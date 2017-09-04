Новый «Порше Кайен»: что с ним сделали

Третье поколение Porsche Cayenne показали миру — новые размеры и никаких кнопок

В Германии наконец показали общественности новый Porsche Cayenne — автомобиль, который делает основную кассу компании Porsche AG. Вероятно, именно поэтому машину побоялись сильно менять внешне — она осталась практически прежней, за исключением всякой оптики и мелких деталей. А вот начинка новая — и шасси, и агрегаты, и интерьер. Что за новый «Кайен» увидел свет — в обзоре НГС.АВТО.


Новый «Порше Кайен»: что с ним сделали (фото)


Хоть он и выглядит как предыдущее поколение, но Cayenne теперь стал больше. Длина увеличилась до 4918 мм — на целых 63 мм. Но, поскольку колёсная база не изменилась, пространство салона осталось на прежнем уровне. Зато, как утверждают «поршевцы», на 100 литров вырос объём багажника. 



Новый «Порше Кайен»: что с ним сделали (фото)


Итак, внешне — типичный фейслифтинг. Решётка воздухозаборника потеряла округлости и стала более агрессивной. Исчезли круглые противотуманки. Основные фары стали матричными и немножко растянулись к центру.



Новый «Порше Кайен»: что с ним сделали (фото)


Сзади оптика соединилась модной нынче полоской. И автомобиль стал похож то ли на KIA Sportage, то ли на что-то ещё. В целом корму «Кайена» привели к некоему общему облику с новой Porsche Panamera.



Новый «Порше Кайен»: что с ним сделали (фото)


Боковой силуэт, пропорции, проёмы дверей — всё как и было. Но колёса теперь минимум 19-го размера. 



Новый «Порше Кайен»: что с ним сделали (фото)


У машины новая платформа — MLB Evo, на которой построены Audi Q7 и Bentley Bentayga. Базовый мотор «Кайена» — атмосферный 3.6 л мощностью 300 л.с. — сменился турбированным 3.0 л мощностью 340 л.с. Вес машины удалось снизить на 65 кг, и теперь самый «слабый» Cayenne разгоняется до сотни за 6,2 секунды вместо 7,7 ранее. 




Изменения в салоне более существенны. И здесь явно интерьер сделан по мотивам новой Porsche Panamera, которую мы тестировали весной в Краснодарском крае.



Новый «Порше Кайен»: что с ним сделали (фото)


Тот же руль, минимум кнопок, сенсорный центральный тоннель, огромный монитор мультимедиа, приборка с центральным аналоговым тахометром. Немного отличаются разве что формы воздуховодов.  



Новый «Порше Кайен»: что с ним сделали (фото)


Сколько же будет стоить новое творение Porsche AG? Сейчас минимальная цена старого «Кайена» в России 4 830 000 рублей. Цена нового поколения в Германии анонсирована на уровне 5,3 млн рублей (74 830 евро). Ну вот и можно прибавить к прежней стоимости пару-тройку сотен тысяч рублей и получить новую стартовую цену. Когда автомобиль доберётся до наших дилерских центров — пока точно не известно, но не раньше весны 2018 года. Напомним, в Новосибирске с текущего года сменился дилер Porsche — теперь это компания «Премиум Парк».
  


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».

Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Дмитрий Косенко
Фото newsroom.porsche.com

Прочтений: 203
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено