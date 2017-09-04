Небоскребы в Нахаловке

В Новосибирске может появиться ещё один жилой комплекс у реки: работы на многолетнем долгострое на улице Прибрежной должны начаться до конца этого года. По проекту петербургского застройщика, который купил этот участок 10 лет назад, над Обью недалеко от вокзала должны вырасти семь высотных домов. Почему они до сих пор не построены, удастся ли их возвести сейчас и зачем столичным компаниям захватывать Новосибирск, выясняла корреспондент НГС.НОВОСТИ.

На берегу Оби подал признаки жизни 10-летний долгострой: на ограждении стройплощадки за домом на Прибрежной, 4 в Железнодорожном районе давно выцветший паспорт объекта заменили новым — с намерением начать стройку к концу этого года. На самой стройплощадке, впрочем, пока не изменилось ничего.





Свайное поле в котловане густо заросло вездесущими клёнами и травой, по выложенной бетонными плитами дороге на стройку, кажется, давно никто не ездил,





а на попытки корреспондентов НГС.НОВОСТИ пробраться за ограждение и громкий лязг навесного замка на калитке не отозвался даже сторож в открытом настежь вагончике.







В последние годы здесь не было никаких движений, подтвердили местные жители. «Я наблюдаю за этой стройкой с самого начала, в этом районе жил, когда ещё этого дома не было, — кивает на длинную панельную девятиэтажку на Прибрежной, 4 её житель Сергей Суслов. — Паспорт объекта висел уже в 2007 году: там был жилой дом, то ли десяти, то ли двенадцатиэтажный. Я очень хотел, чтобы его построили, чтобы туда переехать: у меня вид на реку, если бы построили, загородили бы».







В конце нулевых про эту площадку писали многие: в 2008 году новосибирская компания «Эргоном» планировала построить там жилой комплекс «Янтарный берег». Но в том же году крупная петербургская компания «ЛЭК» купила территорию бывшего завода «Альбумин» в районе улицы Островского и анонсировала там проект с таким же точно названием. Чтобы не запутать горожан в «Янтарных берегах», от одного из них кому-то надо было отказаться. Конфликт разрешился весьма изящно: петербуржцы выкупили уже начатую стройку и перенесли свой комплекс туда, пообещав построить на «Альбумине» другой жилмассив.







С тех пор с паспорта объекта «ЛЭК» пропала и даже успела переименоваться в «Л1». Сегодня заказчиком-застройщиком территории значится компания «СтройДом». Впрочем, по данным «СПАРК», она принадлежит петербургской же компании «Л1-16», которой в свою очередь владеет компания «Север» — как и той самой «Л1».







Подтвердить связь новосибирского застройщика с петербургским корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось: отдел продаж в Санкт-Петербурге не владеет информацией о проектах в регионах, а по телефону пресс-службы «Л1» за два дня так никто и не ответил. Звонки на оба известных номера «СтройДома» — указанный на паспорте объекта и в «СПАРК» — тоже остались без ответа.







Местные жители, судя по всему, к котловану рядом с другой стройкой (коррекционной школы) уже привыкли и особенного дискомфорта от него не испытывают. «Там машины падали, и всё, — кратко сообщил один из них, представившись Алексеем. — А вы не знаете об этом? Ну и хорошо». «Для меня проблема одна: долго пустующий земельный участок, который не застраивается, хотелось бы, чтобы он был застроен», — добавил Сергей Суслов.







С 2008 года (слева) здесь не изменилось почти ничего — только за забором успела вырасти школа

«Мы делали концепцию по этому участку в 2013 году. Там семь жилых домов от 10 до 25 этажей должно было быть, общей площадью примерно 87 тысяч кв. м», — вспомнила директор компании RID Analytics Елена Ермолаева.







Сейчас реализовать нарисованный на паспорте объекта комплекс будет сложно, слишком многое изменилось на рынке с момента заморозки проекта. «Новые нормативы довольно жёсткие в Новосибирске, — замечает директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА Девелопмент» Максим Марков. — Чтобы воткнуть туда дом в 25 этажей, это около 15 тысяч "квадратов", участок должен быть под три гектара».







