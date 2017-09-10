Красавец Land Rover ННН против пешеходов, и как спецмашина с камерами ГИБДД встала прям на газон

В очередном, 38-м выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как новосибирцы игнорируют разметку и что творится на задворках оперного.









Начинает выпуск белоснежный Range Rover Н404НН. В нем всё так прекрасно, что можно стоять посередине Красного проспекта на тротуаре.













«Увидев, что я снимаю, "чудак" сказал: "Ну давай, фотографируй, я завтра приеду и две машины поставлю», — возмущена читательница Татьяна.















«Это улица Дунаевского, нечётная сторона. Строители ЖК "Дунаевский квартал" приехали на работу», — делится наблюдениями Дмитрий.















Можно было и на лестнице встать, почему нет.













«Целый день инициативная группа жильцов мерила, размечала, оптимизировала пространство, извела ведро краски. К вечеру приехали три одаренных чудака!» — Константин рассказывает об опыте нанесения разметки во дворе.













Все стоят по линейке, а я весь такой индивидуальный!













«Челюскинцев, 15. Какой-то чудак на букву "м" припарковал свою колесницу на тротуаре. Я живу здесь всю жизнь и ни разу не сталкивался с таким хамством!» — негодует читатель Семён.













Так уютно припарковался в красивой свежей травке.













«"Лексус" припарковался, перекрыв въезд на Фрунзе, 14», — пишет Владимир.













«Двор дома по улице Сакко и Ванцетти, 40. Водитель этого "Лексуса" давно облюбовал этот зеленый и ухоженный газон на детской площадке. Администрация Октябрьского района пишет, что поделать ничего не может, мол, нет ни в Новосибирске, ни в России действующих законов против такого вандализма», — рассказывает Андрей о неудачном опыте борьбы.













Вот если бы на задворках оперного построили небоскрёбы, не было бы этой печальной картины — заброшенные задворки и одинокая «Ауди» на траве.













Ну а так выявляются нарушения новосибирских водителей с помощью передвижных камер фотофиксации. «"Мазда" заняла газон, огородилась конусами и фиксирует нарушения, о чем говорит наличие камер. Что это за камеры и кто сидит в машине — неизвестно. Может, сотрудник ГИБДД, может, ещё кто-то важный», — рассказал нам бдительный автовладелец.











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