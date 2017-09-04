14 братьев Новосибирска: Ош

Репортаж из города царя Соломона: здесь много древних пещер, огромные порции еды и ужасный кофе

Вид на гору Сулайман-Тоо — визитную карточку Оша
Вид на гору Сулайман-Тоо — визитную карточку Оша

У Новосибирска 14 городов-побратимов по всему миру: от Америки до Японии. Мы решили, что это отличный повод рассказать об интересных и родственных нам уголках планеты — НГС.НОВОСТИ запустили серию фоторепортажей о городах-побратимах «14 братьев Новосибирска». Каждый вторник мы рассказываем о новом городе. В прошлых материалах мы познакомили читателей с корейским близнецом Новосибирска — Тэджоном, с одной из самых древних столиц мира — Ереваном, а также заглянули в противоречивый Улан-Батор.

Сегодня мы расскажем о южной столице Киргизии Оше — одной из древнейших точек Великого шёлкового пути. О том, как в местной горе появился целый музей, чем Ош напоминает алладиновскую Агробу и зачем здесь нужно побывать каждому — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Южная столица


Ош — это второй по величине город Киргизии и обладатель официального статуса её южной столицы. Он расположился на высоте около километра над уровнем моря неподалёку от границы с Таджикистаном и в 300 км от Бишкека. По последним данным, в нём живут больше 250 тысяч человек — немного меньше, чем в Ленинском районе Новосибирска. В основном это киргизы и узбеки.


Один из проспектов Оша 
Один из проспектов Оша 


«Пока ехали из аэропорта в гостиницу, думали, что город совсем небольшой. Когда забрались на гору и посмотрели на него, очень удивились его масштабам. Это скорее даже не город, а большая деревня — преимущественно малоэтажное жилье. <…> Честно говоря, не особенно примечателен. Ощущение, что попал в СССР. Но не так чисто и аккуратно, как в Белоруссии, а какой-то "базарный СССР"», — рассказывает об Оше сибирячка Мария Березовская. Девушка с подругой путешествовала по Киргизии прошлой осенью. 


Пристанище царя Соломона


Местные жители считают, что их городу более трёх тысяч лет — большой юбилей в Оше справили в 2000 году. Действительно, город считается одним из древнейших в Киргизии, однако документальных доказательств его возраста почти нет — только легенды. По одной из них, город основал сам царь Соломон — библейский правитель объединённого Израильского царства  — за тысячу лет до нашей эры. 


Вид на Ош с вершины горы Сулайман-Тоо
Вид на Ош с вершины горы Сулайман-Тоо


Если же опираться на науку, то самое раннее упоминание об Оше относится к IX веку. В X веке Ош стал одной из точек Великого шёлкового пути — через него из Индии и Китая в Европу шли длинные караваны, гружённые шёлком. В XIX веке Кокандское ханство с Ошем оказалось под властью Российской империи. Впоследствии, как мы знаем, Киргизия вошла в состав СССР, а теперь — в СНГ.


Пещеры горы Сулайман-Тоо
Пещеры горы Сулайман-Тоо


Кстати, странное название города — такой же предмет бесконечных споров у историков, как и его возраст. По одной версии, когда-то здесь находился храм огня и воды — храм реки Охшо. По другой, ещё до прихода киргизов здесь жило племя ош. Ещё одна версия, конечно, связана с царём Соломоном — говорят, что когда он впервые увидел гору Сулайман-Тоо, он от удивления воскликнул: «Хош!». 


Трон Соломона


Ош окружён горами, скалами и холмами — именно поэтому он был так популярен у китайских и индийских торговцев. Город занял одно из немногих мест, по которому можно было войти в Ферганскую долину — в межгорную впадину в горах Средней Азии. Главная же гора в Оше — священная Сулайман-Тоо, названная в честь царя Соломона. До начала прошлого столетия её ещё называли троном Соломона (Тахти-Сулейман). Она красуется почти в самом центре города. 


Вершина горы Сулайман-Тоо 
Вершина горы Сулайман-Тоо 


Помимо того что с давних времен гора служила защитой от захватчиков, она считается священной. По библейским преданиям, на её вершине царь Соломон обращался к богу, а на камнях остались отпечатки его лба и колен. Гора считается местом поклонения паломников и туристов, а также её включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 


Мечеть Сулайман-Тоо
Мечеть Сулайман-Тоо


У её подножия возвели самую большую в городе мечеть — она тоже называется Сулайман-Тоо. Надо сказать, что Ош — довольно религиозный город. 


«Изначально нас опытные путешественники предупредили, что это мусульманская страна и, поскольку мы едем вдвоём, мы должны носить платки на голове, одеваться и вести себя скромно. В первый день мы так и делали. Но заметили, что среди киргизок много (если не большинство) светских девушек», — говорит Мария.


Музей в горе


По словам туристов, зрелищнее горы Сулайман-Тоо только музей внутри неё. Точнее, в одной из её пещер. Музей расположился на двух этажах: первый расширили вручную, а второй оставили в естественном виде. Самый эффектный экспонат — стеклянная арка, которая закрывает вход в пещеру. По словам Марии, оттуда открывается шикарный вид на город и мечеть. 


