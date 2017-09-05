Европа для бедных

Жаркая страна, через которую проще всего переехать в Европе — бензин по 100 рублей и грязь как у нас

Портал НГС.АВТО продолжает рассказывать об автомобильной инфраструктуре, дорогах, ценах на топливо в самых разных уголках России и мира. Сегодня в обзоре — одна из самых южных стран Европы, горячая Греция.









Что мы, обычные сибиряки, знаем об этой стране? Знаем, что в Греции всё есть, что там постоянно какой-то кризис, что живётся там довольно бедновато по европейским меркам. А ещё — что многие наши соотечественники переезжают именно в эту страну. И действительно, греки сейчас вполне дружелюбно настроены по отношению к россиянам: быстро и безотказно оформляют визы, предоставляют относительно широкий список вариантов получения гражданства.















Ну а что же представляет собой автомобильная Греция? Ведь без своего транспорта тут никуда — многие дома в этой горной стране построены прямо на склонах и пешком особо не находишься. Так вот, автомобильная Греция подтверждает тезис о том, что здесь довольно низкий уровень жизни, а машина не роскошь, а средство существования.















Типичный транспортный поток — это всякого рода малолитражки, микролитражки и мототехника. Что на деревенских дорогах, что в 3-миллионной агломерации Афин. Известно, что все европейцы приучены экономить на топливе, ведь оно довольно дорогое, ну а греки стараются экономить ещё больше.















Стандартный ценник на автозаправочной станции: литр 95-го бензина стоит в районе 1,5 евро, что по текущему курсу составляет 100 рублей. Залил бак на 50 литров — отдал 5000 рублей.















Вот и снуют по местным дорогам многочисленные итальянские «Фиаты» и испанские «Сеаты», абсолютно неведомые для российского рынка, но хорошо известные в Европе.















Чуть более люксовый вариант микролитражки — крошка Smart, который делает компания, входящая в немецкий концерн Daimler AG.















«Смартов» здесь тоже превеликое множество.















Практически отсутствуют как класс такие автомобили, как внедорожники, тем более свежие. Да, временами можно увидеть старенький «Порше Кайен» или BMW X5. Но если едет новая Audi Q7 — это уже событие.















Под такси здесь используют либо «Шкоды», либо старые «Мерседесы». Такси окрашены в традиционный жёлтый цвет и имеют занятную голубую полоску на уровне подоконной линии.















Столичный асфальт — совершенно разного качества. Транзитные шоссе — новые и гладкие, а улочки в центре Афин — старые и кривые.















Провалы полотна, мнгочисленные заплатки, грязь у бордюров — всё как в каком-нибудь Октябрьском районе Новосибирска.















В городе, как и по всей стране, очень много заброшенных, не использующихся зданий — как жилых домов, так и коммерческой недвижимости.















Проблемы с парковкой? Встать на бордюр? Без проблем, тем более машины у греков как раз компактные. В общем, всё как у людей.















Авторазбор в центре Афин — запчасти выставлены прямо на тротуар.















В Греции развиты платные автобаны. Разумеется, они в идеальном состоянии и позволяют очень быстро разгоняться. За 20 километров пути придётся заплатить около 3 евро.















Чем дальше в деревни, тем дороги хуже.















Зато активно используются зеркала при выезде с маленьких улочек на шоссе.















Практически все элементы дорожной инфраструктуры обезображены либо рекламными наклейками, либо художественной росписью.















И местные власти, судя по всему, не собирались и не собираются очищать дорожные знаки.















Так же, как и обочины — они абсолютно на всём протяжении дорог завалены бытовым мусором.















Ничего необычного, просто выбросили автомобиль на помойку возле жилого дома.















На мотоцикле без каски? Легко, здесь так делает каждый второй наездник. И именно с этим обстоятельством связано огромное количество придорожных памятников, которые поразят россиян.















Как рассказывают местные жители, очень много мотоциклистов разбивается на горных серпантинах и практически каждому ставят памятник.















Производство таких вот изделий поставлено на поток — это своего рода маленький храм, где внутрь греки ставят лампадки с огнем.















Штрафы за нарушения правил дорожного движения в стране высоки: превышение скорости свыше 30 км/ч — 350 евро, проезд на красный свет — 700 евро, опасное вождение — 700 евро. Впрочем, местные водители разъезжают по дорогам довольно бойко, знают ведь, где стоят камеры фотофиксации. Вот и идёт транспортный поток выше разрешённой скорости.















Но при этом греки ведут себя за рулём вполне дисциплинированно и не агрессивно. Пропускают в свой ряд, уходят с левой полосы, когда видят, что их настигает другая машина.















На некоторых участках организовано реверсивное движение, как, например, по этой плотине на озере Марафон.















Горный серпантин — простой металлический шест с красной разметкой. На его обратной стороне жёлтая разметка, для встречных машин.















Ну и в заключение, если вам хочется получить удовольствие от вождения и местных красот — отправляйтесь на горные трассы. Только на высоте перевалов можно поймать захватывающие виды греческих горных массивов и вечнозелёной природы.







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