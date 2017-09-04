«Окружающие смотрели на нас как на дебилов»
Топ-менеджер, художник, бизнесмен: НГС узнал, кем стали известные в 90-х панки Новосибирска
Наверняка многие из нас чудили в юности и противопоставляли себя взрослому и серьёзному обществу. Кто-то вёл себя чуть менее вызывающе, а кто-то, как говорится, совсем уходил в отрыв. Хиппи, панки, металлисты — казалось бы, что из этих неформалов вырастет путного в будущем и какую пользу принесут они обществу? Корреспондент НГС.НОВОСТИ нашёл пятерых настоящих панков и узнал, как они превратились из бунтарей в цивильных и полезных для общества, несмотря на бурное прошлое.
Александр Романовский, 34 года, участник панк-группы «Дебош»: «В этой субкультуре был примерено с 1996 по 1998 годы. В то время мы были самой молодой по возрасту панк-группой, мне тогда было 13–14 лет. Как относились окружающие? Родители думали: «Ай, перебесится». Единственно, что мы были левобережные, поэтому стабильно раз в месяц имели проблемы с людьми, которые жили там же. Либо на остановке кто-то скажет тебе, что ты гомосексуалист, либо драка. Но месива, как в Москве в восьмидесятых годах, не было. И драки чаще были не на левом берегу, а где-нибудь в центре возле «Пионера». (В «Пионере» тогда проходили рок-концерты. — И.К.) Внешний облик был неряшливым. Мы были обвешены булавками, какими-то советскими значками. У меня на шее висела унитазная цепь, что очень "радовало" мою маму. Один раз я вернулся, а цепи на полочке и нет — такая семейная диверсия была против любимого сына.
У себя на районе долгое время говорил пацанам с соседних лавочек, что я музыкант. Причём достаточно известный, а то, что вы не ходите в "Пионер" или 888 (популярный ночной клуб. — И.К.), это, пацаны, ваша большая проблема. Вообще считается, что панк — это такая быдловатая и глупая субкультура, куда идут пэтэушники. Но у нас были те, кто потом поступал в вузы. И в свои 14–16 лет мы были достаточно интеллектуальные: нам было важно читать книжки, слушать новую музыку. Но вместе с тем могли поехать в троллейбусе и внезапно начать ковыряться в носу и вытирать сопли друг о дружку. Был такой показушный эпатаж. Однажды мы нашли брошенную стройку — нынешний центр культуры НГТУ, где мы обосновались и жили. К нам приезжали люди из других городов, мы там устраивали какие-то концерты. Был такой настоящий сквот (заброшенное здание, занятое представителями субкультуры для создания коммуны. — И.К.). Потом, правда, милиция его прикрыла.
В какой-то момент, уже в университете, это надоело. Кто-то из наших побрился даже налысо. Произошёл раскол в тусовке, случились внешние изменения… Сейчас я работаю одним из руководителей проекта "Новомедиа", это школа молодых журналистов. Но место панк-року в жизни остаётся. Куда он денется. И фонотека остаётся. Слушаю всё это тоннами и рецензии пишу. Люди предлагают книжку написать о 90-х Новосибирска. Но не знаю, поживём — увидим».
Сергей Ламехов, 48 лет, участник панк-тусовки: «В группе не играл. Но на шее у меня написано: "100 % панк". Тату такая. Ещё в студенчестве началось это, а закончилось лет десять назад. По-разному все относились: родители бесились, не разговаривали годами. А было время, когда я общался [по работе] со всякими банками, бухгалтерами, налоговыми, так они, наоборот, воспринимали всё достаточно адекватно. Трудовой путь у меня большой — от продавца и грузчика до топ-менеджеров. Одно время был директором сети магазинов бытовой техники. Так-то я человек умный, из благополучной семьи — папа у меня профессор.
