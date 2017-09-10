«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ННН — властелин Красного проспекта

Красавец Land Rover ННН против пешеходов, и как спецмашина с камерами ГИБДД встала прям на газон

В очередном, 38-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как новосибирцы игнорируют разметку и что творится на задворках оперного.


«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ННН — властелин Красного проспекта


Начинает выпуск белоснежный Range Rover Н404НН. В нем всё так прекрасно, что можно стоять посередине Красного проспекта на тротуаре. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ННН — властелин Красного проспекта


«Увидев, что я снимаю, "чудак" сказал: "Ну давай, фотографируй, я завтра приеду и две машины поставлю», — возмущена читательница Татьяна.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ННН — властелин Красного проспекта


«Это улица Дунаевского, нечётная сторона. Строители ЖК "Дунаевский квартал" приехали на работу», — делится наблюдениями Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ННН — властелин Красного проспекта


Можно было и на лестнице встать, почему нет.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ННН — властелин Красного проспекта


«Целый день инициативная группа жильцов мерила, размечала, оптимизировала  пространство, извела ведро краски. К вечеру приехали три одаренных чудака!» — Константин рассказывает об опыте нанесения разметки во дворе. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ННН — властелин Красного проспекта


Все стоят по линейке, а я весь такой индивидуальный!



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ННН — властелин Красного проспекта


«Челюскинцев, 15. Какой-то чудак на букву "м" припарковал свою колесницу на тротуаре. Я живу здесь всю жизнь и ни разу не сталкивался с таким хамством!» — негодует читатель Семён.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ННН — властелин Красного проспекта


Так уютно припарковался в красивой свежей травке. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ННН — властелин Красного проспекта


«"Лексус" припарковался, перекрыв въезд на Фрунзе, 14», — пишет Владимир.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ННН — властелин Красного проспекта


«Двор дома по улице Сакко и Ванцетти, 40. Водитель этого "Лексуса" давно облюбовал этот зеленый и ухоженный газон на детской площадке. Администрация Октябрьского района пишет, что поделать ничего не может, мол, нет ни в Новосибирске, ни в России действующих законов против такого вандализма», — рассказывает Андрей о неудачном опыте борьбы. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ННН — властелин Красного проспекта


Вот если бы на задворках оперного построили небоскрёбы, не было бы этой печальной картины — заброшенные задворки и одинокая «Ауди» на траве. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Rover ННН — властелин Красного проспекта


Ну а так выявляются нарушения новосибирских водителей с помощью передвижных камер фотофиксации. «"Мазда" заняла газон, огородилась конусами и фиксирует нарушения, о чем говорит наличие камер. Что это за камеры и кто сидит в машине — неизвестно. Может, сотрудник ГИБДД, может, ещё кто-то важный», — рассказал нам бдительный автовладелец. 



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами возраста 3–5–7 лет и старше. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


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Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.


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