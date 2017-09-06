Мужчины в огне

Молодые пожарные — о тревоге перед выездом по вызову и гордости своих жён

Молодые пожарные приступили к службе в МЧС 
Молодые пожарные приступили к службе в МЧС 

Сегодня утром в центре Новосибирска 17 новобранцев-пожарных приняли присягу — они поклялись защищать горожан от опасного огня. Перед посвящением они прошли испытательный срок и стажировку и теперь готовы ездить на серьёзные вызовы. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ расспросили новых спасателей МЧС, почему они хотят тушить пожары, беспокоятся ли за них близкие и достойную ли зарплату обещает им министерство. 

Церемония проходила 6 сентября у памятника пожарному на Красном проспекте — высокое начальство предупредило новобранцев, что новая присяга никак не противоречит той, что молодые люди дали на военной службе. Новоиспечённые спасатели построились рядом с опытными пожарными МЧС и по очереди выходили читать текст присяги, где клялись защищать жителей.


«Сегодня 17 наших сотрудников приняли присягу сотрудника федеральной противопожарной службы — это большое пополнение для гарнизона. Но это ответственность как этих сотрудников, так и тех, которые имеют большой опыт и стаж. Наша с вами задача — в ближайшее время обучить данных сотрудников всем тем видам и способам работы, которыми обладают опытные квалифицированные специалисты», — объявил коллегам начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-майор Виктор Орлов.


Церемония проходила у памятника пожарному на Красном проспекте
Церемония проходила у памятника пожарному на Красном проспекте


Он отметил, что нужно назначить каждому новобранцу достойного наставника. 


«Уверен, что ваш выбор был сделан добровольно, без принуждения, и вы будете достойно выполнять задачи, поставленные перед МЧС России и перед подразделениями пожарной охраны», — обратился он к молодым спасателям.


МЧС взяло 17 новых спасателей
МЧС взяло 17 новых спасателей


Новобранцев пришли поддержать родственники и опытные коллеги
Новобранцев пришли поддержать родственники и опытные коллеги


После церемонии корреспонденты НГС.НОВОСТИ расспросили троих начинающих пожарных о новой работе — всех троих смутил вопрос о зарплате («достойная, на жизнь хватит»), но о рисках и спортивной подготовке они рассказали более охотно.


Алексей Евтушенко
Алексей Евтушенко


Алексей Евтушенко, 5-й отряд, 11-я часть: «Я служил в армии и как-то подумал — что мне ближе к душе? Причём так, чтобы жена гордилась, сын гордился. И сюда пришёл. Физическая подготовка у нас была серьёзная: бег на выносливость, бег на скорость и сила — подтягивания. Но мне повезло, я всегда был спортивным — со школы.


Старшие говорят — не надо лезть никуда просто так, не геройствовать, ко всему подходить с головой. А то молодые, горячие — риск, конечно, есть. Послужим — там будет видно, желание, главное, есть. (Уже спасали кого-то? — М.М.) Нет ещё — но всё предстоит».


Александр Исаев
Александр Исаев


Александр Исаев, 3-й отряд, 21-я часть: «Я работал водителем, и мои знакомые посоветовали пойти в службу, и по всем параметрам я прошёл. Спортивный, умный вроде бы! Физподготовку прошёл, конечно, без неё никуда, потому что работа тяжела. И чем быстрее мы её выполним, тем быстрее избавимся от ЧС.


Первые разы выезда на пожар [буду волноваться], но всё приходит с опытом. Обращаюсь к старшим товарищам — они подсказывают. Не пинают, но я стараюсь выполнять всё быстрее и быстрее. Я уже выезжал — были и ложные вызовы, и частные дома, где [горел] стог сена — пока только так.


Жена, конечно, переживает, волнуется, звонит… Когда трубку не берёшь, потом многое выслушиваешь. Но она всё понимает!».


Евгений Панкратов
Евгений Панкратов


Евгений Панкратов, 1-й отряд, 10-я часть: «Как решил стать спасателем? Мысли были давно, а тут товарищ предложил. Я подумал и решил попробовать, прошёл комиссию и, слава Богу, всё получилось. Отучился на пожарного — и всё, поступил на службу. Физическая подготовка хорошая требуется — нужно быть постоянно в форме.

 

Я уже выезжал и не один раз — вызовы пока не особо серьёзные были: заброшенные здания, гаражи, погреба бесхозные, пока без людей, даже без хозяев.


Что волнует? Наслышан, что работа опасная! И всякие случаи бывают — пожарные проваливаются [под землю, под здание], засыпает их — не дай Бог. Каждый вызов может серьёзным — мало ли что случится. На выезд едем не с улыбкой на лице».


Пожарные поклялись защищать новосибирцев
Пожарные поклялись защищать новосибирцев


К сентябрю не только пожарные подразделения пополнили ряды молодыми сотрудниками. Недавно поликлиника № 1 в центре города взяла выпускниц Новосибирского государственного медицинского университета и, минуя ординатуру, они приступили к работе терапевтов и педиатров. А театр «Красный факел» пригласил двух красивых актёров, только что окончивших Новосибирский театральный институт.  

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Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова

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