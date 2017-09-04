14 братьев Новосибирска: Ош

Сегодня мы расскажем о южной столице Киргизии Оше — одной из древнейших точек Великого шёлкового пути. О том, как в местной горе появился целый музей, чем Ош напоминает алладиновскую Агробу и зачем здесь нужно побывать каждому — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

У Новосибирска 14 городов-побратимов по всему миру: от Америки до Японии. Мы решили, что это отличный повод рассказать об интересных и родственных нам уголках планеты — НГС.НОВОСТИ запустили серию фоторепортажей о городах-побратимах «14 братьев Новосибирска». Каждый вторник мы рассказываем о новом городе. В прошлых материалах мы познакомили читателей с корейским близнецом Новосибирска — Тэджоном , с одной из самых древних столиц мира — Ереваном , а также заглянули в противоречивый Улан-Батор .

Южная столица







Ош — это второй по величине город Киргизии и обладатель официального статуса её южной столицы. Он расположился на высоте около километра над уровнем моря неподалёку от границы с Таджикистаном и в 300 км от Бишкека. По последним данным, в нём живут больше 250 тысяч человек — немного меньше, чем в Ленинском районе Новосибирска. В основном это киргизы и узбеки.







Один из проспектов Оша





«Пока ехали из аэропорта в гостиницу, думали, что город совсем небольшой. Когда забрались на гору и посмотрели на него, очень удивились его масштабам. Это скорее даже не город, а большая деревня — преимущественно малоэтажное жилье. <…> Честно говоря, не особенно примечателен. Ощущение, что попал в СССР. Но не так чисто и аккуратно, как в Белоруссии, а какой-то "базарный СССР"», — рассказывает об Оше сибирячка Мария Березовская. Девушка с подругой путешествовала по Киргизии прошлой осенью.







Пристанище царя Соломона







Местные жители считают, что их городу более трёх тысяч лет — большой юбилей в Оше справили в 2000 году. Действительно, город считается одним из древнейших в Киргизии, однако документальных доказательств его возраста почти нет — только легенды. По одной из них, город основал сам царь Соломон — библейский правитель объединённого Израильского царства — за тысячу лет до нашей эры.





Вид на Ош с вершины горы Сулайман-Тоо









Если же опираться на науку, то самое раннее упоминание об Оше относится к IX веку. В X веке Ош стал одной из точек Великого шёлкового пути — через него из Индии и Китая в Европу шли длинные караваны, гружённые шёлком. В XIX веке Кокандское ханство с Ошем оказалось под властью Российской империи. Впоследствии, как мы знаем, Киргизия вошла в состав СССР, а теперь — в СНГ.







Пещеры горы Сулайман-Тоо





Кстати, странное название города — такой же предмет бесконечных споров у историков, как и его возраст. По одной версии, когда-то здесь находился храм огня и воды — храм реки Охшо. По другой, ещё до прихода киргизов здесь жило племя ош. Ещё одна версия, конечно, связана с царём Соломоном — говорят, что когда он впервые увидел гору Сулайман-Тоо, он от удивления воскликнул: «Хош!».





Трон Соломона







Ош окружён горами, скалами и холмами — именно поэтому он был так популярен у китайских и индийских торговцев. Город занял одно из немногих мест, по которому можно было войти в Ферганскую долину — в межгорную впадину в горах Средней Азии. Главная же гора в Оше — священная Сулайман-Тоо, названная в честь царя Соломона. До начала прошлого столетия её ещё называли троном Соломона (Тахти-Сулейман). Она красуется почти в самом центре города.







Вершина горы Сулайман-Тоо





Помимо того что с давних времен гора служила защитой от захватчиков, она считается священной. По библейским преданиям, на её вершине царь Соломон обращался к богу, а на камнях остались отпечатки его лба и колен. Гора считается местом поклонения паломников и туристов, а также её включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Мечеть Сулайман-Тоо





У её подножия возвели самую большую в городе мечеть — она тоже называется Сулайман-Тоо. Надо сказать, что Ош — довольно религиозный город.





«Изначально нас опытные путешественники предупредили, что это мусульманская страна и, поскольку мы едем вдвоём, мы должны носить платки на голове, одеваться и вести себя скромно. В первый день мы так и делали. Но заметили, что среди киргизок много (если не большинство) светских девушек», — говорит Мария.





Музей в горе





По словам туристов, зрелищнее горы Сулайман-Тоо только музей внутри неё. Точнее, в одной из её пещер. Музей расположился на двух этажах: первый расширили вручную, а второй оставили в естественном виде. Самый эффектный экспонат — стеклянная арка, которая закрывает вход в пещеру. По словам Марии, оттуда открывается шикарный вид на город и мечеть.





