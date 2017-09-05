Дыхнул и поехал

Фоторепортаж: кто и как проверяет водителей маршруток и автобусы, которые возят новосибирцев

В августе популярная городская маршрутка № 19 попала в ряд скандальных новостей. Сначала была авария с пострадавшим , а затем пассажиры жаловались на то, что не могут её дождаться. Кроме того, один из перевозчиков сообщил, что работают там одни нелегалы и «бардак полный» . В свою очередь компания, которая обслуживает этот маршрут, попыталась опровергнуть весь озвученный негатив и рассказала, как в идеале должно работать транспортное предприятие. Что делают водители перед выездом, чем должна быть оборудована маршрутка и почему её не всегда можно дождаться — в материале НГС.НОВОСТИ.

Маршрутки начинают выезжать на линию около 5 утра





В 5 утра перед шлагбаумом ПАТП-5 на Нижегородской уже выстраивается пробка из маршруток — правда, пока они без пассажиров и готовятся к техосмотру.







Автопарк перевозчика ГАПП-6





Всего здесь около 120 машин перевозчика ГАПП-6, которые ездят по маршрутам № 19, 4, 18, 16, 68.







Контрольный пункт перед выездом транспорта в ПАТП-5





«Водители приезжают пораньше. Пока путевой лист получат, пока врача пройдут, — рассказывает начальник отдела перевозок компании Алексей Третьяков. — У нас всё в 1С, вот сканер. Такое редко у кого есть».





В идеальном варианте, по его словам, к 6 утра маршрутки уже должны быть на линии, а после полуночи — вернуться в парк.





Диспетчерская транспортного предприятия





Первым делом прибывшие на работу водители идут к диспетчеру на проверку документов. «Тут у нас тоже всё в 1С, система не даёт [выйти на линию], если просрочен техосмотр, — уточняет Алексей. — Все документы вбиты в базу».







Диспетчер следит за документами водителей и оформляет путевой лист





«Женщина в окне» также проверяет, не забыл ли водитель их взять с собой. Она же в курсе, кто заболел или «съехал» (поехал на линию и сломался). «Журналисты вами заинтересовались, показывайте!» — просит диспетчер показать водительские права. Водители работают посменно, отдых должен быть не меньше 12 часов. «Заезд до часу ночи идёт. Пока они помоются, пока сдадут путевые листы, а в 5 утра уже новая смена», — объяснил Алексей.









Перед выездом водители проходят медосмотр





После диспетчера, который выдал путевой лист, водитель идёт к врачу. «Работаем с 5 утра», — говорит врач Инна Федоровна и приглашает очередного водителя мерить давление. К работе не допускают тех, у кого оно выше 150 или ниже 90. Кстати, проходить медосмотр водителю нужно и после смены.





Прибор для проверки алкоголя в организме водителя





Отдельно — проверка на алкоголь. Для этого должен быть специальный прибор, который покажет наверняка, сколько промилле в организме. «Дуй», — командует врач водителю. Тот послушно склоняется над прибором.





Анализатор алкоголя





Последний этап, после которого водитель выезжает за пассажирами, — это техосмотр. «Смотрим резину. Чтобы всё было сухо, всё работало. Давление в шинах, всё меряем. Лампочки все чтобы горели. Знак аварийной остановки. Аварийный выход. В салоне чтобы всё было на этой доске», — поясняет механик и показывает на панель в пассажирском салоне.





Перед выездом механик проверяет состояние транспорта





На панели, оказывается, должна быть информация о тарифе, контакты перевозчика, сообщение о праве пассажира не рассчитываться, если водитель курит, и рулоны с билетами.





Билеты должны быть в каждой маршрутке





Интервал движения, по словам перевозчика, зависит от маршрута и времени суток. «На 19-м маршруте с 6 до 8 утра должен быть точно до пяти минут. Потом они, конечно, пореже ходят — 6–7 минут. Это по расписанию», — говорит Алексей.





То, что пассажиры всё-таки иногда могут долго простоять на остановке, он объяснил разными причинами. Например, пробками. Или наступившей зимой: «Первый снег — и всё встает, весь город». «Бывает, на выпуски ГИБДД приезжает и досконально проверяет все машины», — объяснил перевозчик. Также непредсказуемыми могут быть «сходы» маршруток, однако, в парке на этот случай должны быть резервные машины. «Вот, свеженький поехал», — проводил он взглядом задержавшуюся до половины седьмого маршрутку.





В ГАПП-6 около 120 маршруток





6:30. Парк опустел, водители разъехались по маршрутам. Теперь за движением маршруток будут следить диспетчеры по карте ЦУГАЭТ (правда, видно будет лишь тех, у кого включен двигатель).





А качество работы оценят пассажиры — прежде всего, отношение водителей. За последние месяцы было несколько случаев, когда пассажиры сталкивались с хамством. Так, в феврале водитель маршрутки № 51 набросился на пассажира и избил его ногами — но причина конфликта так и осталась неизвестной, потому что ни водитель, ни пассажир не обратились в полицию или ЦУГАЭТ.





А в августе читатель НГС рассказал о том, как водитель маршрутки № 330 выругался на него за то, что тот отказался ехать до конечной и переплачивать. В результате после проверки министерства транспорта водитель уволился.









Как отмечают перевозчики, сейчас в городе острый дефицит водителей, особенно после того, как в июне вступили в силу поправки в закон «О безопасности дорожного движения». Он запрещает водителям с иностранными правами работать в сфере перевозок пассажиров и грузов. В результате часть водителей с иностранными правами пошли переучиваться, другие просто уволились.

