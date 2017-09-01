«Один из них мне в глаз дал. И всё»

Инвалид поругался с полицейскими в баре на Крылова и оказался в коме — родственники ищут свидетелей

Богдан Чупахин перенёс тяжёлую операцию, но так и не пришёл в сознание
Богдан Чупахин перенёс тяжёлую операцию, но так и не пришёл в сознание

26 августа новосибирец Богдан Чупахин вместе с другом отдыхал в «Арене». Изрядно выпив, парни поругались с нетрезвой компанией. Охранник бара вывел всех на улицу, где конфликт разгорелся с новой силой. Что именно произошло недалеко от бара, непонятно — единственный свидетель, друг пострадавшего, ничего не помнит. В два часа ночи Богдана нашли без сознания охранники и вызвали «скорую». Мужчине сделали срочную операцию, в себя он так и не пришёл. Трагедия помирила семью Чупахиных, которые несколько месяцев не общались с пострадавшим из-за развода. Но до счастливой развязки далеко — врачи не скрывают, что парень сейчас находится на грани жизни и смерти. Почему сестра Богдана боится, что дело могут замять, и срочно ищет очевидцев инцидента — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

В ту ночь, 26 августа, 29-летний Богдан Чупахин вместе с Дмитрием (имя изменено по просьбе мужчины — А.И.) отдохнули до «состояния дикого опьянения», не скрывает Дмитрий. Поэтому он толком не помнит, из-за чего произошёл конфликт и сколько точно в той компании было человек — то ли шестеро, то ли трое. В голове только отдельные фразы: «Пойдёмте выйдем». Вскоре все стороны действительно оказались на улице — их вывел охранник бара. 


«Пошли с Богданом через дорогу, не бежали, — рассказал НГС.НОВОСТИ Дмитрий. — Нас окликивают: "Эй", что-то типа этого, точно не помню. Я обернулся. Они бегут. Один из них мне в глаз дал. И всё. 


Очнулся возле банкомата, не знаю, как я там оказался. Я не видел, что они с Богданом сделали. Толкали – не толкали, били – не били». 


Мужчина сразу позвонил другу, трубку взял какой-то парень, коротко пояснил: хозяина телефона увезли на «скорой». «Я даже не подумал, что там что-то серьёзное, — оправдывается Дмитрий. — Кое-как вызвал такси и уехал. Утром только узнал, что он в реанимации». 


Как оказалось, «скорую» для Богдана вызвали сотрудники бара. «Охрана делала обход, увидела лежащего мужчину, — рассказала НГС.НОВОСТИ управляющая «Арены» Екатерина Юрьева. — Мы среагировали сразу — вызвали "скорую" и полицию. Про конфликт: я даже не могу сказать, были ли это наши гости. Потому что проходимость в тот день была огроменная». 


Родственники Богдана о происшествии узнали в ту же ночь от сотрудников полиции. Как их сын оказался на улице с тяжёлой черепно-мозговой травмой, им никто не объяснил. «Брата экстренно отвезли в реанимацию, сделали трепанацию черепа, — пояснила сестра пострадавшего Маргарита Чупахина. — Сейчас он находится на искусственной вентиляции лёгких, в себя так и не приходил. Врачи говорят, что он на грани жизни и смерти. Крайне тяжёлое состояние». 


Через несколько дней Маргарита узнала, что парни, с которыми у Богдана произошёл конфликт, могут иметь отношение к правоохранительным органам. «Сотрудники полиции, которые сами расследовали дело, установили, что среди лиц, которые участвовали в конфликте, были их коллеги, которые не находились при исполнении служебных обязанностей», — подтвердили эту информацию в пресс-службе СК России по НСО. Тогда девушка испугалась, что историю могут замять. «Но расследование идёт, — рассказала Маргарита. — Дело уже в Следственном комитете. Мы испугались того, что, возможно, следствие не будет идти. Мы обратились в прокуратуру, в службу собственной безопасности полиции». 


В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что в конфликте были замешаны трое сотрудников полиции, идёт служебная проверка. 


«В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством, их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в ведомстве.


«Нам прокурором передано уголовное дело по ч. 1 ст. 111 по факту причинения тяжкого вреда здоровью 29-летнему мужчине, — сообщили НГС.НОВОСТИ в СК России по НСО. — Установлено, что у компании этого мужчины и у другой компании был конфликт, в результате которого он попал в медучреждение. Сейчас у нас устанавливается картина происшествия, его участники и сами обстоятельства, при которых потерпевший получил телесные повреждения». 


Маргарита призналась, что трагедия примирила Богдана с семьёй — некоторое время назад мужчина развёлся. Его мать остро переживала то, что сын оставил 4-летнюю внучку. Поэтому последнее время родные почти не общались с Богданом. «Даже не знаю, где он жил, — пояснила девушка. — Знаю только, что работал последнее время на тендерных заказах. Понимаете, мама у нас такой старой советской закалки. Сказала: раз бросил семью, живи как хочешь, я буду с внучкой. Она была на него очень обижена. Он (Богдан — А.И.) у нас тоже принципиальный мальчик — говорил: я никого не обижал, так почему со мной не общаются». 


По словам Маргариты, несколько лет назад брат попал в аварию, ему ампутировали ногу. К протезу он привык быстро, и инвалидность, рассказала семья, ему не мешала — парень жил обычной жизнью.


Сейчас семья пострадавшего живёт надеждой, что Богдан придёт в себя. И что люди, причастные к тому, что парень оказался в реанимации, будут наказаны. Поэтому они ищут свидетелей драки и видеозаписи происшествия. 


Напомним, что одна из громких драк случилась в мае на площади Ленина. Новосибирец Дмитрий Морковин заступился за девушку: он выскочил из машины и нокаутировал одного из нетрезвых мужчин, пристающих к девушке. После удара бизнесмен Павел Алин потерял сознание — очнулся уже в больнице с множественными переломами основания черепа и открытым переломом.

Алёна Истомина
Фото предоставлено Маргаритой Чупахиной 

Прочтений: 355
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено