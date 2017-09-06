Пузатый батальон
Фоторепортаж с учений резервистов: бизнесмены бросили работу и бегают по полям с оружием наперевес
Под Новосибирском начались военные сборы — 460 новосибирцев в резерве позвали вспомнить армейские годы, вновь примерить противогаз и пострелять из автомата. И так каждый год в течение трёх лет. Пока мужчины со смехом натягивают на животы солдатские ремни, офицеры готовят их к внезапному бою — в случае войны резервистов отправят охранять мосты и заводы. Сами же резервисты очень стараются в полях, правда, периодически позицию залёгших в засаде демаскирует громкий смех из окопов. О том, как проходит день резервистов, — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.
На военные сборы каждый год призывают более 400 новосибирцев — ради того, чтобы побегать по полям с оружием, они на целый месяц берут на работе отпуск. Каждому резервисту Минобороны РФ не только выплачивает среднемесячный заработок, но и компенсирует их отсутствие работодателю. Сборы проходят на полигонах Новосибирского высшего военного училища в Академгородке.
«Это эксперимент Вооружённых сил РФ на базе нашего училища. В том году они заключили контракт на три года. Через год тоже будут собирать. А там дальше, если захотят, то ещё будут проводить. Если не захотят — других будем набирать желающих. <...> Дело в том, что те, кто служил в армии, потом уходят в запас. По закону они должны не менее одного раза в три года проходить сборы, чтобы не забывать свою военную специальность. В случае мобилизации человек после армии всё забывает, мы начинаем с ними вспоминать, что они проходили. Месяц должен как минимум пройти, чтобы коллектив сложился, чтобы подготовиться. А это подразделение постоянно в боеготовности: по тревоге собирается и выезжает на задачу. Если этот эксперимент удастся, то его будут вводить в других субъектах РФ», — объяснил НГС.НОВОСТИ начальник мобилизационной группы Андрей Кох.
По наблюдениям корреспондентов НГС.НОВОСТИ, большинство из собравшихся — мужчины в годах, обычно предприниматели. Они месяц живут в палаточном городке. По словам Андрея Коха, обучение включает несколько этапов. Первый — теоретический, где резервисты вспоминают устав, тактику ведения боя, военно-медицинскую подготовку и прочее, затем одиночная подготовка. Звания резервистам присваивают такие же, с какими они демобилизовались, а специализацию — по войскам, в которых они служили в молодости: стрелки становятся на пулемёты, пехотинцы — в окопы и так далее. Занятия проходят каждый день.
После этого начинаются полевые учения. Новосибирцам выдают военную форму, снаряжение, а также пакет молока. Здесь их снова учат стрелять, надевать противогазы, рыть окопы, делать укрепления. Во время работы в полях среди резервистов то и дело раздаётся заливистый смех — то у одного молоко разольётся, то у другого ремень не застёгивается на животе, а кто-то вообще запутался в противогазе.
Сами ребята называют себя отрядом «Миссия невыполнима». Самому старшему из них — рядовому Владимиру Кучерову — 42 года, и у него две внучки, за что на учениях он получил прозвище Дедушка.
«Когда сына призвали в армию, ему надо было продолжать службу. Я пошёл сюда на контракт, чтобы в дальнейшем ему что-то советовать не лёжа на диване, как говорится, а прийти сюда и посмотреть, что и как. Сейчас он у меня служит в Московской области в спецназе. Так я показал ему пример, что в 42 года можно ещё быть в строю. Впечатления для тех, кто с знаком с военной службой, — те же самые. <...> Дома ты всё время в одной ситуации находишься, а здесь становишься механизмом. Хочется иногда встряхнуться немножко — гражданская жизнь расслабляет. Я служил в 1995 году, когда у нас в стране была не очень хорошая ситуация (Чеченская война. — К.Ш.), я тогда отказался от контракта», — рассказал рядовой Дедушка.
По словам офицеров, резервисты успешно выполняют поставленные задачи, но главным недостатком большинства из них остаётся лишний вес. Несмотря на это, отряд «Миссия невыполнима» отлично передвигается под обстрелом и практически готов к внезапному нападению.
Офицеры уверены, что подобные сборы — отличное испытание гражданских людей на терпение, оно позволяет поддерживать их на боеспособном уровне. Для резервистов же сборы — возможность вспомнить армейскую молодость и отдохнуть от наскучившей работы.
Тех, кто успешно пройдёт сборы, в случае войны отправят на охрану стратегически важных объектов в НСО: мостов, правительственных зданий, энергостанций, заводов, складов и прочего.
Военные сборы в Новосибирске проходят регулярно: как ранее рассказывали НГС.НОВОСТИ военные, повестки получают в первую очередь обладатели редких воинских специальностей.
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Кирилл Шматков
Фото Оксаны Козыревой