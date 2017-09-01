26 августа новосибирец Богдан Чупахин вместе с другом отдыхал в «Арене». Изрядно выпив, парни поругались с нетрезвой компанией. Охранник бара вывел всех на улицу, где конфликт разгорелся с новой силой. Что именно произошло недалеко от бара, непонятно — единственный свидетель, друг пострадавшего, ничего не помнит. В два часа ночи Богдана нашли без сознания охранники и вызвали «скорую». Мужчине сделали срочную операцию, в себя он так и не пришёл. Трагедия помирила семью Чупахиных, которые несколько месяцев не общались с пострадавшим из-за развода. Но до счастливой развязки далеко — врачи не скрывают, что парень сейчас находится на грани жизни и смерти. Почему сестра Богдана боится, что дело могут замять, и срочно ищет очевидцев инцидента — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

В ту ночь, 26 августа, 29-летний Богдан Чупахин вместе с Дмитрием (имя изменено по просьбе мужчины — А.И.) отдохнули до «состояния дикого опьянения», не скрывает Дмитрий. Поэтому он толком не помнит, из-за чего произошёл конфликт и сколько точно в той компании было человек — то ли шестеро, то ли трое. В голове только отдельные фразы: «Пойдёмте выйдем». Вскоре все стороны действительно оказались на улице — их вывел охранник бара.





«Пошли с Богданом через дорогу, не бежали, — рассказал НГС.НОВОСТИ Дмитрий. — Нас окликивают: "Эй", что-то типа этого, точно не помню. Я обернулся. Они бегут. Один из них мне в глаз дал. И всё.





Очнулся возле банкомата, не знаю, как я там оказался. Я не видел, что они с Богданом сделали. Толкали – не толкали, били – не били».







Мужчина сразу позвонил другу, трубку взял какой-то парень, коротко пояснил: хозяина телефона увезли на «скорой». «Я даже не подумал, что там что-то серьёзное, — оправдывается Дмитрий. — Кое-как вызвал такси и уехал. Утром только узнал, что он в реанимации».





Как оказалось, «скорую» для Богдана вызвали сотрудники бара. «Охрана делала обход, увидела лежащего мужчину, — рассказала НГС.НОВОСТИ управляющая «Арены» Екатерина Юрьева. — Мы среагировали сразу — вызвали "скорую" и полицию. Про конфликт: я даже не могу сказать, были ли это наши гости. Потому что проходимость в тот день была огроменная».





Родственники Богдана о происшествии узнали в ту же ночь от сотрудников полиции. Как их сын оказался на улице с тяжёлой черепно-мозговой травмой, им никто не объяснил. «Брата экстренно отвезли в реанимацию, сделали трепанацию черепа, — пояснила сестра пострадавшего Маргарита Чупахина. — Сейчас он находится на искусственной вентиляции лёгких, в себя так и не приходил. Врачи говорят, что он на грани жизни и смерти. Крайне тяжёлое состояние».





Через несколько дней Маргарита узнала, что парни, с которыми у Богдана произошёл конфликт, могут иметь отношение к правоохранительным органам. «Сотрудники полиции, которые сами расследовали дело, установили, что среди лиц, которые участвовали в конфликте, были их коллеги, которые не находились при исполнении служебных обязанностей», — подтвердили эту информацию в пресс-службе СК России по НСО. Тогда девушка испугалась, что историю могут замять. «Но расследование идёт, — рассказала Маргарита. — Дело уже в Следственном комитете. Мы испугались того, что, возможно, следствие не будет идти. Мы обратились в прокуратуру, в службу собственной безопасности полиции».





В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что в конфликте были замешаны трое сотрудников полиции, идёт служебная проверка.





«В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством, их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в ведомстве.





«Нам прокурором передано уголовное дело по ч. 1 ст. 111 по факту причинения тяжкого вреда здоровью 29-летнему мужчине, — сообщили НГС.НОВОСТИ в СК России по НСО. — Установлено, что у компании этого мужчины и у другой компании был конфликт, в результате которого он попал в медучреждение. Сейчас у нас устанавливается картина происшествия, его участники и сами обстоятельства, при которых потерпевший получил телесные повреждения».





Маргарита призналась, что трагедия примирила Богдана с семьёй — некоторое время назад мужчина развёлся. Его мать остро переживала то, что сын оставил 4-летнюю внучку. Поэтому последнее время родные почти не общались с Богданом. «Даже не знаю, где он жил, — пояснила девушка. — Знаю только, что работал последнее время на тендерных заказах. Понимаете, мама у нас такой старой советской закалки. Сказала: раз бросил семью, живи как хочешь, я буду с внучкой. Она была на него очень обижена. Он (Богдан — А.И.) у нас тоже принципиальный мальчик — говорил: я никого не обижал, так почему со мной не общаются».





По словам Маргариты, несколько лет назад брат попал в аварию, ему ампутировали ногу. К протезу он привык быстро, и инвалидность, рассказала семья, ему не мешала — парень жил обычной жизнью.





Сейчас семья пострадавшего живёт надеждой, что Богдан придёт в себя. И что люди, причастные к тому, что парень оказался в реанимации, будут наказаны. Поэтому они ищут свидетелей драки и видеозаписи происшествия.





Напомним, что одна из громких драк случилась в мае на площади Ленина. Новосибирец Дмитрий Морковин заступился за девушку: он выскочил из машины и нокаутировал одного из нетрезвых мужчин, пристающих к девушке. После удара бизнесмен Павел Алин потерял сознание — очнулся уже в больнице с множественными переломами основания черепа и открытым переломом.