Площадь территории, где над зеленью сегодня едва виднеются забитые 10 лет назад сваи, едва превышает гектар. По данным публичной кадастровой карты, одновременно с ней на учёт поставили два соседних, схожих по площади участка, которые тоже вполне могут относиться к территории будущего комплекса, — в таком случае он будет соседствовать с частным сектором и двумя лодочными станциями.







Почему сначала остановилась, а потом так и не возобновилась стройка, достоверно не известно. Встреченные рядом с ней новосибирцы предположили, что из-за подвижных грунтов. «Нужен прочный фундамент для большого дома, а не получается, поскольку это рядом с берегом. А меньше дом невыгодно строить, потому что тогда меньше инвестиций будет привлечено, меньшая прибыль и так далее», — рассуждает Суслов.







Эксперты с этим мнением отчасти соглашаются. «Площадка окупаемая, достаточно интересная, но здесь нужны большие первоначальные вложения: тяжёлые коммуникации, укрепление грунта. Нужен был инвестор, но такого инвестора не нашлось», — предположил независимый аналитик Сергей Николаев. Елена Ермолаева считает, что проблемы могли возникнуть и с границами участков: по генплану здесь должна пройти новая магистраль, которая вполне могла наложить определённые ограничения на застройку.







Дорога на стройку заросла и явно давно не используется, а сторож на попытки корреспондентов попасть за ворота не отреагировал

Саму территорию для застройки жильём вполне можно назвать перспективной, хотя у неё есть как плюсы, так и минусы. Сергей Суслов в ответ на вопрос о жизни в районе пожимает плечами: «Ну, это Нахаловка. Здесь наркоманы делают закладки, у граждан с ними постоянно конфликты и не всегда участковые их ловят».







«Минусы, о которых можно говорить сейчас, связаны с развитием здесь инфраструктуры, — добавляет руководитель отдела новостроек АН «Жилфонд» Григорий Якобсон. — Нужны магазины, парковки, места в садиках и школах, поликлиники. Как со всем этим будут обстоять дела — большой вопрос. И ещё непонятно, будет ли сделан удобный подъезд к жилому комплексу».







Среди минусов также и пескодобыча, которая докучает жителям окрестных домов шумом. Это может снизить цену и, соответственно, общее качество строительства новых домов, хотя на красивые виды из окон на реку и удобное расположение не повлияет. «Там пешком можно до метро дойти, не говоря уж о том, чтобы доехать, — заметил Сергей Николаев. — Там есть, где работать, даже не выезжая далеко. И они чуть-чуть унесены от Фабричной: с одной стороны, центр, с другой — неплохая экология».







«Локация любопытная, — согласился Григорий Якобсон. — Но сомневаюсь, что это будет что-то из ряда вон выходящее и что на этой площадке построят что-то более интересное, чем уже есть в нашем городе. На мой взгляд, это очередной амбиционный проект застройки прибрежной территории Новосибирска. В городе ажиотаж вокруг подобных участков». Кроме того, подчёркивает он, новое строительство, к сожалению, отнюдь не означает развития набережной — скорее новое ограничение прохода к реке, где сейчас хоть и на грязном песке, но отдыхают местные жители.







По мнению Максима Маркова, куда интереснее был бы проект на правом берегу между двумя мостами — Октябрьским и Димитровским. Между тем само оживление площадки, которую, судя по всему, всё-таки планирует рано или поздно освоить петербургский застройщик, — факт явно положительный.





«То, что на территорию нашего города приходят столичные застройщики, говорит о том, что рынок Новосибирска перспективен и интересен. Крупные компании не заходят на тот или иной рынок без тщательного анализа экономической ситуации. Но столичным гостям придётся побороться с нашими ортодоксами — местными крупными строительными компаниями», — заключает Якобсон.