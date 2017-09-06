Спалили город в Неваде: сибиряки вернулись с фестиваля Burning Man

Блэк-Рок Сити — таинственное место, где люди пропадают на 8 дней каждый последний понедельник августа уже более 30 лет. В американской пустыне штата Невада каждый год проходит самый масштабный фестиваль в мире — Burning Man. На несколько дней в пустыне Блэк-Рок вырастает несуществующий город, который становится домом на колёсах и палаточным лагерем для 70 тысяч людей со всех уголков земного шара. Участники фестиваля делают космические инсталляции, веселятся, ищут себя и просто отдыхают — без денег, правил и норм приличия. НГС.НОВОСТИ отыскали несколько бёрнеров из Сибири, которые побывали на фестивале, и попросили их поделиться впечатлениями и фото.

Справка: Burning Man (в переводе с английского «горящий человек») — ежегодный арт- и музыкальный фестиваль. Проходит в Америке, в пустыне Блэк-Рок (штат Невада), длится 8 дней. Начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября — День Труда в США. Кульминация происходит в субботу после заката, когда сжигают огромную деревянную статую человека. Цель фестиваля — самовыражение. На время фестиваля в пустыне выстраивают инсталляции разного формата, которые сжигаются участниками по окончании. После фестиваля пустыня должна принять свой первоначальный облик: забирается всё до последней нитки. На территории фестиваля запрещены деньги.

Photo by @K_Swan | Aerial view of your #blackrockcity. | #burningman #brc Публикация от Burning Man (@burningman) Окт 18 2016 в 1:32 PDT

Ровно на 8 дней участники фестиваля — бёрнеры, как они сами себя называют, — выпадают из реальности. Они живут в построенном всего на неделю городе, где нет никаких запретов, танцуют, ходят друг к другу в гости, знакомятся. Нет никаких целей и нет распорядка дня. Хотя на территории Блэк-Рок Сити всё же есть правила: нельзя ездить на машине — только велосипеды и арткары (огромные машины-инсталяции. — А.З.). Ничего не покупается и ничего не продаётся — но можно меняться и делиться. Деньги теряют свою ценность, стираются социальные роли. Бёрнеры живут в автобусах, палатках, машинах, носят невероятные костюмы. Чем экстравагантнее — тем лучше, выражайся как можешь.

@leesahorn #burnergirls #blackrockcity #industwetrust #burnergirlshoutouts Публикация от Burnergirls (@burnergirls) Авг 2 2017 в 3:06 PDT





#Repost @jastookes ・・・ 🔥#burningman2017 Публикация от norio chalico (@noriochalico) Сен 6 2017 в 3:32 PDT





@ole_nicole #punahele #bm2017 #burningman #burningman2017 Публикация от 🌸 sexy • aesthetic • pretty (@punahele.jpg) Сен 6 2017 в 1:56 PDT

«Можно вообще ходить голым, там люди голые ходят, вообще без костюмов!» — делится впечатлениями сибирячка Екатерина. Сейчас она с компанией едет с фестиваля в сторону Сан-Франциско в доме на колёсах. «Мы на самом деле слегка перезаморочились с костюмами. Девушкам достаточно просто боди, накидки сверху, легинсы и ботинки на высокой подошве, не чёрные, там повсюду белый песок. Очки какие-нибудь креативные, сумасшедшие причёски, шубы и, главное, больше огней, потому что ночью много велосипедистов, нужно быть заметным».





На фото: Екатерина Соловей





«Ты находишься в пустыне, среди 70 тысяч людей, и это странно. Куча велосипедов, машин, нереальные арткары, везде пыль, песок, непонятные люди в странных костюмах. Когда ты там в первый раз, то немного не понимаешь, что происходит», — рассказывает Любовь, бывшая жительница Новосибирска.





На фото: Любовь Войнова среди белых песков Невады





Random arts are everywhere in BM. #artsyfartsy #playaarts #burningman2017 Публикация от Paulio (@pau.lio) Сен 6 2017 в 3:27 PDT





На фестивале можно было встретить арткары в самых разных воплощениях









По пустыне ходила гигантская марионетка





«Невозможно распланировать день, потому что ты не знаешь, куда тебя занесёт. Ты просыпаешься от жары, солнце невыносимо печёт. Водопровода нет, и как тебе умыться, ты придумываешь сам, куда деть воду — тоже, выливать на землю нельзя. Многие просто протирались салфетками. Есть не хочется, очень жарко, но нужно. Там всё настолько просто, тебя могут поймать за руку, привести в лагерь и развлекать тебя», — делится Любовь.





Велосипед — оптимальное средство передвижения в пустыне





#New #burningman2017 #burningman #AngelSara Публикация от Saylor Hill Sampaio (@saylor_hill_sampaio) Сен 6 2017 в 2:46 PDT

«Я ездила одна и знакомилась с людьми там. Мне кажется, это одна из задач "Бёрнинг Мэна" — перезнакомиться с большим количеством людей и весело провести время», — рассказывает девушка.





