Европа для бедных

Жаркая страна, через которую проще всего переехать в Европе — бензин по 100 рублей и грязь как у нас

Портал НГС.АВТО продолжает рассказывать об автомобильной инфраструктуре, дорогах, ценах на топливо в самых разных уголках России и мира. Сегодня в обзоре — одна из самых южных стран Европы, горячая Греция.  


Европа для бедных (фоторепортаж)


Что мы, обычные сибиряки, знаем об этой стране? Знаем, что в Греции всё есть, что там постоянно какой-то кризис, что живётся там довольно бедновато по европейским меркам. А ещё — что многие наши соотечественники переезжают именно в эту страну. И действительно, греки сейчас вполне дружелюбно настроены по отношению к россиянам: быстро и безотказно оформляют визы, предоставляют относительно широкий список вариантов получения гражданства.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Ну а что же представляет собой автомобильная Греция? Ведь без своего транспорта тут никуда — многие дома в этой горной стране построены прямо на склонах и пешком особо не находишься. Так вот, автомобильная Греция подтверждает тезис о том, что здесь довольно низкий уровень жизни, а машина не роскошь, а средство существования.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Типичный транспортный поток — это всякого рода малолитражки, микролитражки и мототехника. Что на деревенских дорогах, что в 3-миллионной агломерации Афин. Известно, что все европейцы приучены экономить на топливе, ведь оно довольно дорогое, ну а греки стараются экономить ещё больше.    



Европа для бедных (фоторепортаж)


Стандартный ценник на автозаправочной станции: литр 95-го бензина стоит в районе 1,5 евро, что по текущему курсу составляет 100 рублей. Залил бак на 50 литров — отдал 5000 рублей.  



Европа для бедных (фоторепортаж)


Вот и снуют по местным дорогам многочисленные итальянские «Фиаты» и испанские «Сеаты», абсолютно неведомые для российского рынка, но хорошо известные в Европе.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Чуть более люксовый вариант микролитражки — крошка Smart, который делает компания, входящая в немецкий концерн Daimler AG.



Европа для бедных (фоторепортаж)


«Смартов» здесь тоже превеликое множество.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Практически отсутствуют как класс такие автомобили, как внедорожники, тем более свежие. Да, временами можно увидеть старенький «Порше Кайен» или BMW X5. Но если едет новая Audi Q7 — это уже событие.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Под такси здесь используют либо «Шкоды», либо старые «Мерседесы». Такси окрашены в традиционный жёлтый цвет и имеют занятную голубую полоску на уровне подоконной линии.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Столичный асфальт — совершенно разного качества. Транзитные шоссе — новые и гладкие, а улочки в центре Афин — старые и кривые.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Провалы полотна, мнгочисленные заплатки, грязь у бордюров — всё как в каком-нибудь Октябрьском районе Новосибирска.



Европа для бедных (фоторепортаж)


В городе, как и по всей стране, очень много заброшенных, не использующихся зданий — как жилых домов, так и коммерческой недвижимости.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Проблемы с парковкой? Встать на бордюр? Без проблем, тем более машины у греков как раз компактные. В общем, всё как у людей.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Авторазбор в центре Афин — запчасти выставлены прямо на тротуар.



Европа для бедных (фоторепортаж)


В Греции развиты платные автобаны. Разумеется, они в идеальном состоянии и позволяют очень быстро разгоняться. За 20 километров пути придётся заплатить около 3 евро.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Чем дальше в деревни, тем дороги хуже.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Зато активно используются зеркала при выезде с маленьких улочек на шоссе.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Практически все элементы дорожной инфраструктуры обезображены либо рекламными наклейками, либо художественной росписью.



Европа для бедных (фоторепортаж)


И местные власти, судя по всему, не собирались и не собираются очищать дорожные знаки.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Так же, как и обочины — они абсолютно на всём протяжении дорог завалены бытовым мусором.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Ничего необычного, просто выбросили автомобиль на помойку возле жилого дома.  



Европа для бедных (фоторепортаж)


На мотоцикле без каски? Легко, здесь так делает каждый второй наездник. И именно с этим обстоятельством связано огромное количество придорожных памятников, которые поразят россиян.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Как рассказывают местные жители, очень много мотоциклистов разбивается на горных серпантинах и практически каждому ставят памятник.   



Европа для бедных (фоторепортаж)


Производство таких вот изделий поставлено на поток — это своего рода маленький храм, где внутрь греки ставят лампадки с огнем.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Штрафы за нарушения правил дорожного движения в стране высоки: превышение скорости свыше 30 км/ч — 350 евро, проезд на красный свет — 700 евро, опасное вождение — 700 евро. Впрочем, местные водители разъезжают по дорогам довольно бойко, знают ведь, где стоят камеры фотофиксации. Вот и идёт транспортный поток выше разрешённой скорости.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Но при этом греки ведут себя за рулём вполне дисциплинированно и не агрессивно. Пропускают в свой ряд, уходят с левой полосы, когда видят, что их настигает другая машина.   



Европа для бедных (фоторепортаж)


На некоторых участках организовано реверсивное движение, как, например, по этой плотине на озере Марафон.  



Европа для бедных (фоторепортаж)


Горный серпантин — простой металлический шест с красной разметкой. На его обратной стороне жёлтая разметка, для встречных машин.



Европа для бедных (фоторепортаж)


Ну и в заключение, если вам хочется получить удовольствие от вождения и местных красот — отправляйтесь на горные трассы. Только на высоте перевалов можно поймать захватывающие виды греческих горных массивов и вечнозелёной природы.  


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
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