«Лечу в Сирию. Работа такая»

В Сирии погиб новосибирец — он стал наёмником частной военной компании ради зарплаты в 250 тысяч

Алексей Гора
Алексей Гора

5 сентября эксперты CIT сообщили о гибели в Сирии 26-летнего сибиряка Алексея Горы. По данным блогеров, мужчина служил наёмником в частной военной компании Вагнера и погиб 1 сентября во время обстрела. Родственники парня не знали, что сын участвует в военных действиях, а друзья были уверены, что Алексей служит в армии по контракту. Почему другие «солдаты удачи» называют солдат Вагнера «мясом», а эксперты считают, что необходим закон, защищающий наёмников, и зачем спортсмен и любимец женщин отправился на чужую войну — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

5 сентября группа Conflict Intelligence Team (группа блогеров, которые занимаются расследованиями военных конфликтов по открытым данным) объявила о смерти Алексея Горы, который, утверждают эксперты CIT, служил наёмником в частной военной компании (ЧВК) Вагнера. 


Информацию о гибели Алексея НГС.НОВОСТИ подтвердили его родственники. «Мама не в себе, весь день плачет», — кратко написал брат погибшего сибиряка в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в социальной сети «ВКонтакте». 


Один из родственников Горы рассказал, что о смерти Алексея семья узнала 1 сентября: с ними связались родные сослуживца Алексея, который тоже погиб после обстрела в госпитале. 


Судя по странице матери Алексея «ВКонтакте», похоронили Гору 5 сентября в Томске. «Он просто погиб как герой, защищая нашу Родину», — считает родственник наёмника. Мужчина признался, что семья не знала, чем в последнее время занимался Алексей и как он оказался в Новосибирске, — хотя последний раз парень выходил на связь с близкими в середине августа.


Друзья Алексея рассказали, что родился парень в Юрге, но ещё в детстве переехал с семьёй в Томск. После школы он помотался по стране — сначала переехал в Листвянку, потом пробовал жить в Иркутске и наконец обосновался в Новосибирске. Близкие уверены, что парень катался по городам не только в поисках лучшей жизни — он пытался сбежать от проблем с семьёй. «Там неблагополучно всё было, — вспоминает Иван, который вместе с Алексеем занимался футболом в Листвянке, — Но он (Алексей — А.И.) не особенно любил на эту тему беседовать».


Лиза Бармашенко, которая общалась с Алексеем, когда он жил в Иркутске, вспоминает, что Алексей даже жил в реабилитационном центре, но недолго. «А вообще он был хороший, — вспоминает девушка. — Не пил, не курил. Помню, как работал на СТО. У него в жизни были тяжёлые моменты, что он где работал, там и жил. В последнее время, кажется, помирился с семьёй, они как-то общаться стали».


Друзья вспоминают, что Алексей очень любил футбол, в Листвянке он играл в местной сборной. «Девушкам Алексей нравился очень, как они сами говорили, — уверяет одноклассник Алексея, томич Даниил Мальцев. — Любил отдохнуть в клубе, был азартным, но спокойным парнем, не припомню, чтобы он с кем-то ругался. Моё отношение к нему всегда было от души».


Евгений Кокшаров, который общался с Алексеем в Томске, припомнил, что погибший постоянно мечтал создать полноценную семью, с детьми. В Иркутске он познакомился с девушкой, которую в переписке с друзьями называл не иначе как «будущей женой». Но обеспечить семью не получалось — сибиряк не мог найти толковую работу. «Он чем только не занимался, — продолжает Иван. — Торговал сувенирами, рыбой, в бане работал. В принципе парень-то с головой был. Но без образования, всё было в планах. А он хотел стабильности».


В конце 2016 года Алексей обратился к Ивану с просьбой помочь ему устроиться в МЧС — но этот план провалился. Тогда Гора собрался и уехал в Новосибирск, сказав другу, что будет пытаться оттуда попасть в армию, по контракту. «Девушку туда пламенно хотел перевезти, — вспоминает парень. — Когда "отслужит". Я вообще не знал, что он в Сирии, он не всем это рассказывал».


Лиза вспоминает, что в июле Алексей писал ей в соцсетях — рассказывал, что он сейчас на службе в Кемеровской области, писал: «Оберегаю твой сон». 


«Через две недели лечу в Сирию», — писал тогда Алексей. 


«Чего в Сирии забыл? Нечего там делать», — ответила Елизавета.


«Ну а что поделать... работа такая (смайлик)», — это было последнее сообщение, которое Гора отправил своей приятельнице. 