Не обязательно ехать с компанией, можно завести новые знакомства прямо на фестивале





«У меня там разрыв шаблонов произошёл! "Бёрнинг" — это не фестиваль, это огромный живущий полной жизнью город, где есть всё: перфомансы, цирки, бары, библиотеки, почта, бутики одежды, едальни, мороженое, лекционные залы, джазовые кафе, медитации и йоги. И всё это бесплатно, каждый дарит то, в чём силён. Это место, где каждый найдёт то, что ищет, — можно ходить на транс-вечеринки, а можно заниматься по утрам йогой и танцевать фьюжн и танго по вечерам. Это место, где люди больше хотят дать, чем получить взамен. Я никогда не видела такой самоотдачи от людей», — написала НГС.НОВОСТИ прямо из Невады ещё одна участница фестиваля, Мария Паршина.







На фото: Мария Паршина





Огромная светящаяся пирамида вызвала много впечатлений у участников фестиваля





#burningman #burningmanphotos #sculpture #installationart Публикация от 📷 Burning Man Photos 📷 (@burningmanphotos) Авг 2 2017 в 12:15 PDT





Самые разные инсталляции встречались на каждом шагу





В шатрах-палатках проходили мастер-классы





«Это была моя первая поездка на "Бёрнинг Мэн". Когда ехал, не знал, чего ожидать. Знал, что будет много веселья, арт-инсталляций, творчества. Также знал и про суровый климат в пустыне — жара днём и холод вечером. И конечно же, запомнил принципы фестиваля: не оставляй следа, дари. Первый день был откровенно тяжёлым. С дороги, не выспавшись, помогал строить лагерь в сорокаградусную жару. Но ближе к вечеру, когда жара спала, началось настоящее волшебство — множество кэмпов (лагерей) включили освещение, подсветку, тысячи велосипедистов выехали прокатиться по ночной прохладной дороге с включённой иллюминацией. Всё светилось, сверкало, горело. Весь город был похож на новогоднюю ёлку», — вспоминает Алексей. На фестивале он был вместе с женой, и сейчас они возвращаются домой, в Новосибирск.

@peterruprecht @laurakimpton Getting ready for more #magic #burningman #dustyhugscoming soon #burningmanphotos #laurakimpton #peterruprecht #magiccity Публикация от 📷 Burning Man Photos 📷 (@burningmanphotos) Авг 20 2017 в 6:52 PDT

В центре Блэк-Рок Сити находится основная площадка, там ездят арткары, проводят вечеринки, кипит жизнь. Тема фестиваля в этом году — «Радикальный ритуал». Организаторы предложили участникам изобрести ритуал в нашем постмодернистском мире.

We shall soon meet again. )'( | Photo by @markmennie | #burningman #brc #blackrockcity Публикация от Burning Man (@burningman) Июл 17 2017 в 6:59 PDT

Билет на шоу стоил 450 долларов, продажа билетов стартовала за несколько месяцев до его начала — как и в прошлые годы, 70 тысяч билетов раскупили за несколько минут.





«Это круглосуточная вечеринка длительностью 8 дней, там нет тишины. Я всегда спала в берушах, но всё равно слышала бас. Шумно, весело. Мой лагерь располагался в центре всей движухи; может, где-то в отдалении и было чуть тише, но нужно быть терпеливым», — говорит Любовь.





Сидящий посреди пустыни филин





Another planet #burningman Публикация от Eyal Rabinovich (@eyal_rabinovich) Сен 6 2017 в 2:06 PDT









В пустыне много конструкций, которые вызывают удивление и заставляют поломать голову — что же это такое?





«Меня очень впечатлили арткары, вот мой любимый», — делится фотографией девушка.





Светящийся арткар в ночной пустыне





Под этими лепестками можно было послушать классическую музыку





«Там нет деления на зрителей и организаторов, хотя приезжает много туристов. Каждый вносит что-то своё — поит чаем, готовит выступления, играет музыку. И о чём бы ты ни подумал, это сразу происходит! Я не знаю, чем можно это объяснить, это волшебство! Но есть и обратная сторона: это очень жёсткое место. Там днём +40, ночью может быть минус. Есть пыльные бури. Пылью пропитывается всё, даже одежда, которую не доставал. Ты ходишь перманентно покрытый ровным слоем белой пыли. После фестиваля убирается всё, до каждой ниточки от ковра. На плайю (земля, на которой построен город. — А.З.) нельзя даже грязную воду лить, она тоже вывозится обратно», — вспоминает Мария.







Без очков в пустыне лучше не передвигаться — везде пыль





@jorgphoto #burningmanphotos #burningman @lavictrolaarts Публикация от 📷 Burning Man Photos 📷 (@burningmanphotos) Июн 19 2017 в 8:44 PDT





Песчаные бури — обратная сторона медали фестиваля





Кульминация праздника — сожжение Бёрнинг Мэна, большой деревянной скульптуры в центре вымышленного города. Большой костёр зажигается в субботу, и все участники смотрят, как сгорает символ фестиваля. В этом году фестиваль закончился трагедией: американец Аарон Джоэл Митчелл скончался после того, как прыгнул в горящую деревянную скульптуру. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщил американский канал CNN.

Onward march. | Photo by @flyingfestoon | #burningman #brc #blackrockcity Публикация от Burning Man (@burningman) Июн 26 2017 в 4:09 PDT

По окончании фестиваля пустыню нужно привести в тот вид, в котором она пребывала до нашествия бёрнеров.

Убирают всё до последней крошки — такое правило. Всё, что можно сжечь, — сжигается, остальное вывозят волонтёры.





Сравните: в прошлом году на Burning Man выстроили инсталляции в духе эпохи Леонардо Да Винчи — побывавшие там новосибирцы поделились с НГС своими фото.