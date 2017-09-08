Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича

В субботу на Красном пройдет Сибирский фестиваль бега — НГС предлагает проверить, по силам ли он вам

9 сентября на площади Ленина дадут старт двадцатому Новосибирскому полумарафону памяти Александра Раевича — Сибирскому фестивалю бега. На него уже зарегистрировались сотни новосибирцев, они готовятся к забегам на 1,5 км, 3,6 км и 22 км. Остальные же изучают карту перекрытий дорог в центре . НГС.НОВОСТИ подготовили тест для тех, кто собрался на полумарафон, а также для тех, кто бегает только от своих проблем, — проверьте, готовы ли вы пробежать 22 км.





Нужно ли заранее готовиться к полумарафону?

Нет, а зачем?

Конечно! Не позже чем за три месяца до старта!

Обязательно, вы должны быть профессионалом, чтобы осилить такую дистанцию.





Так, а чем заняться за 15 минут до старта?

Нужно размять ноги, руки, поясницу и позвоночник.

Пока есть время, нужно пробежать пару сотен метров и определить свой темп.

Отдыхать, чтобы сохранить силы.





Что бы съесть перед полумарафоном?

Перекушу бананом.

Салатик, мамины котлетки с картошечкой или макаронами, а ещё десерт — организму ведь нужны силы.

Ничего нельзя есть! Бегать нужно на пустой желудок, иначе это всё окажется на трассе.





Ладно, а за сколько девушка 18–29 лет по нормам ГТО должна пробежать 2 км?

Главное не скорость, а красота!

Минут за 15.

Минут за 10.





А с каким результатом пришли на финиш победители прошлогоднего 22-километрового полумарафона в Новосибирске? Это были братья, которые прибежали к финишу одновременно.

За 3 часа. Ох и долго же судьям пришлось ждать.

За час поди управились.

Какие часы? Они как вихрь пронеслись за полчаса





Последний вопрос про время: за сколько нужно пробежать полумарафон, чтобы поставить мировой рекорд?

Не больше одного часа.

Так те братья с прошлогоднего марафона и поставили рекорд, нет?

57 минут будет достаточно.





Во время бега руки дают импульс всему телу. Как их нужно правильно держать?

Сжимаем в кулаке воображаемое яйцо и держим локти под углом в 90 градусов.

Держим ладони параллельно беговой дорожке для большей обтекаемости.

Машем ими болельщикам!





Чем заняться сразу после финиша?

Лечь и не двигаться.

Прогуляться пешком.

Не останавливаемся, бежим дальше!





Вы собрались на полумарафон в Новосибирске. Что у вас НЕ попросят организаторы?

Медицинскую справку.

Справку о наличии/отсутствии судимости.

Деньги.





За первое место в полумарафоне полагается приз. Какой?

Автомобиль?

Почётная грамота и сувениры, всё как обычно.

130 тысяч рублей.





9 сентября НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию с Сибирского фестиваля бега. Мы ждём ваши фотографии с марафона — присылайте их на редакционную почту news@ngs.ru (с пометкой «Полумарафон»), через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также по SMS или через приложения WhatsApp и Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Не забывайте подписываться, лучшие снимки мы опубликуем!









Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича Правильные ответы: 5/10 Вам нельзя на полумарафон. Даже от просмотра его по телевизору вам грозит одышка! Пройти тест еще раз

Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича Правильные ответы: 5/10 Вы почти не разбираетесь в беге. Наверное, вы сможете пробежать метров 500, не больше. Пройти тест еще раз

Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича Правильные ответы: 5/10 Вы неплохо подготовились! У вас есть хорошие шансы опередить всех на небольших дистанциях, но не на полумарафоне. Пройти тест еще раз