Ошский музей «Сулайман-Тоо»
Ошский музей «Сулайман-Тоо»


В нём собрано более 30 тысяч экспонатов, относящихся к истории и природе южной Киргизии: от древних рукописей и монет до подарков городу от представителей иностранных государств. Музей открыли в пещере неслучайно. Как следует из путеводителей, на одной из вершин Сулайман-Тоо до сих пор находят петроглифы — наскальные рисунки, датируемые тысячелетиями.


Восточный базар


Вообще, почти все достопримечательности так или иначе связаны с Сулайман-Тоо и его живописными скалами. Это множество пещер и мечетей, старинное кладбище, а также петроглифы. Уникальной и поистине восточной достопримечательностью Оша, в которой нет имени царя Соломона, является огромный базар, раскинувшийся на обоих берегах реки Акбура, — по словам туристов, такой же, как описанный в книге про Алладина.


Ошский базар делит на две части река Акбура
Ошский базар делит на две части река Акбура


Это огромный крытый рынок, заполненный тысячами торговых лавок. Чаще всего туристы здесь покупают войлочные шапки, национальные юбки, а ещё традиционную посуду. Как и на любом восточном базаре, здесь можно поторговаться.


«Я вам настоятельно рекомендую побывать и сделать покупку какой нибудь вещи — и попробовать поторговаться. Можно почувствовать себя древним купцом, который путешествовал по Великому шёлковому пути», — советуют туристы. 


Киргизское гостеприимство 


Местных жителей туристы описывают как добрых и отзывчивых. «Если у кого-то попросишь помощи — обязательно подскажут, посоветуют. Очень многие говорят по-русски. И это здорово. Все спрашивали, откуда мы, и о России отзывались с теплотой. Пару раз кому-то пытались объяснить, что мы из Новосибирска, но название нашего города им ни о чём не говорило. Когда мы шли на гору, спросили дорогу у девушки в национальном наряде. Она так обрадовалась, что мы русские. Привела нас в школу искусств, где она работает, устроила там экскурсию, позвала своего начальника, радостно сообщала всем коллегам, что мы из России. Говорила по-русски она плохо, но эмоционально. Мы даже растерялись от такого приёма. Они нас как будто ждали сто лет. На прощание дали пару советов: куда пойти и как туда добраться», — вспоминает Мария. 


Во время городских праздников ошцы выступают с национальными инструментами. На фото: киргизская свирель сыбызгы — один из древних духовых музыкальных инструментов
Во время городских праздников ошцы выступают с национальными инструментами. На фото: киргизская свирель сыбызгы — один из древних духовых музыкальных инструментов


Киргизские угощения


Национальная кухня в Киргизии почти ничем не удивит новосибирского туриста. Гостей кормят шашлыками из баранины, лагманом, бешбармаком, мантами и, конечно, пловом. Удивляют туристов их порции и счёт. 


Фестиваль еды в Оше
Фестиваль еды в Оше


«Еда понравилась. Её много, она вкусная очень и дешёвая. Ужин в каком-то простом заведении (лагман, чай, лепёшка, салат) — обошёлся рублей в 180 максимум. И это притом что порции там огроменные. На базаре можно купить много дешёвых овощей, фруктов, сухофруктов. Мы покупали мороженое, которое на улице в стаканчики наливают, — у него был вкус как из детства. Очень вкусно!» — рассказывает Мария и добавляет, что в Оше не понравится любителям кофе.


«У них нет кофе. Вообще. Только 3 в 1. Зашли в ресторан, в меню есть эспрессо. Заказали. Принесли нам большие чашки кофе, в лучшем случае это был американо. А то, может, и "Нескафе" крепкий», — удивляется она. 


Родство


Новосибирск стал городом-побратимом Оша летом 2009 года. Представители обоих городов договорились обмениваться опытом и знаниями в науке, экономике, культуре, здравоохранении, туризме и других областях. 


Ошская областная филармония им. Р.Абдыкадырова
Ошская областная филармония им. Р.Абдыкадырова


Делегация из Оша регулярно приезжает в сибирскую столицу на городские праздники и международные форумы. К слову, у Оша только два побратима из России — первым стал Санкт-Петербург.


Поехали


Туристы уверяют, что Ош придётся по вкусу каждому туристу. Он завлекает безделушками на рынке, коврами, заповедниками и парками в его окрестностях, древними экспонатами в музеях и библейскими сказаниями.


«Я ничего не привезла, но обычно везут шапки национальные, войлочные тапочки и прочее. Когда мы улетали домой (а пассажиры самолета на 99 % киргизы), очень многие везли с собой полные сумки местных лепёшек. Это было забавно. Но у них очень вкусные лепёшки. Стоят того, чтобы привезти их в Новосибирск», — советует Мария. 


Международный аэропорт Ош расположен в 9 км от города
Международный аэропорт Ош расположен в 9 км от города


Мария отдала за авиабилеты туда и обратно около 14 тысяч рублей. По данным Яндекс.Авиабилеты, в ближайшие выходные добраться из Толмачёво до Оша прямым рейсом можно за 6,2 тысячи рублей. Ещё можно доехать на машине — но придётся проехать 2,6 тысячи километров. Самый короткий маршрут пролегает через Карасук, казахстанские города Павлодар, Караганду, Татти, киргизские Кара-Балта и Джалал-Абад.

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Кирилл Шматков
Фото предоставлены Марией Березовской (1, 3–5), РИА Новости: Табылды Кадырбекова (2, 6, 7, 11, 12), Игоря Лекаркина (9, 10); wikimedia.org (8)

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