областного правительства, куда собрались лучшие из лучших: победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, лидеры школьного самоуправления, а также студенты-первокурсники педагогического профиля. Места в зале едва хватило даже для новосибирцев. Ещё несколько десятков человек участвовали в мероприятии в режиме телеконференции — на огромном экране была картинка из Черепаново, Маслялино, Сузуна и других районов области.











Начали не сразу, Владимир Филиппович задержался минут на 10, а появившись — попросил прощения за то, что будет вести классный час сидя (а не стоя, как это делают обычно школьные учителя). Возражений не было.











Первым делом решили показать собравшимся фильм (почему это было невозможно сделать сразу, так и осталось непонятным), в котором в наглядной форме рассказали историю Новосибирской области от момента создания здесь Сибирского ханства до наших дней. После такого исчерпывающего рассказа было крайне любопытно, чем же займётся с подростками губернатор.











«Во-первых, я хотел бы дать характеристику некоторых особенностей, этапов и вех, которые прошла наша Новосибирская область», — начал свой рассказ Городецкий и поведал присутствующим всё то, что они только что увидели на экране, ещё раз, обогатив этот исторический экскурс своими личными впечатлениями и замечаниями.











В качестве обещанных вех губернатор (вслед за фильмом) выделил четыре основных и один дополнительный периоды развития Сибири. Первый начался с приходом сюда Ермака, второй — с появлением моста через Обь, третий — с началом Великой Отечественной войны (и эвакуацией сюда промышленности из европейской части СССР), а четвертый — с создания Академгородка. На этих общеизвестных в принципе вещах Городецкий, впрочем, решил не останавливаться.











«Историки пока не выделили этот этап, но мы уже имеем и право и ощущение рассуждать о новом этапе в истории области, связанным с переходом на новую экономику, новые технологические уклады», — предложил губернатор ещё одну веху от себя. Правда, что именно это за уклады, так и не рассказал.











Судя по всему, порядок и методология изложения материала были почерпнуты губернатором из нового учебника, который он настоятельно советовал почитать «людям разных поколений и возрастов». Поведав школьникам о победе над Кучумом, строительстве Сузунского медеплавильного завода, столыпинском переселении и строительстве, несмотря на идущую войну, здания оперного театра, Городецкий перешёл к современности.





«Мы понимаем преимущество, которым мы располагаем. У нас нет ни нефти, ни газа, — коротко, но метко описал он сильную сторону родного края. — У нас есть ценность: большая сибирская наука, которой нет ни в Москве, ни в Ленинграде».











Шёл уже второй час выступления. Видимо, чувствуя, что несколько выбился из регламента, Городецкий постарался побыстрей вырулить поближе к повестке дня. «Будущее делать вам. Сегодняшнему поколению, которое находится на таком вот уровне и возраста, и образования. Да, сегодня мы можем в нашем городе получить любые компетенции в своем образовании. А на какие ставить точку опоры — вот мы бы хотели, чтобы вы сориентировались», — коротко объяснил он концепцию работы с молодым поколением новосибирского правительства и перешёл к ответам на вопросы.









Как это нередко нынче бывает, школьники с вопросами, кажется, были отобраны заранее. Все они сидели за круглым столом и, похоже, отрепетировали заранее не только сами формулировки, но и то, кто за кем эти вопросы задает. Местами это вообще походило на чтение текста по ролям.







Первый школьник: «Мы представляем компетенцию Медиаконвергенция».



Второй школьник: «... 14 сентября открывается "Точка кипения" — какое значение имеет это событие для Новосибирской области?».







Если вдруг вам интересно, что именно думает губернатор о «Точке кипения», то это «та коммуникационная площадка, на которой собираются специалисты разных возрастов». Всё предельно ясно.











Интересовали присутствующих и достопримечательности Новосибирской области. По мнению губернатора, помимо Сузунского монетного двора, это монастырь в Колыванском районе («со своей аурой и историей») и озеро Карачи (туда едут из Германии и из других стран Европы).







Гвоздем программы было короткое, минут на десять, выступление студентки НГУ Дарьи Боровковой (100 баллов по русскому языку и литературе на ЕГЭ в прошлом году), которая начала довольно подробно описывать отличия, преимущества и недостатки учебы в вузе по сравнению со школой. В конце своего выступления Дарья продекламировала стихи собственного сочинения, невыносимо похожие на тексты поэта Иосифа Бродского. Зал взорвался аплодисментами.











«Ну что, всё закончилось. Можно идти», — усмехнулся губернатор и первым двинулся к выходу.







Уже в фойе у гардероба группа школьников обсуждала мероприятие, в котором им только что посчастливилось принять участие. Высокий юноша с выражением немотивированной радости на лице говорил своей знакомой что-то вроде:





«Ну посидели немного, но было прикольно местами».







Девушка посмотрела на него умными и немного усталыми глазами и сказала как-то невероятно по-взрослому:







«Понимаешь, Петя, время — это самая главная ценность в жизни. Мы только что потеряли из этой жизни полтора часа».