Ошский музей «Сулайман-Тоо»





В нём собрано более 30 тысяч экспонатов, относящихся к истории и природе южной Киргизии: от древних рукописей и монет до подарков городу от представителей иностранных государств. Музей открыли в пещере неслучайно. Как следует из путеводителей, на одной из вершин Сулайман-Тоо до сих пор находят петроглифы — наскальные рисунки, датируемые тысячелетиями.





Восточный базар





Вообще, почти все достопримечательности так или иначе связаны с Сулайман-Тоо и его живописными скалами. Это множество пещер и мечетей, старинное кладбище, а также петроглифы. Уникальной и поистине восточной достопримечательностью Оша, в которой нет имени царя Соломона, является огромный базар, раскинувшийся на обоих берегах реки Акбура, — по словам туристов, такой же, как описанный в книге про Алладина.





Ошский базар делит на две части река Акбура





Это огромный крытый рынок, заполненный тысячами торговых лавок. Чаще всего туристы здесь покупают войлочные шапки, национальные юбки, а ещё традиционную посуду. Как и на любом восточном базаре, здесь можно поторговаться.





«Я вам настоятельно рекомендую побывать и сделать покупку какой нибудь вещи — и попробовать поторговаться. Можно почувствовать себя древним купцом, который путешествовал по Великому шёлковому пути», — советуют туристы.





Киргизское гостеприимство





Местных жителей туристы описывают как добрых и отзывчивых. «Если у кого-то попросишь помощи — обязательно подскажут, посоветуют. Очень многие говорят по-русски. И это здорово. Все спрашивали, откуда мы, и о России отзывались с теплотой. Пару раз кому-то пытались объяснить, что мы из Новосибирска, но название нашего города им ни о чём не говорило. Когда мы шли на гору, спросили дорогу у девушки в национальном наряде. Она так обрадовалась, что мы русские. Привела нас в школу искусств, где она работает, устроила там экскурсию, позвала своего начальника, радостно сообщала всем коллегам, что мы из России. Говорила по-русски она плохо, но эмоционально. Мы даже растерялись от такого приёма. Они нас как будто ждали сто лет. На прощание дали пару советов: куда пойти и как туда добраться», — вспоминает Мария.





Во время городских праздников ошцы выступают с национальными инструментами. На фото: киргизская свирель сыбызгы — один из древних духовых музыкальных инструментов





Киргизские угощения





Национальная кухня в Киргизии почти ничем не удивит новосибирского туриста. Гостей кормят шашлыками из баранины, лагманом, бешбармаком, мантами и, конечно, пловом. Удивляют туристов их порции и счёт.





Фестиваль еды в Оше





«Еда понравилась. Её много, она вкусная очень и дешёвая. Ужин в каком-то простом заведении (лагман, чай, лепёшка, салат) — обошёлся рублей в 180 максимум. И это притом что порции там огроменные. На базаре можно купить много дешёвых овощей, фруктов, сухофруктов. Мы покупали мороженое, которое на улице в стаканчики наливают, — у него был вкус как из детства. Очень вкусно!» — рассказывает Мария и добавляет, что в Оше не понравится любителям кофе.





«У них нет кофе. Вообще. Только 3 в 1. Зашли в ресторан, в меню есть эспрессо. Заказали. Принесли нам большие чашки кофе, в лучшем случае это был американо. А то, может, и "Нескафе" крепкий», — удивляется она.





Родство





Новосибирск стал городом-побратимом Оша летом 2009 года. Представители обоих городов договорились обмениваться опытом и знаниями в науке, экономике, культуре, здравоохранении, туризме и других областях.





Ошская областная филармония им. Р.Абдыкадырова





Делегация из Оша регулярно приезжает в сибирскую столицу на городские праздники и международные форумы. К слову, у Оша только два побратима из России — первым стал Санкт-Петербург.





Поехали





Туристы уверяют, что Ош придётся по вкусу каждому туристу. Он завлекает безделушками на рынке, коврами, заповедниками и парками в его окрестностях, древними экспонатами в музеях и библейскими сказаниями.





«Я ничего не привезла, но обычно везут шапки национальные, войлочные тапочки и прочее. Когда мы улетали домой (а пассажиры самолета на 99 % киргизы), очень многие везли с собой полные сумки местных лепёшек. Это было забавно. Но у них очень вкусные лепёшки. Стоят того, чтобы привезти их в Новосибирск», — советует Мария.







Международный аэропорт Ош расположен в 9 км от города





Мария отдала за авиабилеты туда и обратно около 14 тысяч рублей. По данным Яндекс.Авиабилеты, в ближайшие выходные добраться из Толмачёво до Оша прямым рейсом можно за 6,2 тысячи рублей. Ещё можно доехать на машине — но придётся проехать 2,6 тысячи километров. Самый короткий маршрут пролегает через Карасук, казахстанские города Павлодар, Караганду, Татти, киргизские Кара-Балта и Джалал-Абад.