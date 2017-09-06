Драмкружок, дзюдо и танцы: 100 бесплатных кружков и секций для ребёнка в Новосибирске
НГС.НОВОСТИ публикуют список адресов и телефонов школ, где вашего ребёнка готовы занять после школы
Первые звонки прозвенели, и после изнурительных сборов в школу, казалось бы, родителям можно выдохнуть. Но не тут-то было — надо ещё придумать, чем занять ребёнка после школы. Многие уверены, что за хорошие занятия и спорт придется платить, однако это не всегда так. Мы нашли для вас больше ста кружков и спортивных секций, где готовы занять ребёнка бесплатно. Правда, как уточнили преподаватели, родители сами покупают костюмы, реквизит, материалы для поделок и добровольно сбрасываются в «общий фонд развития». В большинстве студий занятия начинаются уже в сентябре. Где найти хобби ребёнку — в материале НГС.НОВОСТИ, который мы настоятельно рекомендуем сохранить в закладки.
Подготовила Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой, инфографика НГС