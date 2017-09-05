«Я в дурку попаду от этой улицы Ленина»

Жители нескольких домов, которые расположены вблизи улицы Ленина, собрались в ДК им. Октябрьской революции, чтобы выразить протест против проекта мэрии о создании пешеходной зоны. Во время собрания интеллигентная публика тихого центра говорила в основном о том, как теперь шумно и грязно, — люди попросили власть избавить их от музыкальной какофонии и отправить пешеходов гулять в парки. Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывала на оживленной дискуссии и узнала, что же всё-таки решили чиновники.

4 сентября в зале ДК им. Октябрьской революции было людно — обсуждать будущее улицы Ленина пришли около 150 человек: жители домов тихого центра, представители общественных организаций и мэрии. Дискуссия началась тихо и спокойно (всё-таки публика интеллигентная), тем более что модератор попросила уважать друг друга и быть вежливыми. Первые ряды заняли в основном противники идеи пешеходной улицы Ленина.





Общественник Алексей Носов выступление начал почему-то с роста тарифов и мысли в целом о том, что «мэрия устроила огромное количество проблем и трудностей», но всё-таки сумел закончить конструктивно. «Моя бабушка живет на улице Революции. Ей под 90, она сама ходить не может, ее нужно возить. Как это сделать в случае пешеходности — большой вопрос», — объяснил он.







Собрание жителей улицы Ленина





Следующую выступавшую — пожилую женщину — слушали вяло: она попыталась объяснить, что пешеходная улица — это хорошо, так как будет мало машин, и вообще весь мир склоняется к тому, что нужно пешеходное пространство. В зале послышались жидкие аплодисменты с галерки (видимо, тех, кто всё-таки за). Напряжение начало нарастать — соседи старушки начали настойчиво спрашивать у нее, из какого она дома и живет ли здесь вообще (мол, трезвый пьяному не товарищ).







Выступление жительницы дома 8 по улице Ленина сразу поддержали сочувствием: «Ой, бедные». «С 8 утра выгружают металлические конструкции, потом идут гуляния, ставят колонки в рост человека, окна дребезжат. И эта музыка целый день. Плюс у кинотеатра "Победа" оперная певица. И вот эту какофонию мы вынуждены слушать, хочешь ты или нет. Потом они начинают конструкции разбирать и кидают их в машину до 4 ночи. И сидит публика до утра, которая допивает там пиво, матерится, справляют нужду», — поделилась она.







На это же пожаловались и ее соседи из дома 18 на Ленина, которые не без оснований возмутились тем, что не соблюдается закон о тишине и «у жителей Ленина теперь нет права на отдых».







«Все три окна выходят на улицу Ленина, как раз на "Универсам". То есть уйти в другую комнату я не могу. А у меня такое впечатление, что я в дурку попаду от этой улицы Ленина. Я закрываю пластиковые окна, но это дыц-дыц, дыц», — привела пример женщина из дома на Ленина, 9.







Зал разразился аплодисментами.







«С точки зрения этой идеи (пешеходной зоны), я считаю, что вам в этом плане повезло. Но я ваши сомнения и страхи разделяю», — начал выступление житель дома на Революции. Однако выслушать спокойно публика его уже не хотела: «Какие страхи? Соображает, что говорит? Пригласите Локтя три дня пожить. Я его приглашаю к себе».





В итоге мужчина сказал, что улица должна быть тихой и культурной, на что тут же прилетел выкрик из зала: «В картинную галерею сходи!».







Жительница дома 11 на Вокзальной магистрали, которая сорвала шквал аплодисментов, сказала: «Я лично возмущена — кто это придумал, пешеходную сделать. Кто это придумал? Это что за дела? Дело в том, что у нас есть Первомайский, пожалуйста, Березовая роща, Заельцовский. Ездите там с детьми, хоть как и отдыхайте. Это безобразие полнейшее, товарищи. Через все преграды нужно сделать, чтобы никакой пешеходной не было!».







Дальше пошли вопросы примерно одного плана: «То есть ради 300 человек, которые просто так, ради интереса продефилировать пришли на Ленина и с пустующими взглядами посмотреть на пустующие, так скажем, творческие зоны, мы все страдаем» или «Перекрывать эту улицу для того, чтобы обеспечить досуг людей, чужих людей, при этом очень сомнительный досуг, пожертвовав покоем своих же жителей, не думать совершенно о пожилых людях, о детях маленьких».







Эмоции в зале уже зашкаливали, поэтому выступление сторонников пешеходной улицы уже было бесполезным — доводы одного из выступавших о том, что Ленина хотели сделать пешеходной уже много лет и каждый раз жители возмущались одним и тем же, уже никого не интересовали.







На собрании жильцов улицы Ленина присутствовала начальник департамента культуры и спорта мэрии Анна Терешкова





Зал требовал Анну Терешкову. Невозмутимая начальник департамента культуры начала речь с благодарности. «Спасибо, что вы нашли время, чтобы прийти сюда. Значит, вы действительно неравнодушные люди, любите свою улицу Ленина. Этот проект действительно был принят как экспериментальный — попробовать. Потому что на протяжении 30 лет новосибирцы мечтали, чтобы улица Ленина стала пешеходной», — продолжала Терешкова, несмотря на крики из зала «я не мечтал!».







Она признала, что «мы набили шишки» и разъяснила жителям тихого центра, как мэрия решит их проблемы. Например, в будущем появятся два стационарных туалета — в Первомайском сквере и у «Водника». Что касается шума, по ее словам, после 22 часов все санкционированные площадки прекращают работу, но появляется молодежь с колонками и праздник продолжается стихийно.







«Есть договоренность с правоохранительными органами. Рядом с "Универсамом" раньше был пункт полиции. Мы хотим сейчас его восстановить. Потому что молодежь сидит у "Универсама" даже без перекрытия улицы Ленина», — констатировала Анна Васильевна.







В ответ из зала послышались выкрики с мольбой «Не надо!», а также скандирования «Позор! Позор!».







Но это не смутило начальника департамента, которая с той же выдержкой продолжила свое выступление. И даже пообещала жителям, что если они потерпят, их дома в скором временем отремонтируют. «Я могу сказать так: улица Ленина действительно готовится под большой федеральный проект. И если этот проект пройдет сейчас очень хорошо, мы на следующий год получим финансирование для того, чтобы прошло большое преобразование улицы Ленина.





Рассматривается вопрос, что если мы входим в федеральный проект, все дома по улице Ленина будут введены в капремонт гораздо раньше. Территории облагорожены, также будет сделана улица Ленина. У меня уже есть разработка КБ "Стрелка", предварительный проект, который на следующий год получил предварительно финансирование примерно на 140 млн рублей», — вынесла свой вердикт Терешкова под свист собравшихся.







Собрание закончилось, но возбужденные жители еще долго не могли остановиться. Судя по беседам, искать защиты они решили на федеральном уровне: «Ну почему у нас все через….президента нужно решать?» — поделилась с подругой противница пешеходной зоны. Впрочем, некоторые готовы и к более решительным мерам. «Я просто приеду на машине и буду в ней сидеть поперек Ленина», — пообещал своей подруге мужчина из противоположного лагеря.