Скриншот с фотографией новосибирца в группе Conflict Intelligence Team в Facebook
Скриншот с фотографией новосибирца в группе Conflict Intelligence Team в Facebook

Частная военная компания — это коммерческое предприятие, которое предлагает услуги, связанные с охраной, защитой (обороной) и участием в военных конфликтах, а также со сбором разведывательной информации. Услугами таких компаний чаще всего пользуются во время военных конфликтов. Сложно сказать, когда точно начали прибегать к помощи наёмников, но первая официальная частная военная компания появилась в 1967 году в Великобритании, её основателем являлся полковник британской армии Дэвид Стерлинг. 


Точное количество ЧВК в России неизвестно, самыми известные — это «РСП-Групп», ЧВК «Мар», «Редут-Антитеррор».


На сайте ЧВК «Мар» корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружила презентацию, в которой описываются все возможности частных военных компаний и их преимущества перед регулярной армией. В числе прочих там есть и такой пункт: «Следует отметить, что правительство может использовать ЧВК в обход ограничений, которые накладываются существующими механизмами контроля (например, законодательное ограничение численности воинского персонала, направляемого за рубеж). Во многих странах ЧВК не обязаны отчитываться о масштабах своей деятельности или статьях своих расходов. 


Их сотрудники в основном также не обязаны подчиняться воинской дисциплине или быть подготовленными вести действия в соответствии с законами о вооружённых конфликтах. 


Более того, компании могут с легкостью прекращать свою деятельность, из-за чего бывает сложным выяснить место пребывания их персонала в случаях нарушения законов».


Специалист по военному праву юридической компании «Ваш эксперт» Сергей Воевидка уверен, что в стране существует не более десятка ЧВК. «При этом нормативно-правовой базы по ним не существует, — подчёркивает эксперт. — Одновременно они у нас не запрещены, у них форма юридического лица. Заключают договор на осуществление какой-то деятельности, к примеру, по охране территории». Воевидка подчёркивает, что формально эти частные военные компании существуют на грани со ст. 359 УК РФ («Наёмничество»), по которой финансирование или иное материальное обеспечение наёмника, как и его использование в вооружённом конфликте или военных действиях, наказываются лишением свободы на срок от четырёх до восьми лет, а участие в вооружённом конфликте в качестве наёмника — лишением свободы от трёх до семи лет. Однако чаще под эту статью, считает собеседник, попадают всё-таки добровольцы, а не сотрудники ЧВК.


«Наёмники устроены в компании и осуществляют деятельность официально, — продолжает эксперт. — Но здесь есть другая проблема. Когда наёмников где-то поймают, где-то покалечат, — то социальной защиты им нет, потому что нет закона. Это проблема частной компании — будет ли она им помогать. Почему многие сейчас говорят: давайте не будем лукавить, напишем закон, дабы защитить людей от таких случаев. Как только какая проблема — наёмник оказывается с ней один на один. И нет никакой страховки».


Попытки легализовать частные военные компании уже были — в 2014 году депутат Геннадий Носовко внес в Госдуму законопроект, который предполагал создание ЧВК в России. Однако правительство его раскритиковало, сообщал в 2016 году РБК: после того как с законопроектом познакомились представители силовых ведомств, 


кабмин пояснил, что создание и деятельность общественных объединений, действия которых направлены на создание вооружённых формирований, запрещены ч. 5 ст. 13 Конституции РФ.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ связался с одним из действующих наёмников, который свой «трудовой стаж» начал в 2014 году с Донбасса. «Попасть сюда не так и сложно, — объяснил Александр (имя собеседник попросил изменить, но оно известно редакции — А.И.) — Тех, кто армию прошёл, — таких не берут, это детский сад, нужны люди с опытом боевых действий. Выходят на людей через знакомых. Абы как в ЧВК не залезешь, за тебя должен кто-то поручиться». Однако, оговаривается мужчина, в последнее время правила стали мягче из-за нехватки кадров. «В прошлом году Вагнер потерял 80 % личного состава, — пояснил наёмник. — Знаете, наёмники — это как мясо своего рода. Каждый день знаешь, что можешь погибнуть. Подписываем контракт. Основные пункты перечислять не буду. Ну, как в армии: главное — слушаться командира. Знаю, что всё это не совсем законно. Но, понимаете, тут не абы как». Александр знает случаи, когда наёмники, устроенные официально, всё-таки попадали под 359-ю статью как добровольцы. Но точно не уверен, нарушали ли коллеги закон и почему посадили именно их.


«Много мотиваций (у наёмников — А.И.). Основная — это деньги: здесь платят от 250 тысяч и выше. Рублей», — подчеркнул собеседник.


Новосибирцы оказываются в зоне боевых действий не только из-за денег — некоторые даже тратят свои сбережения, чтобы попасть на войну. Так, в августе стало известно, что на востоке Украины погибла продавщица из Краснозёрского Анастасия Паутова — она уехала на Донбасс, оставив дома 2-летнюю дочь, чтобы отомстить за смерть дяди.

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Алёна Истомина
Фото предоставлено Иваном Рцом (1), скриншот facebook.com/CITeam.org (2) 

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