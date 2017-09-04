Новый «Порше Кайен»: что с ним сделали

В Германии наконец показали общественности новый Porsche Cayenne — автомобиль, который делает основную кассу компании Porsche AG. Вероятно, именно поэтому машину побоялись сильно менять внешне — она осталась практически прежней, за исключением всякой оптики и мелких деталей. А вот начинка новая — и шасси, и агрегаты, и интерьер. Что за новый «Кайен» увидел свет — в обзоре НГС.АВТО.









Хоть он и выглядит как предыдущее поколение, но Cayenne теперь стал больше. Длина увеличилась до 4918 мм — на целых 63 мм. Но, поскольку колёсная база не изменилась, пространство салона осталось на прежнем уровне. Зато, как утверждают «поршевцы», на 100 литров вырос объём багажника.













Итак, внешне — типичный фейслифтинг. Решётка воздухозаборника потеряла округлости и стала более агрессивной. Исчезли круглые противотуманки. Основные фары стали матричными и немножко растянулись к центру.













Сзади оптика соединилась модной нынче полоской. И автомобиль стал похож то ли на KIA Sportage, то ли на что-то ещё. В целом корму «Кайена» привели к некоему общему облику с новой Porsche Panamera.













Боковой силуэт, пропорции, проёмы дверей — всё как и было. Но колёса теперь минимум 19-го размера.













У машины новая платформа — MLB Evo, на которой построены Audi Q7 и Bentley Bentayga. Базовый мотор «Кайена» — атмосферный 3.6 л мощностью 300 л.с. — сменился турбированным 3.0 л мощностью 340 л.с. Вес машины удалось снизить на 65 кг, и теперь самый «слабый» Cayenne разгоняется до сотни за 6,2 секунды вместо 7,7 ранее.













Изменения в салоне более существенны. И здесь явно интерьер сделан по мотивам новой Porsche Panamera, которую мы тестировали весной в Краснодарском крае.













Тот же руль, минимум кнопок, сенсорный центральный тоннель, огромный монитор мультимедиа, приборка с центральным аналоговым тахометром. Немного отличаются разве что формы воздуховодов.













Сколько же будет стоить новое творение Porsche AG? Сейчас минимальная цена старого «Кайена» в России 4 830 000 рублей. Цена нового поколения в Германии анонсирована на уровне 5,3 млн рублей (74 830 евро). Ну вот и можно прибавить к прежней стоимости пару-тройку сотен тысяч рублей и получить новую стартовую цену. Когда автомобиль доберётся до наших дилерских центров — пока точно не известно, но не раньше весны 2018 года. Напомним, в Новосибирске с текущего года сменился дилер Porsche — теперь это компания «Премиум Парк».







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