Правила разорения: Центробанк рассказал, как взять микрокредит и не лишиться квартиры

Семь советов от банкиров, которые уберегут от потери жилья

Сибирское ГУ Банка России узнало об истории пенсионерки, которая лишилась жилья, взяв в кредит 50 тысяч рублей, — в итоге сибирячке Галине Шубутовой пришлось продать свою долю в квартире за миллион рублей. В Центробанке сделали небольшую памятку для новосибирцев с советами, как не попасться на уловки микрокредитных организаций. Редакция НГС.НОВОСТИ публикует 7 несложных правил от Центробанка и советует вам быть внимательнее при оформлении кредита.

55-летняя медсестра военного госпиталя Галина Шубутова нашла объявление о микрозаймах в газете. Она не проверила микрофинансовую организацию и приехала на встречу с кредитором: ей дали на подпись договор купли-продажи жилья, из которого следовало, что она продала свою долю в квартире на «Золотой Ниве» почти за миллион рублей. Отсудить деньги или жилье пока у женщины не получается.





Редакция НГС.НОВОСТИ совместно с отделом по связям с общественностью Сибирского ГУ Банка России подготовила для новосибирцев семь простых правил оформления кредитов. Прочитайте их, запомните и на всякий случай сохраните в закладки — вдруг пригодится?







Как проверить кредитора на добросовестность:







1) Проверяем компанию (кредитора) в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России. Это можно сделать на сайте ФНС.





Не нашли сведения в ЕГРЮЛ? Значит, это незаконно! Индивидуальные предприниматели не имеют права профессионально выдавать кредиты.







2) Проверяем кредитора на сайте Банка России. Сверяемся со справочниками или реестрами банка на сайте регулятора cbr.ru или на сайте fincult.info. Проверить, что выбранная компания присутствует в реестре, необходимо даже в том случае, если в офисе кредитора есть копия, фотография и даже подлинник свидетельства о внесении в госреестр.





Нет в реестрах Банка России — это нелегальный кредитор, брать заём у него не следует.







3) Заранее просим у кредитора образец договора и сведения о нём. Консультируемся с юристом.





Отказали в документах — ищем другого кредитора!







4) Внимательно и до конца читаем договор займа. Серые кредиторы пользуются невнимательностью людей и включают в документы условия, которые затрудняют или делают невозможной выплату долга.





Не верьте, когда сомнительные условия называют «стандартными формулировками». Если есть любые сомнения — консультируйтесь с юристами.







5) Ищем в тексте размер полной стоимости займа (ПСК), эта информация должна размещаться на первой странице договора в квадратной рамке в правом верхнем углу. ПСК указывается в процентах годовых. Проверяем на сайте Банка России, насколько отличается ваша ставка от среднерыночных значений и не превышает ли предельных значений, устанавливаемых регулятором. Нелегальные кредиторы всегда заявляют о крайне низких процентных ставках.





Крайне заманчивые условия в договоре займа должны вас насторожить.







6) Нелегальные кредиторы могут выдавать займы через Интернет. Многие из них в своем названии используют слова «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ или МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ», но таковыми не являются. Иногда среди них могут встретиться бывшие МФО, выведенные из реестра за различные нарушения.





Чёрные кредиторы могут использовать наименования, созвучные с легальными финансовыми организациями. Даже если вам кажется, что вы слышали о такой компании, проверьте её в реестре Банка России.







7) Собираем всю доступную информацию об организации, смотрим в интернете отзывы тех, кто уже пользовался услугами того или иного кредитора. Выбирая кредитора, ориентируемся не на субъективные (реклама, личные связи, рекомендации и т.п.), а на объективные данные.





Агрессивная реклама (займы в короткий срок, без документов или с плохой кредитной историей) — признак нелегального кредитора.







«Легкомысленное отношение даже к небольшому займу может обернуться большими финансовыми неприятностями. Если столкнулись с признаками нелегального кредитора, сообщите об этом в полицию, прокуратуру и Банк России (интернет-приемная на сайте cbr.ru)», — резюмировали в отделе по связям с общественностью Сибирского ГУ Центробанка РФ.







Кстати, после публикации статьи помочь 55-летней Галине Шубутовой вызвалась финансово-правовая компания «Альтернатива». Она готовит документы для подачи в Следственный комитет, рассказала 4 сентября корреспонденту НГС.НОВОСТИ Галина Шубутова. Случай с Галиной Шубутовой — далеко не единственный. В подобной ситуации оказалась в 2015 году и врач-кардиолог больницы № 34 Елена Сёмина. Женщина получила заём в 250 тысяч рублей под залог квартиры — спустя время 62-летняя женщина также оказалась без жилья и сейчас вынуждена снимать комнату.