Когда пришло какое-то осознание, мир вокруг меняется, а ты остаёшься в этом детском празднике непослушания, что пора уже и повзрослеть. По большому счёту — повзрослеть и разбогатеть. (Смеётся.) Алкоголизм и уличная жизнь до добра, как правило, не доводят. А это всё не заканчивалось даже, когда я был и топ-менеджером. Какое-то легкомысленное отношение к деньгам было — залезал в достаточно серьёзные долги. Однажды уехал в Москву на несколько лет, а там образ жизни достаточно динамичный, вот и пришлось от всяких вредных привычек отказываться. Сейчас не пью вообще. Конечно, шампанское на Новый год не считается.
Самое страшное, что я творил тогда? Выбитые зубы, простреленная голова — жизни мог лишиться. Сейчас бы такое не повторил. Но не потому, что кураж прошёл, а случилось какое-то осмысление жизни. Да и семья уже есть. Сейчас занимаюсь интернет-технологиями, а работаю в юридическом холдинге шефом информационной службы. Но панк в жизни остался. Например, книжку я написал про группу Suicidal Tendencies (американские панки. — И.К.) и выложил в интернет. Это никуда не денется. Миссия осталась: быть таким пионервожатым».
Александр Иванский, 35 лет, панк-группа «Беz фанатиzма»: «Группа существует до сих пор с 2006 года. А сам я увлекаться этим начал лет за пять. Посторонние иногда с опаской относились ко мне. Родители ничего не говорили, но, думаю, в шоке были. Я ирокезы брил. Но побить меня никто не хотел — габариты у меня вполне спортивные. Я был даже чемпионом республики Саха (Якутия. — И.К.) по лёгкой атлетике. И футболом параллельно занимался, играл в дубле команды "Чкаловец-1936".
Панк мне нравится очень быстрый, такой speed-панк. Я любитель заводящих кричалок. Меня раньше прикалывало срывать [на улицах] какие-то дебильные рекламные баннеры. Просто срывал их и таскал по городу. Забавляло пинать [стеклянные] бутылки, которые бились от удара. В 2007–2010 годах была бурная творческая деятельность: я мог раз в две недели перекрашивать волосы перед концертами. Очень хотелось тогда сломать стереотип людей, какую-то совковость, и я ходил по городу с ирокезом. В Кольцово попал с зелёным ирокезом на гопников. Приехал по приглашению одной группы, послушать их, — я тогда ещё организацией концертов занимался. И вот вечером пошли за алкоголем. А у меня из-под шапки зелёные волосы торчат, да ещё косуха с зелёным рукавом. Было их два (гопника. — И.К.), а набежало человек пятнадцать. Ну и сразу мне в висок удар прилетел. В итоге отбились, обошлось.
Работал я всегда, даже в университете. Но внешне изменился, в плане одежды. Сейчас все ходят в таком неформальном стиле — стиле гранж. А я нет. Вот поэтому больше и татуировки не делаю: раньше это был вызов, выделение из толпы, а сейчас даже школьники с татуировками ходят. Модой стало. Я и решил перевоплотиться: таким антиподом стать. Когда работал в "Рок-зоне" (магазин рок-атрибутики. — И.К.), мог спокойно прийти на работу в костюме. Меня даже за это штрафовали. Могу и в спортивном костюме ходить, я же из спорта. Сейчас у меня своё дело: продаю запчасти на иномарки. И музыка остаётся. Был период, когда нам (группе. — И.К.) надо было разойтись, и я думал, что мы уже не соберёмся. Но в итоге от этого никуда не ушёл: панк-рок преобладает в моей жизни».
Ирина Петрова, 32 года, участница панк-тусовки: «У меня была куча друзей — альтернативных музыкантов. Была в тусовке лет пять с 2002 года — в институте ещё. Как выглядела? Рваные джинсы, всевозможные футболки, металлические браслеты, постоянное посещение рок-концертов, все эти танцы-слэмы (когда люди на концертах толкаются и врезаются друг в друга. — И.К.). Было еще такое понятие: «трясти гривой». До сих пор четыре дырки в одном ухе.
