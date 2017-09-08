Тест: пробежишь ли ты полумарафон Раевича
В субботу на Красном пройдет Сибирский фестиваль бега — НГС предлагает проверить, по силам ли он вам
9 сентября на площади Ленина дадут старт двадцатому Новосибирскому полумарафону памяти Александра Раевича — Сибирскому фестивалю бега. На него уже зарегистрировались сотни новосибирцев, они готовятся к забегам на 1,5 км, 3,6 км и 22 км. Остальные же изучают карту перекрытий дорог в центре. НГС.НОВОСТИ подготовили тест для тех, кто собрался на полумарафон, а также для тех, кто бегает только от своих проблем, — проверьте, готовы ли вы пробежать 22 км.
Нужно ли заранее готовиться к полумарафону?
- Нет, а зачем?
- Конечно! Не позже чем за три месяца до старта!
- Обязательно, вы должны быть профессионалом, чтобы осилить такую дистанцию.
Так, а чем заняться за 15 минут до старта?
- Нужно размять ноги, руки, поясницу и позвоночник.
- Пока есть время, нужно пробежать пару сотен метров и определить свой темп.
- Отдыхать, чтобы сохранить силы.
Что бы съесть перед полумарафоном?
- Перекушу бананом.
- Салатик, мамины котлетки с картошечкой или макаронами, а ещё десерт — организму ведь нужны силы.
- Ничего нельзя есть! Бегать нужно на пустой желудок, иначе это всё окажется на трассе.
Ладно, а за сколько девушка 18–29 лет по нормам ГТО должна пробежать 2 км?
- Главное не скорость, а красота!
- Минут за 15.
- Минут за 10.
А с каким результатом пришли на финиш победители прошлогоднего 22-километрового полумарафона в Новосибирске? Это были братья, которые прибежали к финишу одновременно.
- За 3 часа. Ох и долго же судьям пришлось ждать.
- За час поди управились.
- Какие часы? Они как вихрь пронеслись за полчаса
Последний вопрос про время: за сколько нужно пробежать полумарафон, чтобы поставить мировой рекорд?
- Не больше одного часа.
- Так те братья с прошлогоднего марафона и поставили рекорд, нет?
- 57 минут будет достаточно.
Во время бега руки дают импульс всему телу. Как их нужно правильно держать?
- Сжимаем в кулаке воображаемое яйцо и держим локти под углом в 90 градусов.
- Держим ладони параллельно беговой дорожке для большей обтекаемости.
- Машем ими болельщикам!
Чем заняться сразу после финиша?
- Лечь и не двигаться.
- Прогуляться пешком.
- Не останавливаемся, бежим дальше!
Вы собрались на полумарафон в Новосибирске. Что у вас НЕ попросят организаторы?
- Медицинскую справку.
- Справку о наличии/отсутствии судимости.
- Деньги.
За первое место в полумарафоне полагается приз. Какой?
- Автомобиль?
- Почётная грамота и сувениры, всё как обычно.
- 130 тысяч рублей.
9 сентября НГС.НОВОСТИ будут вести онлайн-трансляцию с Сибирского фестиваля бега. Мы ждём ваши фотографии с марафона — присылайте их на редакционную почту news@ngs.ru (с пометкой «Полумарафон»), через форму «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также по SMS или через приложения WhatsApp и Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Не забывайте подписываться, лучшие снимки мы опубликуем!
Правильные ответы: 5/10
Вам нельзя на полумарафон. Даже от просмотра его по телевизору вам грозит одышка!
Правильные ответы: 5/10
Вы почти не разбираетесь в беге. Наверное, вы сможете пробежать метров 500, не больше.
Правильные ответы: 5/10
Вы неплохо подготовились! У вас есть хорошие шансы опередить всех на небольших дистанциях, но не на полумарафоне.
Правильные ответы: 5/10
По вам плачет финишная лента, а в книге рекордов для вас готовят целую страничку!
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Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова (1, 3, 5–7, 9–11), Александра Ощепкова (2, 8), Стаса Соколова (4)