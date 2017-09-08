Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича

В субботу на Красном пройдет Сибирский фестиваль бега — НГС предлагает проверить, по силам ли он вам

Победительница прошлогоднего полумарафона среди женщин Елена Седова
Победительница прошлогоднего полумарафона среди женщин Елена Седова

9 сентября на площади Ленина дадут старт двадцатому Новосибирскому полумарафону памяти Александра Раевича — Сибирскому фестивалю бега. На него уже зарегистрировались сотни новосибирцев, они готовятся к забегам на 1,5 км, 3,6 км и 22 км. Остальные же изучают карту перекрытий дорог в центре. НГС.НОВОСТИ подготовили тест для тех, кто собрался на полумарафон, а также для тех, кто бегает только от своих проблем, — проверьте, готовы ли вы пробежать 22 км.


Нужно ли заранее готовиться к полумарафону?

  • Нет, а зачем?
  • Конечно! Не позже чем за три месяца до старта!
  • Обязательно, вы должны быть профессионалом, чтобы осилить такую дистанцию.


Так, а чем заняться за 15 минут до старта?

  • Нужно размять ноги, руки, поясницу и позвоночник.
  • Пока есть время, нужно пробежать пару сотен метров и определить свой темп.
  • Отдыхать, чтобы сохранить силы.


Что бы съесть перед полумарафоном?

  • Перекушу бананом.
  • Салатик, мамины котлетки с картошечкой или макаронами, а ещё десерт — организму ведь нужны силы.
  • Ничего нельзя есть! Бегать нужно на пустой желудок, иначе это всё окажется на трассе. 


Ладно, а за сколько девушка 18–29 лет по нормам ГТО должна пробежать 2 км?

  • Главное не скорость, а красота!
  • Минут за 15.
  • Минут за 10.


А с каким результатом пришли на финиш победители прошлогоднего 22-километрового полумарафона в Новосибирске? Это были братья, которые прибежали к финишу одновременно.

  • За 3 часа. Ох и долго же судьям пришлось ждать.
  • За час поди управились.
  • Какие часы? Они как вихрь пронеслись за полчаса


Последний вопрос про время: за сколько нужно пробежать полумарафон, чтобы поставить мировой рекорд?

  • Не больше одного часа.
  • Так те братья с прошлогоднего марафона и поставили рекорд, нет?
  • 57 минут будет достаточно.


Во время бега руки дают импульс всему телу. Как их нужно правильно держать?

  • Сжимаем в кулаке воображаемое яйцо и держим локти под углом в 90 градусов.
  • Держим ладони параллельно беговой дорожке для большей обтекаемости.
  • Машем ими болельщикам!


Чем заняться сразу после финиша?

  • Лечь и не двигаться.
  • Прогуляться пешком.
  • Не останавливаемся, бежим дальше!


Вы собрались на полумарафон в Новосибирске. Что у вас НЕ попросят организаторы?

  • Медицинскую справку.
  • Справку о наличии/отсутствии судимости.
  • Деньги.


За первое место в полумарафоне полагается приз. Какой?

  • Автомобиль?
  • Почётная грамота и сувениры, всё как обычно.
  • 130 тысяч рублей.


9 сентября НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию с Сибирского фестиваля бега. Мы ждём ваши фотографии с марафона — присылайте их на редакционную почту news@ngs.ru (с пометкой «Полумарафон»), через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также по SMS или через приложения WhatsApp и Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Не забывайте подписываться, лучшие снимки мы опубликуем!



Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича

Правильные ответы: 5/10

Вам нельзя на полумарафон. Даже от просмотра его по телевизору вам грозит одышка!

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Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича

Правильные ответы: 5/10

Вы почти не разбираетесь в беге. Наверное, вы сможете пробежать метров 500, не больше.

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Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича

Правильные ответы: 5/10

Вы неплохо подготовились! У вас есть хорошие шансы опередить всех на небольших дистанциях, но не на полумарафоне.

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Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича

Правильные ответы: 5/10

По вам плачет финишная лента, а в книге рекордов для вас готовят целую страничку!

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