Это были студенческие времена и постоянные тусовки, поэтому окружающие относились к этому отлично — сами такие же были. Родители? Мама относилась с пониманием, папе было всё равно. Никакого негатива не было, за что [родителям] особая благодарность. Потому что всё было — и, слава богу, было в определённые времена. А то сейчас такое же происходит у людей, которым за тридцать, а это выглядит уже неприлично.
Самое неприличное, что могли вытворить, — еда с пола. К примеру, уронили кусок пиццы на пол, тут же подняли и съели. Ну, ещё распитие алкогольных напитков в центре города: отливалась часть "Фанты" по край этикетки и туда заливалась чекушка водки. Более неприличное, наверное, не надо упоминать. (Смеётся.) Все это завершилось, когда закончился институт, как пошла работать и познакомилась с мужем. Имидж сменился, окружение осталось в прошлом. Сейчас я мама двоих детей, работала до декрета руководителем направления в одной из крупнейших компаний телекоммуникационной связи. Панк-рок — это состояние души. Оно и осталось. Это ощущение свободы и независимости от мнения окружающих».
Александр Чиркин, 50 лет, лидер панк-группы «Путти»: «Группа существует с 1983 года до сих пор. Я учился тогда в торговом училище на декоратора-оформителя — слова "дизайнер" тогда ещё не было. Там и появилась группа. Окружающие поначалу смотрели на нас как на дебилов. А родители сказали: главное, что не хулиганством и бандитизмом заняты. Самый безумный поступок был, когда мы возвращались с концертов из Иркутска в Новосибирск. В Иркутске у нас должно было быть несколько концертов, но нам не предоставили нормальную аппаратуру, как было описано в контракте. И мы забрали все деньги и тупо пробухали в гостинице. Это был 1990 год, и в ночь отлёта какими-то кришнаитами был объявлен очередной конец света. Мы, значит, набрали алкоголя полные гитарные кофры и полезли в самолёт — помирать, так пьяными. Чудили там! Пришёл командир корабля и спрашивает: какие у нас требования. А у нас встаёт человек и говорит: «Наши требования: водки, женщин и пельменей!». Прилетаем в Новосибирск, а там нас встречает ОМОН со щитами и дубинками. Увели в Толмачёво. Там же у какого-то майора милиции, как выяснилось, сын от нас тащился. Закончилось всё маханием пальчиком — «Больше так не делайте» — и автографами для его сына. Отпустили даже без штрафа. Сейчас бы такое учудили, так уже бы, наверное, разучивали «Владимирский централ». Но у нас в группе уже не пьют.
Где-то с полгода назад занялся производством всяких сувениров: сов, ящерок, шкатулочки для Алтая, а потом и статуэтки людей начал делать. Делаю не как на могилки — карикатурные, чтоб позитивно было. Магнитики еще всякие изготавливаю. Футболки. Фигурки собачек по фотографиям. Всё — ручная работа. Леплю из пластики и раскрашиваю. Портреты ещё рисую под заказ. Как-то бизнесмен заказал портрет своей любимой. Получилось обалденно, но ей не понравился цвет помады. И вот я недели две каждый день рисовал [новую] помаду. У неё уже потом губы из холста торчали, наверное, со спичечный коробок. Но мужик мне каждый раз денежку давал, пока я переделывал губы.
Скоро едем в Татарск на закрытую байк-вечеринку, а потом садимся писать новый альбом. У нас есть 12 песен, которые не вошли ни в один альбом. Думаю, к Новому году выйдет. Реально бомба будет. В прошлом году вышел альбом «Тени мегаполиса», где вообще нет ни одной старой песни. Так что панк продолжается».
Илья Калинин
Фото предоставлены Александром Романовским, Сергеем Ламеховым, Александром Иванинским, Ириной Петровой, Александром Чиркиным, автора (12, 13)