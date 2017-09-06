Пузатый батальон

Под Новосибирском начались военные сборы — 460 новосибирцев в резерве позвали вспомнить армейские годы, вновь примерить противогаз и пострелять из автомата. И так каждый год в течение трёх лет. Пока мужчины со смехом натягивают на животы солдатские ремни, офицеры готовят их к внезапному бою — в случае войны резервистов отправят охранять мосты и заводы. Сами же резервисты очень стараются в полях, правда, периодически позицию залёгших в засаде демаскирует громкий смех из окопов. О том, как проходит день резервистов, — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

На военные сборы каждый год призывают более 400 новосибирцев — ради того, чтобы побегать по полям с оружием, они на целый месяц берут на работе отпуск. Каждому резервисту Минобороны РФ не только выплачивает среднемесячный заработок, но и компенсирует их отсутствие работодателю. Сборы проходят на полигонах Новосибирского высшего военного училища в Академгородке.





Резервисты надевают солдатскую форму





«Это эксперимент Вооружённых сил РФ на базе нашего училища. В том году они заключили контракт на три года. Через год тоже будут собирать. А там дальше, если захотят, то ещё будут проводить. Если не захотят — других будем набирать желающих. <...> Дело в том, что те, кто служил в армии, потом уходят в запас. По закону они должны не менее одного раза в три года проходить сборы, чтобы не забывать свою военную специальность. В случае мобилизации человек после армии всё забывает, мы начинаем с ними вспоминать, что они проходили. Месяц должен как минимум пройти, чтобы коллектив сложился, чтобы подготовиться. А это подразделение постоянно в боеготовности: по тревоге собирается и выезжает на задачу. Если этот эксперимент удастся, то его будут вводить в других субъектах РФ», — объяснил НГС.НОВОСТИ начальник мобилизационной группы Андрей Кох.





От училища до полигона — 10 километров, которые резервисты проходят пешком каждый день





По наблюдениям корреспондентов НГС.НОВОСТИ, большинство из собравшихся — мужчины в годах, обычно предприниматели. Они месяц живут в палаточном городке. По словам Андрея Коха, обучение включает несколько этапов. Первый — теоретический, где резервисты вспоминают устав, тактику ведения боя, военно-медицинскую подготовку и прочее, затем одиночная подготовка. Звания резервистам присваивают такие же, с какими они демобилизовались, а специализацию — по войскам, в которых они служили в молодости: стрелки становятся на пулемёты, пехотинцы — в окопы и так далее. Занятия проходят каждый день.





Новосибирцев учат тактике ведения боя





После этого начинаются полевые учения. Новосибирцам выдают военную форму, снаряжение, а также пакет молока. Здесь их снова учат стрелять, надевать противогазы, рыть окопы, делать укрепления. Во время работы в полях среди резервистов то и дело раздаётся заливистый смех — то у одного молоко разольётся, то у другого ремень не застёгивается на животе, а кто-то вообще запутался в противогазе.







Затаился в укрытии





Сами ребята называют себя отрядом «Миссия невыполнима». Самому старшему из них — рядовому Владимиру Кучерову — 42 года, и у него две внучки, за что на учениях он получил прозвище Дедушка.





«Когда сына призвали в армию, ему надо было продолжать службу. Я пошёл сюда на контракт, чтобы в дальнейшем ему что-то советовать не лёжа на диване, как говорится, а прийти сюда и посмотреть, что и как. Сейчас он у меня служит в Московской области в спецназе. Так я показал ему пример, что в 42 года можно ещё быть в строю. Впечатления для тех, кто с знаком с военной службой, — те же самые. <...> Дома ты всё время в одной ситуации находишься, а здесь становишься механизмом. Хочется иногда встряхнуться немножко — гражданская жизнь расслабляет. Я служил в 1995 году, когда у нас в стране была не очень хорошая ситуация (Чеченская война. — К.Ш.), я тогда отказался от контракта», — рассказал рядовой Дедушка.





Резервисты копают окопы





По словам офицеров, резервисты успешно выполняют поставленные задачи, но главным недостатком большинства из них остаётся лишний вес. Несмотря на это, отряд «Миссия невыполнима» отлично передвигается под обстрелом и практически готов к внезапному нападению.







Почти все резервисты из отряда «Миссия невыполнима» очень положительно отзываются о своей службе в армии





Офицеры уверены, что подобные сборы — отличное испытание гражданских людей на терпение, оно позволяет поддерживать их на боеспособном уровне. Для резервистов же сборы — возможность вспомнить армейскую молодость и отдохнуть от наскучившей работы.





Иногда на учениях бывает весело





Тех, кто успешно пройдёт сборы, в случае войны отправят на охрану стратегически важных объектов в НСО: мостов, правительственных зданий, энергостанций, заводов, складов и прочего.





Отряд «Миссия невыполнима» на привале





Военные сборы в Новосибирске проходят регулярно: как ранее рассказывали НГС.НОВОСТИ военные, повестки получают в первую очередь обладатели редких воинских специальностей.